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Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее

Несмотря на то, что машина RB19 и так остается доминирующей силой в пелотоне Ф1, на этап в Баку команда подготовила для нее несколько любопытных обновлений

Мэтт Сомерфилд
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Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее

Все доработки Red Bull оказались так или иначе связаны с областью понтонов. Самой заметной из них оказалась иная форма входных отверстий для воздуха.

В Азербайджане они стали более узкими (сверху вниз) и широкими (справа налево), и хотя общая площадь осталась почти неизменной, такие изменения повлияли на картину распределения потоков под кузовными панелями. 

Сравнение вариантов воздухозаборника понтона Red Bull RB19 (новый / старый)

Сравнение вариантов воздухозаборника понтона Red Bull RB19 (новый / старый)

Кроме того, передняя кромка нижней «губы» воздухозаборника была несколько приподнята вверх – также из соображений аэродинамики. 

По всей видимости, изменения стали результатом анализа данных, полученных на первых Гран При. Они позволили заключить, что система охлаждения достаточно эффективна, а потому можно чуть увеличить нагрузку на нее. 

Детали понтона и днища Red Bull RB19

Детали понтона и днища Red Bull RB19

Фото: Джорджо Пиола

Так как входное отверстие стало шире, выросла и ширина всего понтона в этом месте. Соответственно, пришлось корректировать его форму по всей длине. Это дало возможность удалось увеличить «подрез» между понтоном и днищем, что дало выигрыш в аэродинамике.  

Одновременно конструкторам пришлось скорректировать форму кромки днища – она потеряла ряд мелких элементов и получила чуть более плавные очертания. 

Детали задней части Red Bull RB19

Детали задней части Red Bull RB19

В задней части доработки затронули воздухозаборники тормозов: на вертикальном элементе с внутренней стороны от колеса вместо одного продольного крылышка-направляющего появились два.   

Заднее антикрыло Red Bull RB19

Заднее антикрыло Red Bull RB19

Интересно, что в Red Bull не стали готовить для Баку специальной версии заднего крыла с низким прижимом, как поступили почти все соперники.

На RB19 осталась та же версия крыла, которую использовали в Мельбурне. При этом несущее крыло в нижней части сохранило единственную плоскость.  

А что у Mercedes?

Команда Тото Вольфа тоже подготовила ряд обновлений – однако это явно лишь предвестники большого пакета, который появится на W14 чуть позже.

Учитывая, что спринтерский формат бакинского Гран При оставил участникам всего одну тренировку, для проверки серьезных новинок этот этап никак не подходил.

Детали задней части Mercedes W14

Детали задней части Mercedes W14

Mercedes привезла в Азербайджан новое заднее крыло с вырезами на стыке плоскости с торцевой пластиной и измененные тормозные воздухозаборники.

Команда использует модульное решение заднего уголка крыла – туда можно оперативно установить необходимый вариант или оставить вырез свободным, не снимая само крыло с машины. 

Детали задней части Mercedes W14

Детали задней части Mercedes W14

Чуть иной стала форма торцевых пластин, а элемент воздухозаборника, параллельный боковой стенке диффузора, получил форму нижней кромки с тремя выраженными «ступеньками» (в правой части фото). На трех первых этапах команда использовала решение с одну более крупную.  

Кроме того, отверстие для выхода воздуха из «барабана» увеличилось в размерах, а углепластиковый обтекатель нижнего треугольного рычага получил измененную форму. 

Все эти небольшие доработки имеют общую цель – изменить картину распределения потоков и за счет этого повысить аэродинамическую эффективность. 

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