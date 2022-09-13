Технический анализ: как Red Bull переиграла Ferrari в Монце

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Трасса в Монце во все времена требовала индивидуального подхода, вынуждая инженеров команд искать не всегда простые компромиссы. В нынешнем сезоне из-за лимита бюджетов и радикальных изменений в регламенте задача оказалась особенной – и оказалось, что решать ее можно по-разному.

Многие в пелотоне осознанно избрали консервативный подход – место того, чтобы готовить отдельный пакет аэродинамических деталей, просто привезли на этот пакет «быструю» конфигурацию для Баку и Спа.

Именно так, в частности, поступили лидеры сезона из Red Bull. И этот выбор полностью оправдал себя.

Сравнение вариантов несущего крыла Red Bull RB18 (Сахер / Джидда / Будапешт / Баку) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Первым способом снизить лобовое сопротивление стало использование несущего крыла с одной плоскостью (показано стрелкой на иллюстрации)

В тренировке на машине Серхио Переса испытывали заднее крыло с подрезанной подвижной плоскостью (показана желтым на верхней иллюстрации). Однако от этого выбора почти сразу отказались, так как при активации DRS начинались колебания плоскости, живо навеявшие команде воспоминания о сложностях конца 2021 года.

В квалификации конфигурация с дополнительным прижимом сыграла против команды, но максимальная скорость на прямых с самого старта чемпионата была сильным козырем RB18, так что потеря оказалась не такой серьезной. Зато отыгрывать в поворотах и на разгонах удавалось немало.

Так как Макс Ферстаппен изначально готовился прорываться через пелотон после штрафа, команда работала по ходу уик-энда с прицелом на гонку, не уделяя большого внимания квалификации.

Зато дополнительный прижим очень помог в воскресенье, позволив уменьшить скольжения и дав возможность лучше беречь резину. Кроме того, из-за этого DRS давала более ощутимое преимущество. Последнее обстоятельство помогло и в квалификации.

Ferrari F1-75 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75 diffuser with flow-vis paint Photo by: Giorgio Piola

Ferrari подготовила для домашнего этапа специальную ливрею и униформу. Но не ограничилась этим: F1-75 получила специальное заднее крыло, которое до того команда испытывала на тренировках в Спа.

Интересно, что в Бельгии у команды была и «разгруженная» версия несущего крыла, но ее даже не ставили на машину. В Монце два эти элемента воссоединились на машине.

Крыло является логичным развитием тех идей, которые команда реализует по ходу нынешнего сезона. С каждой следующей итерацией прогиб вниз в центральной части главной плоскости становится все менее выраженным.

Элементы крыла в целом занимают все меньше места в той области машины, которую для них отводят правила – конструкторы стремятся сократить лобовое сопротивление, принося в жертву прижимную силу.

Детали переднего антикрыла Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Одновременно изменения затронули и переднее крыло алой машины. Чтобы соблюсти баланс прижима между осями, пришлось подрезать его самую дальнюю плоскость.

Заднее антикрыло Mercedes W13, Гран При Италии Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для Mercedes скорость на прямых является в нынешнем сезоне слабым местом. Однако команда тоже не стала готовить для Монцы отдельный пакет, предпочтя взять имеющиеся детали для быстрых трасс и еще немного доработать их.

Изменения затронули область перехода от плоскостей к торцевым пластинам заднего крыла. Из двух взаимозаменяемых вариантов, которые мы видели в этом году, команда отказалась от «подрезанного» (в верхней врезке) в пользу традиционного.

Вырез стал относительно недавней находкой конструкторов и наверняка не очень нравится создателям правил, так как позволяет создавать дополнительные завихрения. Помимо Mercedes, с этой темой сейчас активно экспериментируют в Alpine.

Также в Монце чемпионы мира подрезали подвижную плоскость крыла, а после пятничных тренировок (в нижней врезке) отказались и от концевой кромки на ней.

Несущее крыло (показано стрелкой на иллюстрации ниже) также получило единственный элемент.

Несущее крыло Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Детали заднего антикрыла Alfa Romeo C42 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Alfa Romeo продолжила использовать ту же конфигурацию, что мы уже видели в Спа. Ее особенностью является «срезанный уголок» в месте перехода от плоскостей к торцевым пластинам.

Но на итальянском этапе, кроме того, подвижная плоскость была дополнительно подрезана сзади. Чтобы не было необходимости менять крепление механизма DRS, в центральной части плоскости от выреза пришлось отказаться.

AlphaTauri AT03 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola AlphaTauri AT03 rear wing, Italian GP Photo by: Giorgio Piola

Конструкторы AlphaTauri тоже предпочли доработать существующие детали. К Монце на AT03 подрезали плоскость крыла, которое до того использовали в Бельгии (показано стрелкой), а несущее крыло, как и соперники, редуцировали до единственного элемента (на фото ниже).

Заднее антикрыло AlphaTauri AT03

Заднее антикрыло Aston Martin AMR22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Самым экстремальный в минувший уик-энд стало, пожалуй, решение Aston Martin. Эту спецификацию крыла команда уже испытывала двумя неделями раньше в Бельгии.

Сложная форма плоскостей напоминает о тех идеях, которые готовили для итальянской трассы в прежние годы. У каждой из них на всем протяжении варьируются ширина и угол атаки.

При этом, в отличие от соперников, на AMR22 сохранилось несущее крыло их двух элементов.

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