Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / «Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1 Следующая / Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!
Формула 1 / Гран При Италии Аналитика

Технический анализ: как Red Bull переиграла Ferrari в Монце

Команда из Милтон-Кинса решила пойти против общепринятых принципов, чтобы получить преимущество на самой быстрой трассе сезона. Ее подход сработал

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: как Red Bull переиграла Ferrari в Монце
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Трасса в Монце во все времена требовала индивидуального подхода, вынуждая инженеров команд искать не всегда простые компромиссы. В нынешнем сезоне из-за лимита бюджетов и радикальных изменений в регламенте задача оказалась особенной – и оказалось, что решать ее можно по-разному. 

Многие в пелотоне осознанно избрали консервативный подход – место того, чтобы готовить отдельный пакет аэродинамических деталей, просто привезли на этот пакет «быструю» конфигурацию для Баку и Спа.

Именно так, в частности, поступили лидеры сезона из Red Bull. И этот выбор полностью оправдал себя.

Сравнение вариантов несущего крыла Red Bull RB18

Сравнение вариантов несущего крыла Red Bull RB18 (Сахер / Джидда / Будапешт / Баку)

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Первым способом снизить лобовое сопротивление стало использование несущего крыла с одной плоскостью (показано стрелкой на иллюстрации)

В тренировке на машине Серхио Переса испытывали заднее крыло с подрезанной подвижной плоскостью (показана желтым на верхней иллюстрации). Однако от этого выбора почти сразу отказались, так как при активации DRS начинались колебания плоскости, живо навеявшие команде воспоминания о сложностях конца 2021 года. 

В квалификации конфигурация с дополнительным прижимом сыграла против команды, но максимальная скорость на прямых с самого старта чемпионата была сильным козырем RB18, так что потеря оказалась не такой серьезной. Зато отыгрывать в поворотах и на разгонах удавалось немало. 

Так как Макс Ферстаппен изначально готовился прорываться через пелотон после штрафа, команда работала по ходу уик-энда с прицелом на гонку, не уделяя большого внимания квалификации.

Зато дополнительный прижим очень помог в воскресенье, позволив уменьшить скольжения и дав возможность лучше беречь резину. Кроме того, из-за этого DRS давала более ощутимое преимущество. Последнее обстоятельство помогло и в квалификации.

Читайте также:
Ferrari F1-75 rear wing detail

Ferrari F1-75 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari F1-75 diffuser with flow-vis paint

Ferrari F1-75 diffuser with flow-vis paint

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari подготовила для домашнего этапа специальную ливрею и униформу. Но не ограничилась этим: F1-75 получила специальное заднее крыло, которое до того команда испытывала на тренировках в Спа.

Интересно, что в Бельгии у команды была и «разгруженная» версия несущего крыла, но ее даже не ставили на машину. В Монце два эти элемента воссоединились на машине. 

Крыло является логичным развитием тех идей, которые команда реализует по ходу нынешнего сезона. С каждой следующей итерацией прогиб вниз в центральной части главной плоскости становится все менее выраженным. 

Элементы крыла в целом занимают все меньше места в той области машины, которую для них отводят правила – конструкторы стремятся сократить лобовое сопротивление, принося в жертву прижимную силу.

Детали переднего антикрыла Ferrari F1-75

Детали переднего антикрыла Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Одновременно изменения затронули и переднее крыло алой машины. Чтобы соблюсти баланс прижима между осями, пришлось подрезать его самую дальнюю плоскость. 

Заднее антикрыло Mercedes W13, Гран При Италии

Заднее антикрыло Mercedes W13, Гран При Италии

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для Mercedes скорость на прямых является в нынешнем сезоне слабым местом. Однако команда тоже не стала готовить для Монцы отдельный пакет, предпочтя взять имеющиеся детали для быстрых трасс и еще немного доработать их. 

Изменения затронули область перехода от плоскостей к торцевым пластинам заднего крыла. Из двух взаимозаменяемых вариантов, которые мы видели в этом году, команда отказалась от «подрезанного» (в верхней врезке) в пользу традиционного. 

Вырез стал относительно недавней находкой конструкторов и наверняка не очень нравится создателям правил, так как позволяет создавать дополнительные завихрения. Помимо Mercedes, с этой темой сейчас активно экспериментируют в Alpine. 

Также в Монце чемпионы мира подрезали подвижную плоскость крыла, а после пятничных тренировок (в нижней врезке) отказались и от концевой кромки на ней. 

Несущее крыло (показано стрелкой на иллюстрации ниже) также получило единственный элемент. 

Несущее крыло Mercedes W13

Несущее крыло Mercedes W13

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Детали заднего антикрыла Alfa Romeo C42

Детали заднего антикрыла Alfa Romeo C42

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Alfa Romeo продолжила использовать ту же конфигурацию, что мы уже видели в Спа. Ее особенностью является «срезанный уголок» в месте перехода от плоскостей к торцевым пластинам. 

Но на итальянском этапе, кроме того, подвижная плоскость была дополнительно подрезана сзади. Чтобы не было необходимости менять крепление механизма DRS, в центральной части плоскости от выреза пришлось отказаться.

AlphaTauri AT03 rear wing detail

AlphaTauri AT03 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri AT03 rear wing, Italian GP

AlphaTauri AT03 rear wing, Italian GP

Photo by: Giorgio Piola

Конструкторы AlphaTauri тоже предпочли доработать существующие детали. К Монце на AT03 подрезали плоскость крыла, которое до того использовали в Бельгии (показано стрелкой), а несущее крыло, как и соперники, редуцировали до единственного элемента (на фото ниже). 

Заднее антикрыло AlphaTauri AT03

Заднее антикрыло AlphaTauri AT03

Заднее антикрыло Aston Martin AMR22

Заднее антикрыло Aston Martin AMR22

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Самым экстремальный в минувший уик-энд стало, пожалуй, решение Aston Martin. Эту спецификацию крыла команда уже испытывала двумя неделями раньше в Бельгии.

Сложная форма плоскостей напоминает о тех идеях, которые готовили для итальянской трассы в прежние годы. У каждой из них на всем протяжении варьируются ширина и угол атаки. 

При этом, в отличие от соперников, на AMR22 сохранилось несущее крыло их двух элементов.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1
Предыдущая новость

«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1
Следующая новость

Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!

Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!
Мэтт Сомерфилд Больше от
Мэтт Сомерфилд
Технический анализ: почему обновление Haas – это не просто копия Ferrari
Формула 1

Технический анализ: почему обновление Haas – это не просто копия Ferrari

Фото: как Mercedes будет проветривать Хэма во Франции Гран При Франции
Формула 1

Фото: как Mercedes будет проветривать Хэма во Франции

FIA заинтересовалась дугой безопасности Alfa Romeo после аварии Чжоу Гран При Великобритании
Формула 1

FIA заинтересовалась дугой безопасности Alfa Romeo после аварии Чжоу

Ferrari Больше от
Ferrari
Что мировые СМИ написали про Гран При Италии Гран При Италии
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Италии

Бинотто признал: Макс в любом случае выиграл бы в Монце Гран При Италии
Формула 1

Бинотто признал: Макс в любом случае выиграл бы в Монце

Хорнер похвалил Ferrari за тактические действия в Монце Гран При Италии
Формула 1

Хорнер похвалил Ferrari за тактические действия в Монце

Самое важное:

Штайнер о месте в Haas: У Мика есть шанс, у Риккардо – нет
Формула 1 Формула 1

Штайнер о месте в Haas: У Мика есть шанс, у Риккардо – нет

Глава команды признал, что все пилоты, кто ему нравится, уже заняты

Босс Alpine: Пиастри скрыл от нас контракт с McLaren
Формула 1 Формула 1

Босс Alpine: Пиастри скрыл от нас контракт с McLaren

По словам Лорана Росси, в Alpine знали лишь о переговорах Пиастри с другой командой, но не о подписанном с ней соглашении

Вольф о де Врисе: Лауда снял бы перед ним шляпу
Формула 1 Формула 1

Вольф о де Врисе: Лауда снял бы перед ним шляпу

Глава Mercedes похвалил своего резервиста. Но ничего не сказал о перспективах последнего в Формуле 1

Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!
Формула 1 Формула 1

Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!

По мнению экс-чемпиона Формулы 1, австралийцу давно пора завершить карьеру

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.