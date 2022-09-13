Технический анализ: как Red Bull переиграла Ferrari в Монце
Команда из Милтон-Кинса решила пойти против общепринятых принципов, чтобы получить преимущество на самой быстрой трассе сезона. Ее подход сработал
Трасса в Монце во все времена требовала индивидуального подхода, вынуждая инженеров команд искать не всегда простые компромиссы. В нынешнем сезоне из-за лимита бюджетов и радикальных изменений в регламенте задача оказалась особенной – и оказалось, что решать ее можно по-разному.
Многие в пелотоне осознанно избрали консервативный подход – место того, чтобы готовить отдельный пакет аэродинамических деталей, просто привезли на этот пакет «быструю» конфигурацию для Баку и Спа.
Именно так, в частности, поступили лидеры сезона из Red Bull. И этот выбор полностью оправдал себя.
Сравнение вариантов несущего крыла Red Bull RB18 (Сахер / Джидда / Будапешт / Баку)
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Первым способом снизить лобовое сопротивление стало использование несущего крыла с одной плоскостью (показано стрелкой на иллюстрации)
В тренировке на машине Серхио Переса испытывали заднее крыло с подрезанной подвижной плоскостью (показана желтым на верхней иллюстрации). Однако от этого выбора почти сразу отказались, так как при активации DRS начинались колебания плоскости, живо навеявшие команде воспоминания о сложностях конца 2021 года.
В квалификации конфигурация с дополнительным прижимом сыграла против команды, но максимальная скорость на прямых с самого старта чемпионата была сильным козырем RB18, так что потеря оказалась не такой серьезной. Зато отыгрывать в поворотах и на разгонах удавалось немало.
Так как Макс Ферстаппен изначально готовился прорываться через пелотон после штрафа, команда работала по ходу уик-энда с прицелом на гонку, не уделяя большого внимания квалификации.
Зато дополнительный прижим очень помог в воскресенье, позволив уменьшить скольжения и дав возможность лучше беречь резину. Кроме того, из-за этого DRS давала более ощутимое преимущество. Последнее обстоятельство помогло и в квалификации.
Ferrari F1-75 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Ferrari F1-75 diffuser with flow-vis paint
Photo by: Giorgio Piola
Ferrari подготовила для домашнего этапа специальную ливрею и униформу. Но не ограничилась этим: F1-75 получила специальное заднее крыло, которое до того команда испытывала на тренировках в Спа.
Интересно, что в Бельгии у команды была и «разгруженная» версия несущего крыла, но ее даже не ставили на машину. В Монце два эти элемента воссоединились на машине.
Крыло является логичным развитием тех идей, которые команда реализует по ходу нынешнего сезона. С каждой следующей итерацией прогиб вниз в центральной части главной плоскости становится все менее выраженным.
Элементы крыла в целом занимают все меньше места в той области машины, которую для них отводят правила – конструкторы стремятся сократить лобовое сопротивление, принося в жертву прижимную силу.
Детали переднего антикрыла Ferrari F1-75
Фото: Джорджо Пиола
Одновременно изменения затронули и переднее крыло алой машины. Чтобы соблюсти баланс прижима между осями, пришлось подрезать его самую дальнюю плоскость.
Заднее антикрыло Mercedes W13, Гран При Италии
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Для Mercedes скорость на прямых является в нынешнем сезоне слабым местом. Однако команда тоже не стала готовить для Монцы отдельный пакет, предпочтя взять имеющиеся детали для быстрых трасс и еще немного доработать их.
Изменения затронули область перехода от плоскостей к торцевым пластинам заднего крыла. Из двух взаимозаменяемых вариантов, которые мы видели в этом году, команда отказалась от «подрезанного» (в верхней врезке) в пользу традиционного.
Вырез стал относительно недавней находкой конструкторов и наверняка не очень нравится создателям правил, так как позволяет создавать дополнительные завихрения. Помимо Mercedes, с этой темой сейчас активно экспериментируют в Alpine.
Также в Монце чемпионы мира подрезали подвижную плоскость крыла, а после пятничных тренировок (в нижней врезке) отказались и от концевой кромки на ней.
Несущее крыло (показано стрелкой на иллюстрации ниже) также получило единственный элемент.
Несущее крыло Mercedes W13
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Детали заднего антикрыла Alfa Romeo C42
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Alfa Romeo продолжила использовать ту же конфигурацию, что мы уже видели в Спа. Ее особенностью является «срезанный уголок» в месте перехода от плоскостей к торцевым пластинам.
Но на итальянском этапе, кроме того, подвижная плоскость была дополнительно подрезана сзади. Чтобы не было необходимости менять крепление механизма DRS, в центральной части плоскости от выреза пришлось отказаться.
AlphaTauri AT03 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
AlphaTauri AT03 rear wing, Italian GP
Photo by: Giorgio Piola
Конструкторы AlphaTauri тоже предпочли доработать существующие детали. К Монце на AT03 подрезали плоскость крыла, которое до того использовали в Бельгии (показано стрелкой), а несущее крыло, как и соперники, редуцировали до единственного элемента (на фото ниже).
Заднее антикрыло AlphaTauri AT03
Заднее антикрыло Aston Martin AMR22
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Самым экстремальный в минувший уик-энд стало, пожалуй, решение Aston Martin. Эту спецификацию крыла команда уже испытывала двумя неделями раньше в Бельгии.
Сложная форма плоскостей напоминает о тех идеях, которые готовили для итальянской трассы в прежние годы. У каждой из них на всем протяжении варьируются ширина и угол атаки.
При этом, в отличие от соперников, на AMR22 сохранилось несущее крыло их двух элементов.
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