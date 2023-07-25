Технический анализ: как Red Bull переделала понтоны, которые были в Ф1 эталоном
После того, как почти весь пелотон в том или ином виде скопировал идею конструкторов из Милтон-Кинса, те представили следующую итерацию своего решения – увидеть ее мы смогли на Гран При Венгрии
Еще в четверг наши эксперты определили самую заметную новинку RB19 – более узкие входные отверстия для воздуха в передней части понтонов. На самом деле, изменения затронули и многие другие детали, но справедливо будет заметить, что почти все они так или иначе связаны с понтонами.
Если говорить о входных отверстиях, то это не первое их обновление в нынешнем сезоне. Эволюцию этой области шасси проще всего отследить с помощью иллюстрации Джорджо Пиолы вверху: в Азербайджане прорези для воздуха стали более узкими и широкими, а на «Хунгароринге» они и вовсе начали больше напоминать по размеру прорези.
При этом уменьшение высоты вновь сопровождалось увеличением в ширину, хоть на этот раз и не очень значительным. Все же, какой-то объем воздуха по-прежнему необходим для охлаждения внутренних узлов.
Понтон Red Bull RB19
Фото: Джон Нобл
Главный эффект от такого изменения – возможность сделать больше «подрез» в нижней части понтона и направить по нему дополнительный воздух вдоль днища в область диффузора.
Также обратите внимание, что нижняя «губа» перед отверстием в понтоне стала еще сильнее выдаваться вперед и получила выраженный излом кромки. Ее изгиб вверх нужен для того, чтобы оставить снизу больше места для потоков. Из-за такой формы с некоторых ракурсов отверстие кажется просто крошечным.
Если излом кромки в вертикальной плоскости преследует аэродинамические цели, то ее диагональный срез с внешней стороны на виде сверху необходим, чтобы уложиться в требования правил.
Одновременно «губа» используется для защиты от турбулентности, которая генерируется передними колесами. Такой прием в этой области машины был очень популярен при старых правилах, когда применялись дефлекторы сложной формы.
А сам по себе подход с использованием дополнительных элементов перед воздухозаборником понтона придумала еще Ferrari в 2017 году.
Технические детали Red Bull RB19
Фото: Джорджо Пиола
При снятых кузовных панелях видно, что доработки затронули и элементы внутри понтонов – воздуховоды, радиаторы и другие детали.
Они прежде всего потребовались для того, чтобы дополнительно увеличить объем «подреза», а также получить выгоду от новой картины распределения потоков внутри понтона.
Одновременно была скорректирована форма корпуса зеркала заднего вида и стойки его крепления (точнее, двух стоек – длинной горизонтальной и небольшой вертикальной снизу). Это также было сделано для повышения аэродинамической эффективности
Передняя часть понтона Red Bull RB19
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Вопреки прогнозам, в Red Bull не стали внедрять на RB19 популярное в последнее время решение с углублением-«водостоком» с внутренней стороны понтона. Такое сейчас есть у Aston Martin, Alpine и Ferrari.
Вместо этого изначальные обводы кузовных панелей были лишь слегка скорректированы в зоне боковины, а плавный спуск к днищу в задней части получил чуть более простую форму.
С учетом требований конкретного этапа, команда дополнительно установила небольшую вентиляционную панель на боковине кокпита (видна на иллюстрации выше).
При этом в задней части на «полке» у боковины капота двигателя RB19 использовались более крупные прорези, которые доходили почти до задней подвески.
Наконец, удалось рассмотреть изменения в геометрии «плавника» на верхней кромке капота, который явно подвергся детальной проработке для совместной работы с расположенными по соседству вентиляционными прорезями в интересах аэродинамики.
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