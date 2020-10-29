Технический анализ: как Red Bull делает свою машину быстрее

В конце 2019-го Red Bull стала в Ф1 настолько грозной силой, что эксперты ставили ее машину вровень с Mercedes, а некоторые даже выше. В трех финальных Гран При Ферстаппен неизменно поднимался на подиум и заработал 58 очков – больше, чем Хэмилтон или Боттас.

Но за зиму расстановка сил серьезно изменилась: в Брэкли привычно сделали шаг вперед, тогда как в Милтон-Кинсе справились с задачей куда хуже. В итоге на тестах еще не перекрашенные из серебристого в черный W11 показывали лучшие секунды, тогда как про RB16 быстро стало понятно, что добиться от этой машины скорости будет непросто.

Это – вместе с провалом Ferrari – предопределило исход чемпионата и даже дало Mercedes возможность бросить доработку машины задолго до конца сезона. Тем временем штаб Эдриана Ньюи в максимально возможном темпе продолжал улучшение своего шасси, сокращая отставание от соперников.

Детали задней подвески Red Bull RB16 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Red Bull начала сезон с весьма прогрессивным решением задней подвески. Точки крепления верхнего треугольного рычага к корпусу были разнесены далеко в стороны, чтобы избавить машину от «приседаний» на разгонах и торможениях.

У нижнего рычага задняя ветвь была дополнительно изогнута (показано стрелкой) для того, чтобы крепиться не к коробке передач, как принято в Ф1, а к задней структуре безопасности.

Такое решение позволило заодно изогнуть эту ветвь немного вверх, что очень полезно с точки зрения аэродинамики.

Новая конструкция задней подвески Red Bull RB16 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На Гран При Айфеля команда привезла измененную конструкцию крепления верхнего треугольного рычага к ступице. Мы уже подробно анализировали это решение, навеянное находкой Mercedes, запрещенной под давлением самой же Red Bull.

Если говорить кратко, Mercedes разместила в этом месте дополнительный воздухозаборник тормозов, FIA его запретила, а Red Bull заменила воздухозаборник сквозным отверстием (показано стрелкой на иллюстрации выше), оставаясь в рамках регламента.

Этот вариант не позволяет столь же эффективно остужать тормоза, как в случае с Mercedes, но дает возможность направить воздушные потоки в недоступные прежде места, повысив тем самым общую аэродинамическую эффективность.

В первую очередь благодаря «дырявой» подвеске становятся куда более полезными многочисленные крылышки с внутренней стороны ступицы (1 на иллюстрации ниже).

Но в Red Bull не ограничились этим изменением. Заднее крыло получило более крупный V-образный вырез в середине вспомогательной плоскости (4). Это почти не сказалось не прижимной силе, но позволило уменьшить лобовое сопротивление.

Одновременно кузовные панели RB16 постарались сделать еще более «обтягивающими». В нынешнем состоянии моторы Honda вполне позволяют это, давая возможность получить аэродинамический выигрыш без риска перегрева.

Сравнивая две версии машины, можно заметить, как уменьшились вентиляционные отверстия в задней части понтонов (2). Они стали более «поджарыми» снизу – в очень важной области по соседству с диффузором.

Детали области кокпита Red Bull RB16 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Как вы наверняка заметили, мы обошли молчанием позицию (3). Довольно непросто рассмотреть, что именно там скрывается – отличие двух версий явно не самое радикальное.

Прежде, чем перейти к нему, давайте вспомним одну важную особенность RB16. Уже на презентации можно было отметить активное использование тонких бортиков в области кокпита – на креплении Halo и под верхним воздухозаборником. Они позволяют точнее направлять потоки воздуха.

Варианты охлаждения Red Bull RB16 в области кокпита Иллюстрация: Джорджо Пиола

Небольшой «плавничок» на Halo стал особенно полезным, когда конструкторы перенесли отверстие для выхода горячего воздуха. Прежде (во врезке) оно располагалось за креплением защитной дуги, а затем переехало вперед. Благодаря изогнутому бортику набегающий поток лучше помогает «вытягивать» нагретый воздух (показан красной стрелкой) из понтона.

Прежде для этой цели использовались S-образное отверстие и традиционная для Ф1 панель с прорезями-«луврами», но новое решение, несомненно, лучше, так как вызывает меньше турбулентности.

Также отметим очень грамотное размещение по соседству входного отверстия для охлаждающего воздуха (показан синей стрелкой).

Детали области кокпита Red Bull RB16 (поздняя версия) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Следующей доработкой в этой области стали еще два похожих бортика на боковинах Halo (именно они обозначены тот самой цифрой 3). Их задача – бороться с аэродинамической нестабильностью, которую генерирует защитная дуга.

Red Bull, в отличие от многих соперников, не использует тонкую накладку в передней части Halo.Потому роль этих небольших открылков больше, чем может показаться.

Не без подводных камней

Разумеется, в работе с машиной у Red Bull были не только успехи. Иногда оказывалось, что подготовленные обновления не оправдывают надежд и требуют дополнительных изменений.

Варианты носового обтекателя Red Bull RB16 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Лучшим примером тут служит история с кончиком носового обтекателя. Вариант с более узкими пилонами, опробованный на Гран При Штирии (V2 во врезке) не дал преимущества перед исходным (V1).

В итоге конструкторы разработали гибридное решение с широкими пилонами и отверстиями для воздуха от V2. В работе над машиной важно уметь признать, что ты не прав – и сделать шаг назад, признав время, силы и ресурсы потраченными впустую.

Но сила Милтон-Кинса всегда была в том, чтобы вести исследования и исправлять свои ошибки с одинаковой эффективностью, если того требует ситуация.