Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности
Наши эксперты раскрыли один из тех секретов Эдриана Ньюи, которые делают машину RB19 настолько быстрой. Речь об уникальной форме радиатора в понтоне
Не секрет, что очень многие уверены, будто череда побед Red Bull в гонках нынешнего сезона стала следствием наличия в их машине какого-то уникального технического решения. Якобы секретная находка конструкторов из Милтон-Кинса обеспечивает преимущество в секунду-полторы с круга, потому-то Макс Ферстаппен и Серхио Перес смогли выиграть 16 из 17 прошедших Гран При.
На самом деле, никакой тайны нет. Сила RB19 прежде всего в том, что машина очень хорошо проработана во всех отношениях. Ее аэродинамические, механические и компоновочные решения удачно дополняют друг друга, что и позволяет получать небольшие прибавки в самых разных областях – складываясь вместе, они и обеспечивают ту самую впечатляющую статистику.
Общий вид Red Bull RB19
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Давайте рассмотрим лишь несколько примеров того, как локальные решения вносят свой вклад в общее преимущество RB19 над машинами соперников.
Начать можно с переднего фланца шасси. По сравнению с прошлым годом, нижняя часть монокока получила здесь вместо прямоугольной закругленные очертания. Это позволило пропускать под машиной еще больше воздуха, который в итоге попадает в тоннели Вентури и добавляет прижимной силы.
Сравнение вариантов охлаждения в переднем фланце шасси Red Bull RB19
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Одновременно была проделана кропотливая работа по снижению веса – в 2018-м этот вопрос доставил команде немало головной боли.
А для охлаждения кокпита штаб Эдриана Ньюи подготовил решение, допускающее трансформации. Первый вариант (основное изображение на иллюстрации) использует один канал, расположенный сверху, но при необходимости (во врезке) к нему добавляются еще два внизу. Если условия позволяют, нижние каналы перекрываются для получения аэродинамического преимущества.
Понятно, что на недавнем этапе в Катаре с его +32 градусами в тени и влажностью 80% открыты были все три.
Радиатор Red Bull RB19
Иллюстрация: Джорджо Пиола
В процессе постоянной эволюции по ходу сезона машина меняется – порой почти незаметно для стороннего наблюдателя. У Red Bull именно так происходило с понтонами. Входное отверстие для воздуха по ходу чемпионата становилось все меньше, а «подрез» для протекания воздуха в нижней части – все масштабнее.
Благодаря иллюстрации Джорджо Пиолы у нас есть возможность увидеть, как для достижения таких результатов пришлось переделать радиатор RB19. Рассмотреть такие подробности нашему эксперту позволило субботнее столкновение мексиканца с Нико Хюлькенбергом и Эстебаном Оконом.
Радиатору отведено в понтоне максимально возможное место, чтобы повысить эффективность охлаждения. Поэтому он имеет очень сложную «трехмерную» форму, изгибаясь подобно арке. Стрелкой и пунктиром отмечен участок, который прежде был не столь рельефным, но по мере доработок понтона получил еще более экстремальные очертания.
Также теперь стало проще понять, почему не слишком сильный контакт с соперниками по ходу спринта имел для Переса столь серьезные последствия. Радиатор находится у самой кромки понтона, поэтому в результате касательного столкновения деталь получила повреждения, которые можно было исправить только ее заменой.
Il diffusore della Red Bull RB19 al GP di Monaco
Photo by: Giorgio Piola
Il diffusore della Red Bull RB19 al GP del Qatar
Photo by: Giorgio Piola
Еще одна интересная новинка, которую Пиола рассмотрел в Катаре, связана с диффузором. В Монако (слева на иллюстрации) переход от его вертикальной стенки к горизонтальной был выполнен со скруглением. На трассе «Лосаил» это же место решено иначе, переход стал почти прямоугольным.
Такие детали влияют на картину распределения потоков и формирование завихрений, внося вклад в общую аэродинамическую эффективность.
Ну а самые зоркие наверняка отметили, что диагональная направляющую внутри диффузора также уступила свое место нескольким продольным. Кроме того, иную форму получили плоскости несущего крыла.
«У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни
«Это решаю я, а не Хорнер». Марко прокомментировал слухи о своем увольнении
«Это решаю я, а не Хорнер». Марко прокомментировал слухи о своем увольнении
«Это решаю я, а не Хорнер». Марко прокомментировал слухи о своем увольнении «Это решаю я, а не Хорнер». Марко прокомментировал слухи о своем увольнении
Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему
Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему
Хорнер попросил Формулу 1 больше не ограничивать длину отрезков
Хорнер попросил Формулу 1 больше не ограничивать длину отрезков Хорнер попросил Формулу 1 больше не ограничивать длину отрезков
Самое важное:
«Это решаю я, а не Хорнер». Марко прокомментировал слухи о своем увольнении
«Это решаю я, а не Хорнер». Марко прокомментировал слухи о своем увольнении «Это решаю я, а не Хорнер». Марко прокомментировал слухи о своем увольнении
Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности
Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности
«У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни
«У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни «У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни
Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею
Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.