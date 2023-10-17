Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности

Не секрет, что очень многие уверены, будто череда побед Red Bull в гонках нынешнего сезона стала следствием наличия в их машине какого-то уникального технического решения. Якобы секретная находка конструкторов из Милтон-Кинса обеспечивает преимущество в секунду-полторы с круга, потому-то Макс Ферстаппен и Серхио Перес смогли выиграть 16 из 17 прошедших Гран При.

На самом деле, никакой тайны нет. Сила RB19 прежде всего в том, что машина очень хорошо проработана во всех отношениях. Ее аэродинамические, механические и компоновочные решения удачно дополняют друг друга, что и позволяет получать небольшие прибавки в самых разных областях – складываясь вместе, они и обеспечивают ту самую впечатляющую статистику.

Общий вид Red Bull RB19 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Давайте рассмотрим лишь несколько примеров того, как локальные решения вносят свой вклад в общее преимущество RB19 над машинами соперников.

Начать можно с переднего фланца шасси. По сравнению с прошлым годом, нижняя часть монокока получила здесь вместо прямоугольной закругленные очертания. Это позволило пропускать под машиной еще больше воздуха, который в итоге попадает в тоннели Вентури и добавляет прижимной силы.

Сравнение вариантов охлаждения в переднем фланце шасси Red Bull RB19 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одновременно была проделана кропотливая работа по снижению веса – в 2018-м этот вопрос доставил команде немало головной боли.

А для охлаждения кокпита штаб Эдриана Ньюи подготовил решение, допускающее трансформации. Первый вариант (основное изображение на иллюстрации) использует один канал, расположенный сверху, но при необходимости (во врезке) к нему добавляются еще два внизу. Если условия позволяют, нижние каналы перекрываются для получения аэродинамического преимущества.

Понятно, что на недавнем этапе в Катаре с его +32 градусами в тени и влажностью 80% открыты были все три.

Радиатор Red Bull RB19 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В процессе постоянной эволюции по ходу сезона машина меняется – порой почти незаметно для стороннего наблюдателя. У Red Bull именно так происходило с понтонами. Входное отверстие для воздуха по ходу чемпионата становилось все меньше, а «подрез» для протекания воздуха в нижней части – все масштабнее.

Благодаря иллюстрации Джорджо Пиолы у нас есть возможность увидеть, как для достижения таких результатов пришлось переделать радиатор RB19. Рассмотреть такие подробности нашему эксперту позволило субботнее столкновение мексиканца с Нико Хюлькенбергом и Эстебаном Оконом.

Радиатору отведено в понтоне максимально возможное место, чтобы повысить эффективность охлаждения. Поэтому он имеет очень сложную «трехмерную» форму, изгибаясь подобно арке. Стрелкой и пунктиром отмечен участок, который прежде был не столь рельефным, но по мере доработок понтона получил еще более экстремальные очертания.

Также теперь стало проще понять, почему не слишком сильный контакт с соперниками по ходу спринта имел для Переса столь серьезные последствия. Радиатор находится у самой кромки понтона, поэтому в результате касательного столкновения деталь получила повреждения, которые можно было исправить только ее заменой.

Il diffusore della Red Bull RB19 al GP di Monaco Photo by: Giorgio Piola Il diffusore della Red Bull RB19 al GP del Qatar Photo by: Giorgio Piola

Еще одна интересная новинка, которую Пиола рассмотрел в Катаре, связана с диффузором. В Монако (слева на иллюстрации) переход от его вертикальной стенки к горизонтальной был выполнен со скруглением. На трассе «Лосаил» это же место решено иначе, переход стал почти прямоугольным.

Такие детали влияют на картину распределения потоков и формирование завихрений, внося вклад в общую аэродинамическую эффективность.

Ну а самые зоркие наверняка отметили, что диагональная направляющую внутри диффузора также уступила свое место нескольким продольным. Кроме того, иную форму получили плоскости несущего крыла.