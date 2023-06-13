Технический анализ: как преследователи пытаются настичь Red Bull

В Red Bull с самого начала знали, что не смогут серьезно улучшать свое шасси по ходу сезона-2023 из-за предусмотренных в регламенте ограничений для действующего обладателя титула и дополнительных санкций за нарушение бюджетного лимита двухлетней давности.

Именно поэтому машину RB19 постарались с самого начала сделать максимально эффективной. Безусловно, она тоже меняется с течением времени, однако не слишком серьезно.

Именно это оставляет преследователям, не столь стесненным по времени продувок в трубе и работе в системах вычислительной гидродинамики, надежду сократить отставание. Вот какие доработки Mercedes и Aston Martin привезли в Барселону.

Сравнение вариантов крепления зеркала заднего вида на Mercedes F1 W14 (новое / старое)

Конструкторы из Брэкли в известном смысле сделали шаг назад применительно к креплению зеркал заднего вида. Если прежде (справа на сравнительном фото) корпус зеркала, как принято в современной Ф1, был дополнен сверху горизонтальным элементом, то в Испании (слева) от него не осталось и следа.

Это было сделано для создания иной картины распределения протекающих здесь потоков в свете недавней переделки понтонов.

Диффузор Mercedes W14 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Также доработки затронули диффузор W14 – боковые стенки получили чуть иную форму, за счет чего стал больше внутренний объем, а воздух стал протекать чуть иначе, что принесло прибавку в прижимной силе.

Сравнение конфигураций задней части Mercedes W14

В пятницу в ходе работы по поиску оптимальных настроек команда активно экспериментировала с различными спецификациями заднего крыла. Сверху на сравнительном фото – версия со средним прижимом, снизу – с увеличенным, которую в итоге оставили на квалификацию и гонку.

Также можно заметить отличие в величине вентиляционных отверстий в задней части понтонов. Здесь, что любопытно, обоим гонщикам оставили вариант с более компактными кузовными панелями, показанный сверху.

Детали переднего антикрыла Aston Martin AMR23 Детали переднего антикрыла Aston Martin AMR23 Фото: Джорджо Пиола

У Aston Martin по первым Гран При хорошо была заметна тенденция с малым количеством обновлений – в Сильверстоуне постарались изначально построить простую и понятную машину, с которой затем можно будет эффективно работать на разных трассах.

Впрочем, стоять на месте технический директор Рон Феллоуз и его подчиненные тоже явно не собираются. Переднее крыло AMR23 изменилось в области сопряжения двух дальних элементов с торцевой пластиной: закрылки получили полноценный профилированный вертикальный участок с внешней стороны вместо прежних тонких стоек, а для поддержания нужной геометрии был использован металлический фиксатор (показан стрелкой).

Частично эти перемены затронули и второй элемент. Такой подход лежит в русле общих тенденций в пелотоне и позволяет эффективнее работать с потоками.

Любопытно, что одновременно на Aston Martin скорректировали расположение обязательных камер FIA на носовом обтекателе. Регламент отводит для них некоторую область, внутри которого конструкторы стараются найти наилучшее расположение, исходя из аэродинамической эффективности.

Задняя часть Aston Martin AMR23

В задней части зеленой машины продолжилась эволюция торцевых пластин антикрыла. Первый шаг в этом направлении был сделан еще в Монако, где у имеющих спиралевидную форму пластин с внутренней стороны появился выраженный диагональный бортик (показан стрелкой).

Вместе с ним чуть ной стала форма несущего крыла, расположенного ниже.

Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR23

На испанском этапе переделки затронули место стыка пластины с верхней плоскостью крыла, которое получило более сложную форму (прежний вариант показан во врезке).

Такой подход позволил изменить распределение давлений и придать иные свойства формирующемуся в этом месте завихрению.

Аэродинамические элементы на Halo Aston Martin AMR23

Еще одну новинку команда даже не указала в обязательном перечне, которую участники чемпионата подают в FIA перед стартом каждого Гран При. Возможно, дело в том, что она появилась на AMR23 лишь на очень короткое время по ходу тренировок.

Речь о паре дополнительных вертикальных направляющих поверх Halo (во врезке). Мы почти наверняка увидим развитие этой идеи на последующих этапах – идея такого решения в том, чтобы иначе направить протекающие в области кокпита воздушные потоки.