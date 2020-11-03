Ко второй половине осени машина SF1000 наконец-то начала понемногу демонстрировать заложенный в нее потенциал. Понятно, что до лидеров по-прежнему далеко, и до конца сезоне настичь их уже нереально, но именно сейчас команде очень важно демонстрировать прогресс после провальной середины чемпионата.

Переднее антикрыло Ferrari SF1000, Гран При Эмилии-Романьи Иллюстрация: Джорджо Пиола

К Имоле Скудерия скорректировала уровень прижимной силы в передней части шасси. Сделано это было стародавним способом – подрезкой дальнего закрылка каскада антикрыла (места вырезов указаны стрелками).

Примечательно, что необходимые работы были выполнены прямо на трассе, у команды не было готовых заранее деталей для конкретного Гран При. Такого от Ferrari мы не видели уже два или три года.

Подобный подход может говорить о стремлении команды продолжать борьбу и ее непростом поиске между краткосрочными и долгосрочными целями.

Торцевая пластина заднего антикрыла Ferrari SF1000, Гран При Эмилии-Романьи Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для сохранения общего баланса Скудерия поставила заднее крыло с уменьшенным уровнем прижимной силы – его плоскости чуть поднимаются вверх к торцевым пластинам.

Сами пластины тоже были доработаны: в месте стыка с плоскостями крыла они стали чуть тоньше, что позволило разместить здесь изогнутый бортик для более активного перенаправления вверх воздушных потоков.

Также обращает на себя внимание появившееся недавно решение переходной области, где элементы имеют общее соединение в нижней части, имеющее U-образный профиль для более точного взаимодействия с воздухом.

Диффузор и детали днища Ferrari SF1000 (Австрия / Портиман - Имола) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Команда сохранила спецификацию днища, которая дебютировала неделей раньше в Портимане. В данном случае речь идет о возвращении старого решения с тремя вертикальными «плавничками» перед задним колесом, от которого конструкторы в Маранелло ранее отказались – как выяснилось, необдуманно.

Также на машину вернулся диффузор в том виде, какой был в первых гонках нынешнего чемпионата.

Если сравнить две версии, легко увидеть, что сейчас (на фото) направляющие для воздушных потоков в диффузоре отличаются между собой: те, что ближе к оси машины, имеют дугообразную нижнюю кромку, а внешние – «гребенку».

Летом на Гран При Штирии (на иллюстрации) и те, и другие были второго типа, с вертикальными прорезями.

Металлическая скоба, добавляющая жесткости элементам в углу диффузора (показана красной стрелкой на фото) теперь объединяет все четыре плоскости, а не только три внешние, как прежде. По всей видимости, в каких-то условиях у внутреннего элемента возникали колебания, что негативно сказывалось на общей стабильности.

Эта же система плоскостей, но в центральной части дуффузора, была немного подрезана «в ручном режиме» подобно закрылкам спереди.

Наконец, небольшое крылышко с внешней стороны диффузора на задней защитной структуре (показано синей стрелкой) получило чуть иную форму. Оно изготовлено средствами 3D-печати.

Себастьян Феттель за рулем Ferrari SF1000 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Шарль Леклер продолжил серию результативных гонок, заработав очки в пятый раз подряд – на этот раз за пятое место. Эту же позицию монегаск занимает и в общем зачете, уступая не так много Даниэлю Риккардо из Renault.

А вот у Себастьяна Феттеля дела по-прежнему не ладятся. Впрочем, в этот раз удача с самого начала явно была не на стороне четырехкратного чемпиона.

Контакт с Кевином Магнуссеном на первом круге привел к серьезному повреждению правой торцевой пластины переднего крыла – как можно видеть на фото выше, ее выломало практически полностью.

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Разумеется, такая потеря не могла не сказаться на аэродинамической эффективности шасси. Кроме того, гонщик и команда лишились из-за этого определенного объема данных – на утраченной части пластины находилась термальная камера, контролирующая состояние шины.

При этом Себ демонстрировал очень стабильный темп и в какой-то момент поднялся до четвертой позиции. Учитывая уровень повреждений, это было очень неплохое достижение даже с учетом предстоящего пит-стопа.

Себастьян Феттель за рулем Ferrari SF1000 Фото: Ferrari

Невезение Феттеля усугубилось, когда в какой-то момент по ходу гонки в его заднем крыле застряла чья-то пленка, оторванная с визора шлема.

Однако все это не идет ни в какое сравнение с заминкой на пит-стопе, которая стоила немцу около 13 секунд. Причиной стала поврежденная резьба колесной гайки. В Имоле из-за длинного пит-лейна каждая замена шин приводит к серьезной потере времени, а в случае Себа лишние секунды стоили четырех позиций и возможности заработать очки.

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Пит-стоп Себастьяна Феттеля, Ferrari SF1000 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Несмотря на все сказанное выше, на Гран При Эмилии-Романьи Скудерия добилась главного – показала, что продолжает прогрессировать. К новому сезону будет готова доработанная силовая установка, что должно позволить команде еще больше сократить отставание от лидеров.