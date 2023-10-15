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Технический анализ: как днище и рекуператор сделали Ferrari быстрее

Во второй половине сезона Скудерия демонстрирует очень неплохие результаты, не желая уступать Mercedes в споре за вторую строчку Кубка конструкторов. Что же позволяет алым машинам прибавлять в скорости?

Франко Нуньес
Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Детали днища Ferrari SF-23

В начале нынешнего сезона Ф1 главной проблемой команды из Маранелло был более быстрый, чем у соперников, износ шин на гоночной дистанции. В значительной степени эту проблему решил пакет обновлений, подготовленный к Гран При Испании. 

Но хорошо известно, что в Формуле 1 нет ни одной характеристики, которую нельзя было бы улучшить. Решив важную задачу, конструкторы не остановились на этом. Примечательно, что одну задачу они решали несколькими способами. 

Первым из них стала тонкая настройка системы рекуперации. Электрическая энергия в фазе разгона теперь расходуется не так резко. Это снизило нагрузки на шины, а вдобавок позволило сделать помощь двигателю внутреннего сгорания более продолжительной.  

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Еще одним инструментом стало новое днище, которое дебютировало прямо перед летним перерывом. Как поговаривают, его главная особенность в том, что машину теперь можно использовать с меньшим клиренсом. Это дало возможность прибавить в аэродинамической эффективности и принесло особенно много пользы на домашнем этапе в Монце.   

Результатом этих комплексных действий стала возможность экономнее расходовать ресурс шин и проводить более длинные гоночные отрезки, что очень полезно в плане тактики.

Но и после успешного внедрения серьезных новинок эволюция продолжилась – теперь уже более локально. На последних Гран При в передней части днища алой машины удлинились вертикальные бортики у входных отверстий каналов Вентури, а их передние кромки – явно не без влияния Red Bull RB19 – получили закругленные передние кромки. 

Детали днища Ferrari SF-23

Детали днища Ferrari SF-23

Фото: Джорджо Пиола

Также была скорректирована форма кромки днища перед задним колесом: она стала почти плоской, зато в глубине можно обнаружить своего рода мини-канал (показан стрелкой на иллюстрации в самом верху) – по всей видимости, он помогает еще лучше бороться с раскачкой. 

Кроме того, в боковинах диффузора теперь не одна тонкая вертикальная прорезь, как в Сингапуре, а две (на фото ниже). Это позволяет еще эффективнее отводить воздух из-под днища и добавляет машине прижима. 

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