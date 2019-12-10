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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Аналитика

Технический анализ: как мотор Honda позволил Red Bull разогнаться до 345,6 км/ч

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Технический анализ: как мотор Honda позволил Red Bull разогнаться до 345,6 км/ч
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
10 дек. 2019 г., 09:20

Считается, что моторы Honda хоть и немного, но все же уступают Mercedes и Ferrari. Однако в Абу-Даби максимальная скорость Макса Ферстаппена оказалась на 15 км/ч выше, чем у соперников. Джорджо Пиола попробовал объяснить причину этого.

С протоколом не поспоришь. 345,6 км/ч, что на 14,8 км/ч быстрее любого другого пилота – именно до этой отметки разогнал свою машину на «Яс-Марине» Макс Ферстаппен. Этой отметки пилот Red Bull достиг по ходу гонки, с использованием DRS и слипстрима, но показанная скорость в любом случае впечатляет. 
Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, lotta con Charles Leclerc, Ferrari SF90, nel GP di Abu Dhabi

Борьба Макса Ферстаппена, Red Bull RB15, и Шарля Леклера, Ferrari SF90, на Гран При Абу-Даби

Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

Второй результат в то воскресенье остался за Себастьяном Феттелем – «всего» 330,8 км/ч. Как хорошо известно нашим читателям, в последних гонках Ferrari находилась под прессингом со стороны FIA из-за подозрений соперников в мошенничестве с расходом топлива. 

Что примечательно, результат Феттеля практически точно (с разницей менее 1 км/ч) совпал с предсказанием, сделанным на основе симуляций специалистами компании Magneti Marelli еще до старта. А вот в случае с Red Bull их ожидания были куда более скромными.

Однако не стоит забывать, что с точки зрения аэродинамической эффективности шасси Red Bull в последних Гран При является, пожалуй, лучшим в Ф1. Отставание Honda никуда не делось, но проигрыш Mercedes составляет порядка 20 л.с. Ferrari еще чуть впереди, но технические директивы, кто бы что ни говорил, заметно ударили по команде. 

В воскресенье Скудерия попросила пилотов использовать «режим 4» – обычно он используется, когда надо беречь топливо. Объясняя этот шаг, Маттиа Бинотто сказал: «В Остине у Шарля уже отказал мотор, и мы знали, что в этот раз у нас тоже есть риск отказа из-за малого остаточного ресурса компонентов. Так что в гонке обоим пилотам нужно было контролировать состояние как шин, так и двигателя. Это было частью нашей тактики». 

Если говорить коротко, в Абу-Даби Скудерия ехала далеко не в полную силу (особенно если вспомнить историю с лишним топливом в баке у Леклера). В Red Bull, напротив, могли использовать свои моторы в максимальном режиме, имея достаточный запас ресурса после досрочной замены у обоих пилотов перед Гран При России. 

Red Bull Racing RB15, dettaglio del motore Honda RA619H

Мотор Honda RA619H на шасси Red Bull RB15

Фото: Джорджо Пиола

В последние месяцы именно команда из Милтон-Кинса выступала главным инициатором всех действий, направленных на прояснение регламента в части расхода топлива – не скрывая, что мишенью технических директив является Ferrari.

На стартовом поле «Яс-Марины» Кристиан Хорнер сказал весьма показательные слова: «В правилах все прописано четко. Нарушение или есть, или нет. Конечно, решать судьям, но теоретически я не понимаю, как может быть иначе». Они касались лишнего топлива в баке машины Леклера, но, вообще говоря, отражают позицию Red Bull в этой истории в целом. 

Команду можно понять. Они в короткие сроки смогли доказать, что двигатели Honda вовсе не так ужасны, как могло показаться по опыту работы японцев с McLaren. Три победы и три лучших квалификационных времени Макса Ферстаппена говорят сами за себя. И в 2020-м Red Bull явно рассчитывает развить успех, потому важно лишить соперников преимущества (тем более, если оно не вполне законное).

Разумеется, успехи «Быков» во многом базируются на шасси Эдриана Ньюи, но нельзя не признать, что Honda тоже смогла сделать значительный шаг вперед. Давайте рассмотрим детали конструкции  мотора RA619H, который позволяет вносить все более весомый вклад в достижения команды.

Il motore Honda RA619H della Red Bull Racing RB15

Мотор Honda RA619H

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Верхний воздухозаборник, расположенный над головой пилота (1), направляет поток к радиатору ERS (2). Он расположен в самой верхней части капота двигателя, где особенно важно делать все предельно компактным.  

Чуть ниже находится еще один входной канал (3). Именно через него воздух попадает в турбину (4), а затем и в цилиндры. После турбины воздуховод разделяется надвое, каждый канал идет к своей половине V-образного блока. Еще до турбины от него отделяются два воздуховода (6 и 7), которые служат для охлаждения внутренних элементов. 

Здесь же можно рассмотреть патрубок интеркулера (промежуточного охладителя воздуха из компрессора) – он обозначен цифрой 8 и для наглядности показан открытым. В задней части видна коробка передач (9): на нее попадает воздух, прошедший через радиатор DRS. Осталось добавить что (5) – это крепление двигателя к монококу. 

На фото ниже показан реальный мотор Honda RA618H образца 2018 года – такие использовала команда Toro Rosso. На нем можно отыскать все описанные выше узлы, так как компоновочно он практически точно соответствует модели этого года. При этом обеспечивает заметно больше мощности и куда реже отказывает.

Motore Honda RA618H montato sulla Toro Rosso STR13 nel 2018

Мотор Honda RA618H для Toro Rosso STR13, 2018 год

Фото: Scuderia Toro Rosso

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия После гонки
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Франко Нуньес

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