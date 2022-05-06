Стролл подтвердил интерес Audi к Aston Martin

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Недавно Герхард Бергер рассказал, что после срыва переговоров с McLaren в компании Audi выбирают нового потенциального партнера среди трех команд. Сам австриец предположил, что концерн станет поставлять свои моторы с 2026 года Sauber (нынешней Alfa Romeo). Однако также упоминался вариант с Aston Martin – его озвучил другой экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер.

На Гран При Майами владельца команды из Сильверстоуна Лоуренса Стролла попросили прокомментировать эти слухи.

«Связывались ли с нами представители Audi? Да, – приводит ответ канадского бизнесмена издание Autosprint. – Довольны ли мы тем, как складывается наше нынешнее партнерство с Mercedes? Да.

Просто мир Формулы 1 всегда полнится такими историями».

Однако чемпион мира 1997 года Жак Вильнев полагает, что в этой истории рано ставить точку. Он объяснил, что Стролл как бизнесмен вполне может согласиться продать команду или долю в ней.

«Он знает, что любые инвестиции должны окупаться, – сказал Жак, имея в виду огромные вложения Стролла в проект Ф1. – Сейчас Формула 1 очень популярна. Потому за все здесь можно получить хорошие деньги».

В нынешнем сезоне Aston Martin выглядит одной из слабейших команд в пелотоне. Ее пилоты смогли заработать очки только в четвертом Гран При, а в Кубке конструкторов еще ниже располагается только Williams.