Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

Безусловно, успехи Mercedes в значительной степени являются заслугой первоклассного мотора, который со дня дебюта остается – за исключением, быть может, очень коротких периодов – безоговорочно лучшим в пелотоне.

В то же время, отдавая должное инженерам из Бруксуорта и разработчикам топлива и масел из Petronas, нельзя не отметить и эффективность шасси. Избрав один раз его концепцию, в дальнейшем команда постоянно внедряла обновления. Это давало возможность избавиться от слабостей машины и удержать преимущество над соперниками.

Мы проследили самые важные трансформации, которые позволили самой первой гибридной модели W05 с течением времени эволюционировать в нынешнюю W11, одержав за это время 102 победы в 138 Гран При и завоевав все титулы, какие только было возможно.

Конфигурации выхлопа Mercedes F1 W06, 2015 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одной из областей, которой команда уделила внимание перед сезоном 2015 года, стали впускные патрубки двигателя иной геометрии.

Для реализации этого плана конструкторы шасси заранее скорректировали компоновку подкапотного пространства. Главный воздухозаборник мотора PU106B получил иной канал воздуховода (показан синей стрелкой), а старый цилиндрический выпускной коллектор (показан красной стрелкой, во врезке) уступил место детали более сложной формы (на основной иллюстрации она скрыта слоем термоизоляции).

Эти изменения позволили повысить приемистость мотора и его общую отдачу. В дальнейшем Mercedes уже не меняла конфигурацию, используя именно этот вариант во всех последующих моделях.

Следом – в 2016-м – доработке подвергли сам верхний воздухозаборник. Он получил овальную форму и разделение на три канала двумя диагональными переборками, интергированными в защитную дугу безопасности. В этом случае найденное решение также осталось на машинах в дальнейшем.

Сравнение верхнего воздухозаборника Mercedes AMG F1 W07 и W06 (2016 / 15 год) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Во врезке справа вы можете видеть старую версию – ее входное отверстие значительно меньше. Обновленный вариант позволяет захватывать больше воздуха: это не очень здорово в плане аэродинамической эффективности шасси, но дает возможность повысить эффективность охлаждения.

Из двух боковых каналов воздух поступает к радиаторам, установленным над двигателем. Это масляные радиаторы самого мотора, системы ERS и коробки передач.

Такое их расположение имеет важное преимущество – в отличие от воздушных, масляные охладители имеют большой вес, и их перенос из понтонов к оси симметрии машины позволяет не просто сделать понтоны более компактными, но и значительно снижает полярный момент инерции (проще говоря, делает машину более верткой).

В районе 2015 года все больше команд Ф1 начали склоняться в сторону философии Red Bull с более коротким шасси и «задранным задком». В Mercedes избрали прямо противоположный подход с длинной машиной и практически постоянным дорожным просветом от передних до задних колес.

При этом было бы совершенно неверно говорить, что в Брэкли действовали предельно консервативно. Конструкторы были открыты новым идеям. Примером тому может служить решение переднего крыла.

В нем был сформирован трехмерный тоннель, отводящий поток воздуха наружу в обход переднего колеса. К слову, это отличный пример фирменного подхода Mercedes с глубокой проработкой деталей.

Так как переднее крыло раньше всего встречает набегающий поток воздуха, от его качеств значительно зависит эффективность всего шасси. Команда много экспериментировала с формой «тоннеля» и торцевой пластины, стремясь выжать максимум возможного.

Варианты переднего антикрыла Mercedes W06, 2015 год 1 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола В сравнении со старым решением (во врезке) новый «тоннель» для воздуха, сформированный из закрылков главного каскада, стал серьезным шагом вперед. Переднее антикрыло Mercedes F1 W06, Гран При России 2015 года 2 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола Чтобы улучшить протекание потоков вдоль крыла, в Сочи команда экспериментировала с зубчатой кромкой одного из дальних закрылков. Детали переднего антикрыла Mercedes F1 W07, 2016 год 3 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола В дальнейшем, уже на модели W07, торцевая прастинка получила в задней части два небольших «крылышка», а на дальнем закрылке появились многочисленные бортики для более тонкого контроля над потоками.

В 2015 году изменились правила Ф1 в отношении носового обтекателя. Под запрет попало П-образное решение, которое использовала Mercedes, а равно и попытки других команд пропускать под «носом» машины как можно больше воздуха.

Детали передней подвески Mercedes W07, 2016 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Ответом чемпионов мира стал изящный узкий «носик» и пилоны крыла, смещенные внутрь (на иллюстрации ниже). В 2016-м этот подход был дополнен решением, которое мгновенно стало популярным в пелотоне. Речь про S-воздуховод – канал хитрой формы, который позволяет перенаправлять воздух из-под машины на верхнюю поверхность носового обтекателя.

Первые попытки в этом направлении сделала еще Ferrari в 2008 году, а канал S-образной формы, который и дал название идее, появился на Sauber в 2012-м.

Главная новация самой Mercedes состояла в том, что из-за изменений в правилах на серебристой машине удалось значительно разнести входное и выходное отверстия воздуховода, тогда как прежде они должны были находиться на расстоянии не более 150 мм перед осью передних колес.

S-воздуховод на Mercedes F1 W07, 2016 год (протекание потоков показано стрелками) 1 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола Входные отверстия для воздуха расположены возле пилонов переднего крыла – в том месте, где без них протекающий поток начал бы срываться с поверхности. Прообраз S-воздуховода на Ferrari F2008, Гран При Испании 2008 года 2 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола Первой идею перенаправлять воздух подобрым образом через корпус машины пришла в голову конструкторам из Маранелло. S-воздуховод на Sauber C31, 2012 год 3 / 3 Фотограф: Джорджо Пиола В сезоне-2012 правила жестко ограничивали пространство, где можно расположить канал для воздуха. Именно поэтому в Sauber придали ему форму, похожую на букву S.

Продолжение материала об эволюции шасси Mercedes будет опубликовано на Motorsport.com Россия в ближайшее время.