Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
162 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
176 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
218 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
232 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
246 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
260 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
267 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
275 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
288 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
303 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
312 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая
Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

Поделились
Комментарии
Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее
Автор:

К сезону-2014, когда Формула 1 вступила в турбоэру, команда из Брэкли подготовила первоклассное шасси – которое в дальнейшем постоянно эволюционировало

Безусловно, успехи Mercedes в значительной степени являются заслугой первоклассного мотора, который со дня дебюта остается – за исключением, быть может, очень коротких периодов – безоговорочно лучшим в пелотоне. 

В то же время, отдавая должное инженерам из Бруксуорта и разработчикам топлива и масел из Petronas, нельзя не отметить и эффективность шасси. Избрав один раз его концепцию, в дальнейшем команда постоянно внедряла обновления. Это давало возможность избавиться от слабостей машины и удержать преимущество над соперниками.  

Мы проследили самые важные трансформации, которые позволили самой первой гибридной модели W05 с течением времени эволюционировать в нынешнюю W11, одержав за это время 102 победы в 138 Гран При и завоевав все титулы, какие только было возможно. 

Конфигурации выхлопа Mercedes F1 W06, 2015 год

Конфигурации выхлопа Mercedes F1 W06, 2015 год

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одной из областей, которой команда уделила внимание перед сезоном 2015 года, стали впускные патрубки двигателя иной геометрии.  

Для реализации этого плана конструкторы шасси заранее скорректировали компоновку подкапотного пространства. Главный воздухозаборник мотора PU106B получил иной канал воздуховода (показан синей стрелкой), а старый цилиндрический выпускной коллектор (показан красной стрелкой, во врезке) уступил место детали более сложной формы (на основной иллюстрации она скрыта слоем термоизоляции). 

Эти изменения позволили повысить приемистость мотора и его общую отдачу. В дальнейшем Mercedes уже не меняла конфигурацию, используя именно этот вариант во всех последующих моделях. 

Следом – в 2016-м – доработке подвергли сам верхний воздухозаборник. Он получил овальную форму и разделение на три канала двумя диагональными переборками, интергированными в защитную дугу безопасности. В этом случае найденное решение также осталось на машинах в дальнейшем.  

Сравнение верхнего воздухозаборника Mercedes AMG F1 W07 и W06 ()

Сравнение верхнего воздухозаборника Mercedes AMG F1 W07 и W06 (2016 / 15 год)

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Во врезке справа вы можете видеть старую версию – ее входное отверстие значительно меньше. Обновленный вариант позволяет захватывать больше воздуха: это не очень здорово в плане аэродинамической эффективности шасси, но дает возможность повысить эффективность охлаждения.

Из двух боковых каналов воздух поступает к радиаторам, установленным над двигателем. Это масляные радиаторы самого мотора, системы ERS и коробки передач. 

Такое их расположение имеет важное преимущество – в отличие от воздушных, масляные охладители имеют большой вес, и их перенос из понтонов к оси симметрии машины позволяет не просто сделать понтоны более компактными, но и значительно снижает полярный момент инерции (проще говоря, делает машину более верткой).

В районе 2015 года все больше команд Ф1 начали склоняться в сторону философии Red Bull с более коротким шасси и «задранным задком». В Mercedes избрали прямо противоположный подход с длинной машиной и практически постоянным дорожным просветом от передних до задних колес.

При этом было бы совершенно неверно говорить, что в Брэкли действовали предельно консервативно. Конструкторы были открыты новым идеям. Примером тому может служить решение переднего крыла. 

В нем был сформирован трехмерный тоннель, отводящий поток воздуха наружу в обход переднего колеса. К слову, это отличный пример фирменного подхода Mercedes с глубокой проработкой деталей.  

Так как переднее крыло раньше всего встречает набегающий поток воздуха, от его качеств значительно зависит эффективность всего шасси. Команда много экспериментировала с формой «тоннеля» и торцевой пластины, стремясь выжать максимум возможного.

Варианты переднего антикрыла Mercedes W06, 2015 год

Варианты переднего антикрыла Mercedes W06, 2015 год
1/3

Фотограф: Джорджо Пиола

В сравнении со старым решением (во врезке) новый «тоннель» для воздуха, сформированный из закрылков главного каскада, стал серьезным шагом вперед.

Переднее антикрыло Mercedes F1 W06, Гран При России 2015 года

Переднее антикрыло Mercedes F1 W06, Гран При России 2015 года
2/3

Фотограф: Джорджо Пиола

Чтобы улучшить протекание потоков вдоль крыла, в Сочи команда экспериментировала с зубчатой кромкой одного из дальних закрылков.

Детали переднего антикрыла Mercedes F1 W07, 2016 год

Детали переднего антикрыла Mercedes F1 W07, 2016 год
3/3

Фотограф: Джорджо Пиола

В дальнейшем, уже на модели W07, торцевая прастинка получила в задней части два небольших «крылышка», а на дальнем закрылке появились многочисленные бортики для более тонкого контроля над потоками.

В 2015 году изменились правила Ф1 в отношении носового обтекателя. Под запрет попало П-образное решение, которое использовала Mercedes, а равно и попытки других команд пропускать под «носом» машины как можно больше воздуха.

Детали передней подвески Mercedes W07, 2016 год

Детали передней подвески Mercedes W07, 2016 год

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Ответом чемпионов мира стал изящный узкий «носик» и пилоны крыла, смещенные внутрь (на иллюстрации ниже). В 2016-м этот подход был дополнен решением, которое мгновенно стало популярным в пелотоне. Речь про S-воздуховод – канал хитрой формы, который позволяет перенаправлять воздух из-под машины на верхнюю поверхность носового обтекателя. 

Первые попытки в этом направлении сделала еще Ferrari в 2008 году, а канал S-образной формы, который и дал название идее, появился на Sauber в 2012-м.

Главная новация самой Mercedes состояла в том, что из-за изменений в правилах на серебристой машине удалось значительно разнести входное и выходное отверстия воздуховода, тогда как прежде они должны были находиться на расстоянии не более 150 мм перед осью передних колес.

S-воздуховод на Mercedes F1 W07, 2016 год (протекание потоков показано стрелками)

S-воздуховод на Mercedes F1 W07, 2016 год (протекание потоков показано стрелками)
1/3

Фотограф: Джорджо Пиола

Входные отверстия для воздуха расположены возле пилонов переднего крыла – в том месте, где без них протекающий поток начал бы срываться с поверхности.

Прообраз S-воздуховода на Ferrari F2008, Гран При Испании 2008 года

Прообраз S-воздуховода на Ferrari F2008, Гран При Испании 2008 года
2/3

Фотограф: Джорджо Пиола

Первой идею перенаправлять воздух подобрым образом через корпус машины пришла в голову конструкторам из Маранелло.

S-воздуховод на Sauber C31, 2012 год

S-воздуховод на Sauber C31, 2012 год
3/3

Фотограф: Джорджо Пиола

В сезоне-2012 правила жестко ограничивали пространство, где можно расположить канал для воздуха. Именно поэтому в Sauber придали ему форму, похожую на букву S.

Продолжение материала об эволюции шасси Mercedes будет опубликовано на Motorsport.com Россия в ближайшее время.

Читайте также:

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся

Предыдущая новость

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Мэтт Сомерфилд

Самое читаемое Сегодня

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар
Формула 1 Формула 1 / Новость

Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар

Хэмилтон: Сенна – как и я – был один против целой системы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Сенна – как и я – был один против целой системы

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

Самое важное:

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся

McLaren озвучила условие прихода в Формулу Е
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren озвучила условие прихода в Формулу Е

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород
Формула 1 Формула 1 / Новость

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород

Самое читаемое

1
Формула 1

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

18мин
2
Формула 1

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся

3
Формула 1

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

2дн
4
Формула 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

11дн
5
Формула 1

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

7дн

Самое важное:

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

Формула 1
18мин
СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся

Формула 1
McLaren озвучила условие прихода в Формулу Е

McLaren озвучила условие прихода в Формулу Е

Формула 1
Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород

Формула 1
Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?

Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?

Формула 1

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.