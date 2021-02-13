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Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее. Часть 2

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Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее. Часть 2
Автор:
, технический эксперт

Вот как команда из Брэкли, получив преимущество над соперниками на старте турбоэры, умело поддерживала его, собирая победы и титулы…

В первой части материала мы изучили эволюционные изменения машин Mercedes, позволявшие их пилотам диктовать свои условия соперникам на трассах Гран При. За три первых сезона после смены регламента Льюис Хэмилтон и Нико Росберг выиграли 51 гонку из 59 возможных.

И это было только начало.

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Конструкторы изначально ставили во главу угла аэродинамическую эффективность шасси. Уже на модели W06 в 2015 году рулевая тяга была объединена в единый кожух с нижним треугольным рычагом передней подвески (левая иллюстрация) ради снижения лобового сопротивления.

Годом позже в этой же области машины началась эволюционные изменения поворотных лопастей – элементов в нижней части корпуса в месте его стыка с носовым обтекателем. Старый вариант (правая иллюстрация, во врезке) с многочисленными мелкими элементами в нижней части уступил место решению с продольной прорезью.

Эволюция носового обтекателя Mercedes W08 в 2018 году

Эволюция носового обтекателя Mercedes W08 в 2018 году

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Уже к 2017 году, пройдя несколько последовательных итераций, в Mercedes пришли к варианту с крупными плоскостями, за характерную форму переднего кончика прозванными «бивнями». Это решение команда продолжает использовать и поныне. 

Еще до перехода на гибридные моторы Mercedes разработала хитрую систему связанной подвески (FRIC). Датчики ускорения позволяли ей определять фазу движения машины (разгон, торможение, прохождение поворота) и исходя их этого по системе трубок перераспределять гидравлическую жидкость между передней и задней осью, правой и левой сторонами шасси. 

Передняя подвеска Mercedes W07, 2016 год

Передняя подвеска Mercedes W07, 2016 год

Иллюстрация: Джорджо Пиола

К 2014 году FRIC уже была запрещена, но накопленные благодаря ей знания и наработки вскоре нашли новое применение. В первую очередь речь шла о новых гидравлических решениях в подвеске – здесь Mercedes уже много лет является несомненным лидером. 

Самым известной разработкой можно назвать «антикивковый» горизонтальный амортизатор в передней подвеске, призванный не допускать продольных раскачиваний корпуса на разгонах и торможениях. Прежде команды Ф1 использовали в этих целях или классические, или тарельчатые пружины – то есть механические решения.

Гидравлика позволила гонщикам использовать более агрессивный подход к пилотажу без риска повредить шины, а также добавила автомобилю в целом аэродинамической стабильности. 

 

Детали в области кокпита Mercedes F1 W07, 2016 год (новая версия во врезке)

Детали в области кокпита Mercedes F1 W07, 2016 год (новая версия во врезке)

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Не осталась без внимания и область машины у переднего края понтонов. Здесь конструкторам предоставлена известная свобода, и в Mercedes традиционно используют ее для создания очень сложного набора элементов разной величины. 

В его входят как вертикальные детали, так и горизонтальные «лезвия» в нижней части. Одновременно с течением времени менялся и конфигуратор потока – вертикальный элемент у края понтона. 

Mercedes AMG F1 W07 rear wing separated wing flap

Зубчатая кромка злемента заднего антикрыла Mercedes AMG F1 W07, 2016 год

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Также команда регулярно готовила специальные аэродинамические пакеты для отдельных трасс. Скажем, в задней части они затрагивали «сиденье для обезьянки» – элемент над выхлопной трубой, направлявший струю отработанных газов, – а также антикрыло. Экспериментируя с плоскостями последнего, конструкторы порой придавали их кромкам зубчатую форму. 

В 2016 года Mercedes подсмотрела удачную находку Toro Rosso и быстро внедрила ее на своей машине. Речь о прорезях в торцевых пластинах крыла, которые доходят до передней кромки (так называемых «луврах»).

Перенять удачное решение у другой команды в Ф1 не зазорно, но примечательно, что в Mercedes сделали это быстрее всех (ради исторической справедливости – одновременно с чемпионами мира тот же прием на своей машине реализовали в Sauber, а уже потом это сделали все остальные).

Заднее антикрыло Mercedes F1 W08, Гран При Италии 2017 года

Заднее антикрыло Mercedes F1 W08, Гран При Италии 2017 года

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В сезонах 2015 и 2016 годом преимущество Mercedes продолжало оставаться доминирующим. Оба раза спор за победы и титулы становился внутренним делом Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга. Каждый, как известно, стал сильнейшим по разу. 

Но чемпионат-2017 оказался уже совершенно другим. Команде пришлось решать новые задачи и добиваться скорости от «капризной дивы», как машину W08 назвал Тото Вольф. 

О том, как это происходило, мы обязательно вспомним в следующих публикациях.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Мэтт Сомерфилд

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