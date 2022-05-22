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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Испании Аналитика

Технический анализ: как Mercedes победила «козление»

Почти три месяца чемпионы мира сражались с раскачкой своей машины на прямых, которая мешала пилотам ехать быстрее. И только к этапу в Барселоне эту задачу удалось решить

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: как Mercedes победила «козление»
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В Формуле 1 обычно предпочитают обтекаемые формулировки, дают расплывчатые ответы и избегают конкретики. Но по ходу Гран При Испании в команде Mercedes явно отошли от этого правила.

Еще в пятницу Льюис Хэмилтон не скрывал, насколько доволен изменениями в поведении машины, а после квалификации глава коллектива Тото Вольф прямо сказал, что конструкторам из Брэкли удалось-таки победить неприятный эффект раскачки машины на прямых.  

И пусть стартовать гонщики на W13 будут лишь четвертым и шестым, можно не сомневаться, что в ближайших Гран При их результаты заметно вырастут. Ведь только теперь инженеры смогут начать полноценную работу по раскрытию возможностей машины – прежде им мешал увеличенный для борьбы с «козлением» дорожный просвет. 

Стоит напомнить, что по пути в Барселону Mercedes провела короткие тесты во французском Ле-Кастелле для проверки работы своих новинок. В пятницу по ходу уик-энда работа с ними продолжилась.

Детали днища Mercedes W13

Детали днища Mercedes W13

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Главные изменения затронули днище и сплиттер W13. Боковая кромка первого была полностью переработана, получив значительный участок, отделенный тонкой прорезью и укрепленный тремя металлическими усилителями. 

Кроме того, прямо перед этим участком и за ним, в районе колеса, на кромке появились небольшие выступы треугольной формы (показаны стрелками на самой верхней иллюстрации). Сама кромка также получила металлическую окантовку для повышения прочности. 

Нет сомнения, что эти новинки преследуют две основные цели: сделать днище более прочным и чуть иначе направить протекающие здесь воздушные потоки. 

Детали сплиттера Mercedes W13

Детали сплиттера Mercedes W13

Фото: Джорджо Пиола

В глубине под передней частью машины, если присмотреться, можно обнаружить популярное в пелотоне решение с крылышком, параллельным сплиттеру (выступающему вперед центральному участку днища). Это решение нашли в команде Aston Martin, после чего быстро подхватили многие конструкторы. 

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Идею уже внедрили у себя Ferrari, Red Bull и Alpine, а теперь мы видим ее и на Mercedes. Это способ добавить прижимной силы в весьма важной области шасси, не жертвуя лобовым сопротивлением.

Также на фото Джорджо Пиолы видно, что на W13 система подвеса самого сплиттера, которая уберегает его от повреждения о поребрики, решена посредством торсиона. У Ferrari, например, в этом месте стоит небольшой амортизатор. 

Это устройство строго контролируется FIA – оно может лишь удерживать сплиттер в верхнем положении на протяжении короткого времени, но не более того.

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Photo by: Giorgio Piola

Стоит напомнить, что еще на прошлом Гран При в Майами Mercedes заметно обновила свою машину. Главной доработкой стало решение переднего антикрыла с большой прорезью в месте перехода плоскостей в торцевую пластину. 

Это позволило пускать больше воздуха в обход передних колес, что очень желательно с точки зрения аэродинамической эффективности. 

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