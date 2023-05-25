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Технический анализ: как Mercedes переделала W14

Наши эксперты по горячим следам разобрали те изменения, которые претерпела черная машина к этапу в Монако

Мэтт Сомерфилд
Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технические детали Mercedes W14

Обновления Mercedes стали самой важной историей четверга перед стартом Гран При в средиземноморском княжестве. Снимки понтонов и элементов подвески, сделанные во время сборки шасси, вызвали у болельщиков нешуточный интерес. Нет сомнений, что изменения в данном случае можно с полным основанием назвать действителльно масштабными. 

Большой вопрос, как столь глобальный пакет скажется на бюджете команды в свете лимитов – и, как следствие, возможности дальнейших модернизаций W14.

Однако пока важнее всего оценить, какие именно идеи конструкторы вложили в новую концепцию, которая вполне тянет на спецификацию В.

Воздухозаборник понтона Mercedes W14

Воздухозаборник понтона Mercedes W14

Фото: Джорджо Пиола

Прежде всего в глаза бросается отказ от минималистичных понтонов. Так как расположение пары мощных брусьев боковой защиты является фиксированным вследствие омологации, нижний пришлось оставить впереди понтона. 

Верхний брус, прежде вынесенный наружу и служивший опорой для зеркала заднего вида (на фото ниже), сохранил небольшие крылышки в верхней части, но теперь интегрирован в воздухозаборник. 

Воздухозаборник понтона Mercedes W14, старая версия

Воздухозаборник понтона Mercedes W14, старая версия

Само входное отверстие для воздуха, которое ранее было высоким и узким, заметно округлилось, а под ним теперь сформирован явно выраженный «подрез» для протекания воздуха вдоль днища.  

В задней части этот «подрез» плавно сходит на нет, сопрягаясь с понижением понтона.

Кузовные панели Mercedes W14

Кузовные панели Mercedes W14

Фото: Джорджо Пиола

С верхней стороны сохранилась вентиляционная панель с прорезями, которую можно открывать и закрывать, исходя из требований к эффективности охлаждения для конкретной трассы.  

Внутри на верхней стороне кузовной панели отчетливо видно продольное углубление, какие используют Alpine и McLaren. Что примечательно, на машине Aston Martin такого решения нет, и понтон равномерно опускается к днищу.  

Сравнение вариантов передней подвески Mercedes W14 (старая / новая)

Сравнение вариантов передней подвески Mercedes W14 (старая / новая)

Доработки Mercedes затронули далеко не только понтоны. Новое днище команда тщательно скрывает от посторонних глаз, а вот переднюю подвеску спрятать едва ли возможно. 

В Монако работа подвески особенно важна – нет сомнений, что именно по этой причине в Mercedes не стали, как соперники из Ferrari, ждать еще неделю до испанского этапа и привезли доработки в княжество. 

Главная переделка связана с верхним треугольным рычагом, который теперь крепится к корпусу заметно выше, чем раньше. Это скажется на кинематике работы подвески, но также повлияет на аэродинамическую эффективность, так как изменит картину распределения потоков. 

Одновременно команда уделила внимание углепластиковым обтекателям рычагов На одном участке обтекатель чуть отклонен вниз (показано стрелкой), чтобы иначе взаимодействовать с протекающим здесь воздухом.

Нет сомнений, что визуально черная машина стала совсем другой. Осталось подождать самую малость, чтобы оценить главное: насколько пакет доработок позволил W14 прибавить в скорости.

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