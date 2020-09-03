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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Бельгии / Аналитика

Технический анализ: как Mercedes нашла дополнительную скорость в Спа

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Технический анализ: как Mercedes нашла дополнительную скорость в Спа
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола

После не самого сильного начала бельгийского уик-энда чемпионы мира сокрушили соперников в субботу и воскресенье. Вот что сделало W11 еще быстрее

В первых Гран При нынешнего сезона наметилась тенденция сокращения разрыва между Mercedes и Red Bull. Макс Ферстаппен регулярно портил нервы гонщикам на черных W11, логичным результатом усилий Милтон-Кинса стала его победа в гонке 70-летия Ф1.

Однако уик-энд в Спа ясно дал понять, что и в Брэкли тоже не намерены сидеть сложа руки. На Mercedes появилось множество обновлений, которые затронули днище, область дефлекторов, конфигураторы потока у угла понтонов и заднее крыло. Да и не только их.  

В отличие от Ferrari, где к седьмому этапу сезона так и не появилось полного понимания собственной машины, чемпионы мира хорошо разобрались в особенностях шасси и теперь планомерно делают его быстрее. 

Именно такой подход – сочетание инноваций, ясных идей и эффективности работы – приводит к тем результатам, которые очень отчетливо видны в таблице Кубка конструкторов. 

Детали задней части Mercedes F1 W11, Гран При Бельгии

Детали задней части Mercedes F1 W11, Гран При Бельгии

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В пятницу утром на машине Валттери Боттаса можно было увидеть три вертикальных «плавничка» в области днища перед задними колесами (показаны стрелкой). 

Любопытно, что они размещены в той области, которая с 2021 года будет отрезана для снижения прижимной силы. Задача этих элементов в том, чтобы генерировать завихрения, которые помогут защитить диффузор и область «бутылочного горлышка» от турбулентности, неизбежно возникающей при вращении колес. 

Вскоре новое днище получил и Хэмилтон, в дальнейшем оба пилота использовали эту версию в квалификации и гонке. 

Вертикальные элементы на днище Mercedes F1 W11

Вертикальные элементы на днище Mercedes F1 W11

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

При детальном изучении W11 выяснилось, что неподалеку – чуть ближе к передней части машины – появились еще три схожих элемента (показаны стрелкой). 

Примечательно, что очень похожие детали в прошлом году появились на Ferrari SF90, а затем и на Red Bull RB15. Но в Маранелло так и не смогли получить от «плавничков» реальную пользу и в итоге отказались от них. Посмотрим, как с этой задачей справятся в Mercedes. 

Сравнение открылков на панели носового обтекателя Mercedes F1 W11

Сравнение открылков на панели носового обтекателя Mercedes F1 W11

Фото: Джорджо Пиола

На декоративной панели, которая закрывает элементы подвески в месте стыка шасси с носовым обтекателем, на W11 расположены небольшие крылышки. В Спа они стали крупнее, получив у внешних краев изгиб спиралевидной формы, что сильно напоминает подход Red Bull. 

Эти детали позволяют точнее направлять воздушные потоки, работая в паре с другой парой элементов, расположенных ближе к кокпиту (из можно увидеть на фото ниже).

Слайдер
Список

Детали области дефлектора Mercedes F1 W11 (новая версия)

Детали области дефлектора Mercedes F1 W11 (новая версия)
1/2

Фотограф: Джорджо Пиола

Детали области дефлектора Mercedes F1 W11 (старая версия)

Детали области дефлектора Mercedes F1 W11 (старая версия)
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Фотограф: Джорджо Пиола

Область дефлекторов претерпела серьезные изменения еще на предыдущем Гран При в Испании. Здесь перемены действительно серьезны – по всей видимости, они призваны повлиять на общий аэродинамический баланс шасси перед началом отрезка из нескольких Гран При на быстрых трассах. 

Первый элемент дефлектора «распрямился» и стал выше, соответственно повлияв и на второй (показаны красными стрелками).

По соседству были подрезаны «лезвия» у переднего края горизонтальной части и вертикальные столбики над ними (показаны белыми стрелками), а «жалюзи» у конфигуратора потока, сохранив форму, потеряли одну из плоскостей (показаны синими стрелками). Прежде их было пять, теперь стало четыре. 

Наконец, изменилась форма Г-образных элементов чуть ниже, которые теперь располагаются один под другим (показаны зелеными стрелками).

Неокрашенная нижняя часть понтона Mercedes F1 W11

Неокрашенная нижняя часть понтона Mercedes F1 W11

Фото: Джорджо Пиола

Еще одно очень любопытное изменение нашлось в задней части понтонов. Вместо черного машина получила в этом месте обычный неокрашенный углепластик. Поговаривают, что новая ливрея все же стала причиной перегрева, которого было проще избежать в прежнем серебристом окрасе, и отказ от цвета стал попыткой выправить ситуацию. 

Наконец. в Спа на машину чемпионов мира вернулся центральный пилон крепления заднего крыла. Похоже, он будет применяться на быстрых трассах как средство снизить лобовое сопротивление.

Детали заднего крыла Mercedes F1 W11, Гран При Великобритании

Детали заднего крыла Mercedes F1 W11, Гран При Великобритании

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Дополнительная информация: Мэтт Сомерфилд

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бельгии
Сессия Вторая тренировка
Команды Mercedes
Автор Франко Нуньес

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