Как и в любой серьезной войне, здесь есть свои ошибки, потери и разочарования. Они неизбежны, когда каждая из команд пытается сделать все возможное, чтобы соперники остались позади.

На российском этапе одним из важнейших факторов стали штрафы за замену компонентов силовой установки, так как в Red Bull решили поставить новый мотор Максу Ферстаппену – это в любом случае необходимо было сделать во второй половине сезона, так как один из его двигателей пришлось списать после столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне.

Еще до квалификации голландский пилот знал, что должен будет прорываться в гонке. Это сказалось на подходе его команды к работе с настройками по ходу всего уик-энда.

По сравнению со своим напарником Серхио Пересом Макс использовал конфигурацию с меньшим уровнем прижимной силы, которая позволяла обгонять соперников.

Различия между двумя машинами хорошо заметны внешне. У Ферстаппена заднее крыло RB16B имеет совсем другую торцевую пластину – без диагональных бортиков и S-образных прорезей в нижней части. Фактически, этот вариант использовался в быстрой Монце.

Одновременно обе плоскости крыла на машине Переса имели куда более выраженный профиль и больший угол атаки. У Макса главная плоскость поднималась к торцевым пластинам практически на середине своей ширины.

При этом на вспомогательной плоскости крыла у Ферстаппена была довольно крупная концевая кромка. Она потребовалась, так как сочинская трасса все же требует определенного прижима, потому нельзя совсем разгружать машину. В итоге конфигурация оказалась похожей на ту, что была у Red Bull в Баку.

Сравнение вариантов переднего крыла Red Bull RB16B в Сочи

Спереди разница была не столь заметной. Для баланса у Ферстаппена были чуть подрезаны закрылка переднего крыла. Это легко увидеть, если сравнить, какое количество логотипа Red Bull уместилось на каскаде.

Эксперименты Mercedes

Действующие чемпионы мира в тренировках изначально выбрали для своих гонщиков различные настройки. Кто-то скажет, что в Mercedes изначально готовились к старту Боттаса из конца пелотона, но в действительности подобная программа уже не раз была у команды по ходу нынешнего сезона.

Это позволяет собрать больше данных и лучше понять, в каком направлении работать с машиной дальше по ходу уик-энда. При этом порой оказывается, что пилоты выбирают различные пути.

По опыту известно, что Льюис Хэмилтон обычно выбирает несколько меньший уровень прижимной силы по сравнению с Валттери Боттасом.

Сравнение вариантов заднего крыла Mercedes F1 W12 на Гран При России (Боттас / Хэмилтон) Фото: Джорджо Пиола

На российском этапе оба пилота сначала использовали заднее крыло с меньшим прижимом, а затем – сначала Валттери, а следом Льюис – переключились на более загруженное (сверху на фото), которое затем оставалось на машинах в квалификации и гонке.

Отличие между вариантами прежде всего в расположении вспомогательной плоскости, а также размере вырезов – V-образного в середине и его «половинок» у торцевых пластин, призванных снизить лобовое сопротивление.

Сравнение вариантов переднего крыла Mercedes F1 W12

Любопытно, что утром в пятницу Mercedes также опробовала на машине Хэмилтона новую версию переднего крыла (сверху на фото). Она отличается формой дальнего закрылка каскада, который получил слегка спиралеобразную форму и иначе сопрягается с неподвижной внешней частью.

В данном случае есть основания говорить, что этот элемент команда планирует использовать в будущем, а сейчас просто собирает данные о его работе. Новинка не использовалась ни в квалификации, ни в гонке.

Третья сила

Гонки в Монце и Сочи наглядно показали, как на глазах растет скорость McLaren – пусть даже черноморская погода и не позволила команде одержать вторую победу подряд.

На двух последних Гран При на MCL35M можно было увидеть две очень разные версии заднего крыла.

В России у команды был вариант с высоким прижимом (слева), тогда как в Италии использовался пакет для максимальной скорости, который мы до того не видели в этом сезоне.

На иллюстрациях Джорджо Пиолы хорошо видно, насколько крупнее сочинское крыло. В Монце команда использовала далеко не всю ту область, которую определяют правила. Плоскости с небольшим профилем были расположены практически горизонтально.