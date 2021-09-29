Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хаккинен объяснил победу Хэмилтона терпением Следующая / Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes
Формула 1 / Гран При России Новость

Технический анализ: как Mercedes и Red Bull выбрали в Сочи разные настройки

Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола

Две топ-команды Ф1 продолжили сражение на российском этапе, где по-разному подошли к решению одной и той же задачи

Технический анализ: как Mercedes и Red Bull выбрали в Сочи разные настройки

Как и в любой серьезной войне, здесь есть свои ошибки, потери и разочарования. Они неизбежны, когда каждая из команд пытается сделать все возможное, чтобы соперники остались позади. 

На российском этапе одним из важнейших факторов стали штрафы за замену компонентов силовой установки, так как в Red Bull решили поставить новый мотор Максу Ферстаппену – это в любом случае необходимо было сделать во второй половине сезона, так как один из его двигателей пришлось списать после столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне. 

Еще до квалификации голландский пилот знал, что должен будет прорываться в гонке. Это сказалось на подходе его команды к работе с настройками по ходу всего уик-энда. 

По сравнению со своим напарником Серхио Пересом Макс использовал конфигурацию с меньшим уровнем прижимной силы, которая позволяла обгонять соперников.

 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B rear wing detail
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B rear wing detail

Различия между двумя машинами хорошо заметны внешне. У Ферстаппена заднее крыло RB16B имеет совсем другую торцевую пластину – без диагональных бортиков и S-образных прорезей в нижней части. Фактически, этот вариант использовался в быстрой Монце.

Одновременно обе плоскости крыла на машине Переса имели куда более выраженный профиль и больший угол атаки. У Макса главная плоскость поднималась к торцевым пластинам практически на середине своей ширины.

При этом на вспомогательной плоскости крыла у Ферстаппена была довольно крупная концевая кромка. Она потребовалась, так как сочинская трасса все же требует определенного прижима, потому нельзя совсем разгружать машину. В итоге конфигурация оказалась похожей на ту, что была у Red Bull в Баку.

Сравнение вариантов переднего крыла Red Bull RB16B в Сочи

Сравнение вариантов переднего крыла Red Bull RB16B в Сочи

Спереди разница была не столь заметной. Для баланса у Ферстаппена были чуть подрезаны закрылка переднего крыла. Это легко увидеть, если сравнить, какое количество логотипа Red Bull уместилось на каскаде.

Читайте также:

Эксперименты Mercedes

Действующие чемпионы мира в тренировках изначально выбрали для своих гонщиков различные настройки. Кто-то скажет, что в Mercedes изначально готовились к старту Боттаса из конца пелотона, но в действительности подобная программа уже не раз была у команды по ходу нынешнего сезона.

Это позволяет собрать больше данных и лучше понять, в каком направлении работать с машиной дальше по ходу уик-энда. При этом порой оказывается, что пилоты выбирают различные пути.

По опыту известно, что Льюис Хэмилтон обычно выбирает несколько меньший уровень прижимной силы по сравнению с Валттери Боттасом.

Сравнение вариантов заднего крыла Mercedes F1 W12 на Гран При России (Боттас / Хэмилтон)

Сравнение вариантов заднего крыла Mercedes F1 W12 на Гран При России (Боттас / Хэмилтон)

Фото: Джорджо Пиола

На российском этапе оба пилота сначала использовали заднее крыло с меньшим прижимом, а затем – сначала Валттери, а следом Льюис – переключились на более загруженное (сверху на фото), которое затем оставалось на машинах в квалификации и гонке.

Отличие между вариантами прежде всего в расположении вспомогательной плоскости, а также размере вырезов – V-образного в середине и его «половинок» у торцевых пластин, призванных снизить лобовое сопротивление.  

Сравнение вариантов переднего крыла Mercedes F1 W12

Сравнение вариантов переднего крыла Mercedes F1 W12

Любопытно, что утром в пятницу Mercedes также опробовала на машине Хэмилтона новую версию переднего крыла (сверху на фото). Она отличается формой дальнего закрылка каскада, который получил слегка спиралеобразную форму и иначе сопрягается с неподвижной внешней частью. 

В данном случае есть основания говорить, что этот элемент команда планирует использовать в будущем, а сейчас просто собирает данные о его работе. Новинка не использовалась ни в квалификации, ни в гонке.

Читайте также:

Третья сила

Гонки в Монце и Сочи наглядно показали, как на глазах растет скорость McLaren – пусть даже черноморская погода и не позволила команде одержать вторую победу подряд.  

McLaren MCL35M rear wing, Russian GP
McLaren MCL35M rear wing, Italian GP

На двух последних Гран При на MCL35M можно было увидеть две очень разные версии заднего крыла. 

В России у команды был вариант с высоким прижимом (слева), тогда как в Италии использовался пакет для максимальной скорости, который мы до того не видели в этом сезоне.

На иллюстрациях Джорджо Пиолы хорошо видно, насколько крупнее сочинское крыло. В Монце команда использовала далеко не всю ту область, которую определяют правила. Плоскости с небольшим профилем были расположены практически горизонтально.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хаккинен объяснил победу Хэмилтона терпением

Предыдущая новость

Хаккинен объяснил победу Хэмилтона терпением

Следующая новость

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

49 мин
2
Формула 1

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

2 ч
3
СМП РСКГ

В Питере появился гоночный «Зенит»? Самая яркая команда русских гонок начинает кольцевой сезон

4 мес
4
Формула 1

Технический анализ: как Mercedes и Red Bull выбрали в Сочи разные настройки

2 ч
5
Формула 1

СМИ опубликовали календарь Формулы 1 на 2022 год

18 ч
Самое важное:
В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов
Формула 1

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

16мин
Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи
Формула 1

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи

35мин
СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат
Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

49мин
Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes
Формула 1

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

2 ч
Технический анализ: как Mercedes и Red Bull выбрали в Сочи разные настройки
Формула 1

Технический анализ: как Mercedes и Red Bull выбрали в Сочи разные настройки

2 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Мэтт Сомерфилд
Гран При Италии: 6 самых интересных технических решений Гран При Италии
Формула 1

Гран При Италии: 6 самых интересных технических решений

Технический анализ: как команды Ф1 боролись с погодой в Спа Гран При Бельгии
Формула 1

Технический анализ: как команды Ф1 боролись с погодой в Спа

Гран При Бельгии: 7 самых интересных технических решений Гран При Бельгии
Формула 1

Гран При Бельгии: 7 самых интересных технических решений

McLaren Больше от
McLaren
Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes Гран При России
Формула 1

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

Анализ: ждать ли от McLaren успехов и в следующих гонках? Гран При России
Формула 1

Анализ: ждать ли от McLaren успехов и в следующих гонках?

Монтойя объяснил отказ Норриса от пит-стопа Гран При России
Формула 1

Монтойя объяснил отказ Норриса от пит-стопа

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат
Формула 1 Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes
Формула 1 Формула 1

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

В Питере появился гоночный «Зенит»? Самая яркая команда русских гонок начинает кольцевой сезон
СМП РСКГ СМП РСКГ

В Питере появился гоночный «Зенит»? Самая яркая команда русских гонок начинает кольцевой сезон

Технический анализ: как Mercedes и Red Bull выбрали в Сочи разные настройки
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как Mercedes и Red Bull выбрали в Сочи разные настройки

СМИ опубликовали календарь Формулы 1 на 2022 год
Формула 1 Формула 1

СМИ опубликовали календарь Формулы 1 на 2022 год

Анализ: ждать ли от McLaren успехов и в следующих гонках?
Формула 1 Формула 1

Анализ: ждать ли от McLaren успехов и в следующих гонках?

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи
Формула 1 Формула 1

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов
Формула 1 Формула 1

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

Самое важное:

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов
Формула 1 Формула 1

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи
Формула 1 Формула 1

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат
Формула 1 Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes
Формула 1 Формула 1

Не только Боттас: замены моторов нужны всем клиентам Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.