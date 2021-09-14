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Технический анализ: как крылья принесли McLaren победу в Монце

Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола

Блистательному выступлению Даниэля Риккардо и Ландо Норриса на Гран При Италии помогли не только осечки соперников, но и грамотрые решения инженеров при выборе настроек

Технический анализ: как крылья принесли McLaren победу в Монце

В Монце сложно рассчитывать на хороший результат, если твоя машина недостаточно быстра на прямых. Уже после субботнего спринта стало понятно, что у McLaren с этим компонентом все обстоит очень неплохо – а в воскресенье ни Максу Ферстаппену, ни другому претенденту на титул Льюису Хэмилтону так и не удалось догнать гонщиков на оранжевых автомобилях.

Что же позволило команде из Уокинга добиться столь впечатляющего результата? Безусловно, свой вклад внесли моторы Mercedes, которые McLaren вновь стала использовать впервые с 2014 года. 

Однако куда большую роль сыграл специальный пакет деталей, которым в Уокинге дополнили и без того весьма неплохое в плане аэродинамики шасси на самой быстрой трассе чемпионата. 

В Баку и Сильверстоуне мы уже видели на MCL35M заднее крыло, плоскости которого сужаются к торцевым пластинам. Для Спа команда тоже подготовила решение с малым прижимом. 

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Однако трасса в Монце потребовала еще более экстремального подхода. 

Плоскости заднего крыла получили предельно малый угол атаки – даже меньше, чем в Бельгии (левая врезка на верхнем фото).

Вспомогательная (верхняя) плоскость была уменьшена в поперечнике и уже по ходу уик-энда лишилась концевой кромки. Кроме того, ее перенесли так далеко вниз, как только позволяют правила (правая врезка).

Понятно, что эти шаги снизили эффективность DRS, зато лобовое сопротивление удалось сделать предельно малым.

Детали переднего антикрыла McLaren MCL35M

Детали переднего антикрыла McLaren MCL35M

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В передней части машины можно было наблюдать похожую историю. Плоскости крыла также были подрезаны, причем особенно сильно с внутренней стороны. Это позволило разгрузить передок и сохранить общий аэродинамический баланс.

Стрелкой отмечен регулятор угла атаки. Слева от него расположена статическая часть закрылков, которая жестко состыкована с торцевой пластиной. Справа – подвижная часть, которую перевели в положение с минимально возможным углом атаки.

Такое решение сейчас очень популярно у команд Ф1. Оно позволяет бороться с турбулентностью от переднего колеса и в то же время дает возможность добиться нужного баланса между прижимной силой и лобовым сопротивлением.

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