Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1
Машины Mercedes и Red Bull потребовалось эвакуировать с трассы по ходу уик-энда – и это дало возможность заглянуть в их святая святых под днищем
Льюис Хэмилтон лишь слегка задел барьер в конце третьей тренировки, а Серхио Перес разбил заднюю подвеску в самом начале квалификации. В обоих случаях, чтобы быстро освободить трассу, судьи использовали для эвакуации машин огромные портальные краны.
Именно этой возможности последние несколько месяцев ждали те, кому интересна гоночная техника. Ведь поднятые в воздух машины дали возможность увидеть, как устроено пространство у них под днищем, обычно скрытое от посторонних глаз.
В случае с Mercedes момент оказался особенно удачным, так как команда привезла в княжество большой пакет обновлений, включающий и новое днище. Неудивительно, что Тото Вольф в сердцах назвал французских судей «клоунами» (если говорить совсем строго, он сказал «циркачи», но это слово не столь колоритное).
Безусловно, сделанные в крупном разрешении кадры поднятых в воздух машин будут внимательно изучаться на этой неделе конструкторскими штабами не одной команды.
Уже сейчас можно говорить, что проработка деталей на RB19 гораздо глубже. Прежде всего это касается работы с поверхностями, которой мы не видим у Mercedes.
Red Bull занимается не просто точным контролем над потоками путем изгибов и направляющих – это работу впору называть микроменеджментом.
Машина Серхио Переса, Red Bull RB19, после аварии
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
С другой стороны, у Mercedes сразу можно заметить отличия от прошлогодней версии W13. По примеру соперников в Брэкли внедрили ступенчатую форму центрального «киля», который прежде плавно сужался к задней структуре безопасности.
Новый подход, как доказала практика, позволяет обеспечить более стабильное протекание потоков к диффузору.
Впрочем, стоит помнить, что та конфигурация днища Mercedes и Red Bull, которую всей Формуле 1 удалось подсмотреть в Монако, уже в скором времени потеряет актуальность. Эта область машины постоянно эволюционирует, как можно увидеть на примере прошлогодней Ferrari.
На иллюстрации ниже преобразования F1-75 можно увидеть на левой иллюстрации в верхнем ряду и на обеих в нижнем. Там же для сравнения показаны машины McLaren и Red Bull.
Детали днища Ferrari F1-75, McLaren MCL36 и Red Bull RB18, 2022 год
Иллюстрация: Джорджо Пиола
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