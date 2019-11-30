Технический анализ: как команды ищут новые идеи с помощью шпионских камер

Как известно, с 2021 года спорт станет совершенно иным, а вот в 2020-м правила останутся практически теми же, что и сейчас. Но для Формулы 1 не существует понятия «практически», и если где-то есть возможность хоть немного выиграть у соперников, можно не сомневаться, что ее попробуют использовать.

В настоящий момент окончательное решение по этому поводу еще не принято, но есть вероятность, что с будущего года шины Pirelli станут иными. Их ресурс возрастет, что в первую очередь скажется на тактике, но также затронет и нюансы взаимодействия шасси с воздушными потоками.

Слово «нюансы» также неведомо конструкторам, и каждый стремится собрать как можно больше данных о новой резине. Именно этому в первую очередь будут посвящены тесты, которые пройдут в Абу-Даби на неделе после Гран При. Но уже по ходу уик-энда на машинах можно было отыскать весьма важные детали, которые позволят больше узнать о деталях поведения машины.