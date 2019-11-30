Технический анализ: как команды ищут новые идеи с помощью шпионских камер
В конце сезона конструкторы уделяют главное внимание подготовке к следующему чемпионату – и в этой работе им помогают последние достижения науки и техники.
Как известно, с 2021 года спорт станет совершенно иным, а вот в 2020-м правила останутся практически теми же, что и сейчас. Но для Формулы 1 не существует понятия «практически», и если где-то есть возможность хоть немного выиграть у соперников, можно не сомневаться, что ее попробуют использовать.
В настоящий момент окончательное решение по этому поводу еще не принято, но есть вероятность, что с будущего года шины Pirelli станут иными. Их ресурс возрастет, что в первую очередь скажется на тактике, но также затронет и нюансы взаимодействия шасси с воздушными потоками.
Слово «нюансы» также неведомо конструкторам, и каждый стремится собрать как можно больше данных о новой резине. Именно этому в первую очередь будут посвящены тесты, которые пройдут в Абу-Даби на неделе после Гран При. Но уже по ходу уик-энда на машинах можно было отыскать весьма важные детали, которые позволят больше узнать о деталях поведения машины.
Камеры в области воздухозаборника понтона Red Bull RB15
Фотограф: Джорджо Пиола
Red Bull расположила пару камер на аэродинамических элементах перед воздухозаборником понтона. В тренировках Гран При они собирали данные о работе нынешних шин. Эту информацию можно будет использовать в качестве базиса для сравнения.
Камеры в области воздухозаборника понтона Red Bull RB15
Фотограф: Джорджо Пиола
Как можно видеть, камеры есть и с другой стороны от кокпита. Но в этом случае они размещены чуть иначе – в более крупном кожухе, который скрывает необходимое оборудование.
Днище Mercedes F1 W09
Фотограф: Джорджо Пиола
Стоит отметить, что практика, при которой тренировки Гран При Абу Даби рассматриваются в качестве начала тестовой сессии, не в новинку для Ф1. В 2018-м Mercedes разместила на днище своей машины несколько трубок Пито (под наклейкой Primax) для детализации структуры потоков.
Днище Racing Point RP19
Фотограф: Джорджо Пиола
В этот раз сходное решение использует Racing Point. Есть вероятность, что машина сохранит такую «исследовательскую» конфигурацию на квалификацию и гонку.
Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Между тем, сама Mercedes привезла на «Яс-Марину» доработанное переднее крыло – явно с прицелом на 2020 год. Наш кадр позволяет рассмотреть доработки сверху: два дальних закрылка каскада с внешней стороны (у самой торцевой пластины) развернуты для уменьшения угла атаки. Тут можно говорить о желании снизить прижимную силу ради более эффективного перенаправления потоков в сторону от колеса. Налицо влияние подхода Ferrari
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Racing Point
|Автор
|Мэтт Сомерфилд
Технический анализ: как команды ищут новые идеи с помощью шпионских камер
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