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К гоночному кольцу на берегу Каспия можно относиться по-разному, но с точки зрения инженеров Ф1 невозможно игнорировать его самую длинную прямую протяженностью более двух километров. Если из-за слишком высокого лобового сопротивления терять на ней слишком много скорости, гонщик станет легкой добычей для соперников.

Именно поэтому все команды в качестве основной рассматривают на этом этапе конфигурацию шасси с низким уровнем прижимной силы – и низким лобовым сопротивлением. Давайте посмотрим, как разные конструкторы подходят к решению этой задачи.

Mercedes

Mercedes W13 rear wing Photo by: Giorgio Piola Mercedes W13 front wing detail

Чемпионы восьми последних лет привезли заднее крыло с малым прижимом – обе его плоскости получили уменьшенный поперечный размер и малый угол атаки. Для баланса спереди был подрезан дальний закрылок каскада (это отлично видно по спонсорской наклейке на нем).

Зеркало заднего вида Mercedes W13

Одновременно под обтекателем, который скрывает верхний брус боковой защиты «беспонтонной» W13, появился вытянутый «плавничок» (показан стрелкой), который позволяет точнее направлять протекающие здесь потоки. Примечательно, что формально команда заявила этот элемент как дополнительное крепление зеркала заднего вида.

Red Bull Racing

Red Bull Racing RB18 floor Red Bull Racing RB18 diffuser Photo by: Giorgio Piola

«Быки» еще к Монако доработали передние тормоза, а на этот раз уделили внимание эффективности охлаждения. Кроме того, для повышения прочности днища перед задними колесами появились короткие металлические стяжки (на левом фото).

Геометрия самого днища также чуть изменилась, открыв немного больше пространства для потоков.

Наконец, команда вернула несущее крыло (то, что соединяет нижнюю часть торцевых пластин с задней защитной структурой – на правом фото) из единственного элемента, тогда как в последних гонках над ним располагался еще один, поменьше размером. Это тоже способ снизить лобовой сопротивление.

Ferrari

Ferrari F1-75 rear wing detail Ferrari F1-75 mirror Photo by: Giorgio Piola

Скудерия вернулась к «разгруженному» заднему крылу, которое опробовала в Майами, но тогда решила не использовать. Оно как нельзя лучше подошло характеристикам бакинской трассы.

Небольшие изменения претерпели крепления зеркал – это часть общего развития машины, а не спецификация для конкретного этапа. Обновление затронуло внутреннюю часть стойки, где появился треугольный выступ (показан стрелкой). Он генерирует вихрь, позволяющий точнее направлять потоки.

McLaren

McLaren MCL36 rear wing Photo by: Giorgio Piola McLaren MCL36 front wing detail

На MCL36 мы увидели совершенно новое заднее крыло – обратите внимание, насколько больше угол атаки верхней плоскости при сравнении, например, с Mercedes. Это сказывается на лобовом сопротивлении, но одновременно повышает эффективность DRS.

Одновременно дальний элемент переднего крыла был значительно подрезан для соблюдения аэродинамического баланса.

McLaren MCL36 rear end detail

В задней части оранжевой машины команда продолжает оптимизировать охлаждение. На этом этапе были уменьшены отверстия для выхода воздуха в конце понтонов (в данном случае правильнее будет сказать – в конце капота двигателя). Более «обтягивающие» кузовные панели также позитивно сказались на лобовом сопротивлении.

Alpine

Alpine A522 rear wing Photo by: Giorgio Piola Alpine A522 side detail Photo by: Giorgio Piola

На A522 число новинок в этот раз оказалось едва ли не максимальным в пелотоне. Изменения затронули оба антикрыла (заднее стало особенно компактным), а также несущее крыло.

Но куда интереснее перемены, произошедшие с понтонами. Широкое входное отверстие для воздуха уступило место куда более скромному, почти квадратному. Интересно будет посмотреть, является ли это решение временным – для выигрыша в лобовом сопротивлении – или инженеры убедились, что угрозы перегрева внутренних узлов нет, и оставят его насовсем.

Одновременно отверстие в понтоне переехало немного вперед, чтобы защититься от «грязного» воздуха, генерируемого колесом. Схожую философию используют Aston Martin и AlphaTauri.

AlphaTauri

Заднее антикрыло AlphaTauri AT03

Машина из Фаэнцы также получила новое заднее крыло с почти плоской (пардон за тавтологию) главной плоскостью и доработанное несущее крыло.

Одновременно, как и у соперников, был подрезан дальний закрылок переднего крыла. Также обратите внимание на новую вентиляционную панель в задней части капота двигателя АТ03 – кажется, ничего подобного в пелотоне мы пока не видели.

Alfa Romeo

Alfa Romeo C42 front wing Alfa Romeo C42 rear wing

В Alfa Romeo не стали совсем «разгружать» машину, оставив ей часть прижимной силы (возможно, это и привело к столь блеклому уик-энду в Баку). Элементы переднего крыла подрезали весьма незначительно, верхняя плоскость заднего сохранила угол атаки.

Команда подготовила к этому этапу ряд обновлений, но решила не ставить их в пятницу, чтобы случайно не повредить в аварии. Но такой подход не сработал – в субботу оказалось, что новинки работают не лучшим образом, а времени что-то исправить уже не осталось.

Все остальные

У Aston Martin, Williams и Haas на азербайджанском этапе не было никаких доработок – в нынешнем сезоне об этом можно говорить с уверенностью, так как команды обязаны направлять в FIA список всех изменений в машине, а федерация эти данные теперь собирает и публикует в открытом доступе.

При этом у Haas все же нашлись переделки уже используемых деталей: заднюю кромку верхней плоскости заднего крыла подрезали – притом, довольно значительно – чтобы снизить лобовое сопротивление.

Haas VF-22 в гараже