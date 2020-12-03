Одним из многих подобных примеров стало подрезанное днище на Renault Даниэля Риккардо, которое поставили в первой тренировке Гран При Бахрейна.

Команда изготовила элемент, который подходит под требования будущего года – с целью снижения прижимной силы FIA решила отрезать участок перед задними колесами.

Так как машины 2021 года будут практически точной копией нынешних – доработки разрешены лишь в минимальном объеме, – а количество тестов этой зимой составит всего четыре дня, команды собирают данные уже сейчас.

И в двух оставшихся Гран При этот процесс наверняка продолжится с нарастающей силой. В особенности он затронет тех, кто уже решил свои турнирные задачи – или же, напротив, окончательно махнул на них рукой.

Ограничения на элементы диффузора в 2021 году Иллюстрация: Джорджо Пиола

Как правило, вместе с подрезанным днищем машины получают и другие доработки, чтобы собранные данные были более показательными: в этой же области машины с будущего года изменится регламент на диффузор и тормозные воздухозаборники.

Первый (на иллюстрации выше) чуть укоротят снизу. Вертикальные направляющие будут заканчиваться на 50 мм выше, чем сейчас.

Что до воздухозаборников, то ограничения затронут аэродинамические элементы, которые команды активно размещают в отведенной под них правилами области. С 2021 года ширина этих элементов (на иллюстрации внизу) будет ограничена 40 миллиметрами.

Ограничения на элементы в области задних колес в 2021 году Иллюстрация: Джорджо Пиола

Тот же подход, что и Renault, избрала в Бахрейне и McLaren: на машине Ландо Норриса также можно было заметить подрезанное днище.

Команда из Уокинга уже не в первый раз работает на перспективу: еще летом в Бельгии аналогичную конфигурацию с испытывал Карлос Сайнс.

Примечательно, что в обоих случаях команда изменяла конфигурацию шасси. Чтобы обеспечить протекание воздуха вдоль днища, с машины снимали горизонтальные «жалюзи» в нижней части конфигураторов потока у угла понтона.

В этот раз McLaren дополнительно «подсветила» картину распределения потоков посредством аэродинамической краски.

Стоит добавить, что в Бахрейне участники Ф1 тестировали шины 2021 года, что сделало полученные данные еще более репрезентативными. При этом в паддоке решение миланской компании доработать слики к новому сезону было встречено крайне негативно.

Конструкторы не ожидали перемен, и теперь им придется учитывать еще один неизвестный фактор, заново оптимизируя машины к особенностям этой резины.

Детали передней подвески Mercedes F1 W11

Показательно, что Mercedes, уже завоевавшая оба титула, на этот раз работала с резиной для нового сезона куда больше, чем другие. Кроме того, на нашем фото вы можете видеть, как места сопряжения верхних рычагов передней подвески со ступицей закрыты полистироловыми колпачками.

Дело в том, что этот участок рычага находится в предельной близости к шине. Так как свойства сликов-прототипов доподлинно еще не известны, а Pirelli прописала для них особые нормы давления, команда подстраховалась на случай возможного трения шины о рычаг. Полистирол позволит избежать повреждения резины и потенциального прокола.

Стоит отметить, что подобный подход в Ф1 используют уже давно, когда надо опробовать какой-то элемент в непосредственной близости от шины.