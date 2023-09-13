Технический анализ: как команды Ф1 переделали свои машины в Монце

В календаре Ф1 в последнее время появилось несколько трасс с длинными прямыми и высокой средней скоростью, однако Монца остается подлинным «Храмом скорости» и требует совершенно особенного подхода.

Интересно, что одну и ту же задачу, которая в данном случае состоит в минимизации лобового сопротивления, команды зачастую решают по-разному: кто-то старается подготовить отдельный пакет, тогда как другие – обычно в силу нехватки средств или ресурсов – пытаются как-то адаптировать к особым условиям существующие детали.

Red Bull Racing, которая и так имеет преимущество в скорости на прямых, по ходу тренировок провела сравнение двух вариантов заднего крыла.

У первого, «разгруженного» (слева на сравнительном фото), была значительно подрезана верхняя плоскость, однако присутствовала концевая кромка. У второго угол атаки плоскости был больше, а в месте крепления привода DRS можно обнаружить V-образный вырез.

Вообще говоря, подрезка верхней плоскости заднего крыла является в Ф1 не самым популярным шагом, так как в этом случае значительно падает прижим и снижается эффективность DRS. Однако для Монцы Red Bull пошла на такой шаг – и оставила эту конфигурацию на квалификацию и гонку.

Детали переднего антикрыла Red Bull RB19 Фото: Филип Клерен

При этом для достижения нужного аэродинамического баланса на RB19 одновременно использовали доработанное несущее крыло.

В передней части тоже потребовалось отыскать верное соотношение прижима и лобового сопротивления. Здесь Red Bull использовала традиционное средство, подрезав самый дальний элемент каскада.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Giorgio Piola

В Mercedes также сделали ставку на минимум прижимной силы. Команда использовала максимально «разгруженные» заднее крыло и несущее крыло.

На W14 верхняя плоскость тоже получила подрезанную заднюю кромку – но, в отличие от Red Bull, без концевой кромки.

Также на машину вернулись съемные «уголки» вверху торцевых пластин. С их помощью в Монце инженеры добились нужного соотношения прижима и лобового сопротивления. Интересно, что верхняя кромка «уголка» также была подрезана. Исключение, как и в случае с плоскостью, пришлось сделать для участка близ поворотного шарнира системы DRS – переносить его и изготавливать новые детали было бы слишком затратно.

Также заслуживает упоминания, что несущее крыло у Mercedes состояло из единственного элемента. Прежде Williams и та же Red Bull уже использовали такой прием по ходу нынешнего чемпионата.

Заднее антикрыло Aston Martin AMR23 Фото: Джорджо Пиола

У Aston Martin заднее крыло оказалось едва ли не самым «разгруженным» в пелотоне. Легко увидеть крупный вырез со стороны задней кромки верхней плоскости, где установлена концевая кромка.

В нижней части можно рассмотреть единственный элемент несущего крыла, при этом достаточно крупный в поперечнике.

Заднее антикрыло Ferrari SF-23 Фото: Филип Клерен

Ferrari подготовила для домашнего этапа специальное крыло, так как прежде по ходу сезона максимальная скорость на прямых оставалась слабым местом алых машин.

Его отличают практически не имеющая рельефа основная плоскость. Ранее по ходу чемпионата использовать такую даже на самых быстрых трассах у команды не было возможности из-за необходимости обеспечить прижим.

Верхняя плоскость тоже установлена под небольшим углом, а чтобы обеспечить DRS хоть какую-то эффективность, ее дополнили довольно крупной концевой кромкой.

Переднее антикрыло Ferrari SF-23 Фото: Джорджо Пиола

Изменения произошли и в передней части SF-23. Для сохранения общего баланса между осями дальние элементы крыла также были значительно подрезаны.

В McLaren по ходу первой пятничной тренировки провели сравнительные испытания двух конфигураций заднего крыла / несущего крыла с использованием аэродинамической краски.

Даже визуально видно, как заметно они отличаются. Ландо Норрис (слева на сравнительном фото) испытывал версию с повышенным прижимом, у которой плоскости имеют выраженный изгиб в средней части. В то же время, верхняя получила подрезанную заднюю кромку.

Одновременно команда из Уокинга впервые использовала решение, придуманное Alpine и активно используемое Mercedes. Это модульная конструкция в месте сопряжения плоскостей с торцевой пластиной – «уголок», который при необходимости можно вынимать или заменять другим.

Также обратите внимание, насколько меньше у версии Норриса нижняя плоскость несущего крыла. Это говорит о том, что элемент должен работать в комплексе с главным крылом для получение нужного соотношения прижима и лобового сопротивления.

На квалификацию и гонку McLaren оставили ту конфигурацию, которую в пятницу испытывал Оскар Пиастри (справа).

Детали заднего антикрыла Alpine A523, Гран При Азербайджана Иллюстрация: Джорджо Пиола

Alpine вернула на машину заднее крыло, которое прежде использовала в Баку. Его особенность в том, что главная плоскость подрезана спереди, а верхняя – и вовсе со стороны обеих кромок.

Как ни странно, одним из самых интересных по ходу итальянского этапа оказалось решение Alfa Romeo – там совместили подходы нескольких соперников по пелотону.

Подобно Ferrari, команда сделала плоскости заднего крыла своей машины совершенно плоскими, а переднюю кромке главной дополнила вырезом, как у Alpine.

Крыло держится на двойном пилоне – это уже давно не новинка, но в Монце эти пилоны у С43 оказались более низкими и далеко заходящими на плоскость. Понятно, что такой подход продиктован соображениями аэродинамики.