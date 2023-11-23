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Технический анализ: как команды Ф1 искали скорость в Лас-Вегасе

Под конец сезона, приехав на очень нетипичную городскую трассу, конструкторы команд должны были решать задачи, более привычные для Спа или Монцы. И в авангарде на этот раз внезапно оказалась команда Alpine

Мэтт Сомерфилд
Автор Мэтт Сомерфилд
Соавтор Джорджо Пиола
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Сравнение вариантов переднего антикрыла Alpine A523

Пьер Гасли стартовал в Неваде со второго ряда, а его напарник Эстебан Окон смог прорваться в гонке с 16-й позиции до четвертой. Это ясно указывает, что быстрая трасса в Лас-Вегасе неплохо подошла машине A523.

Команда привезла на этап несколько не слишком масштабных, однако весьма удачных доработок, которые помогли ей в борьбе с соперниками. 

По ходу нынешнего сезона конструкторы из Энстоуна регулярно добивались необходимого аэродинамического баланса между передней и задней частью шасси, меняя конфигурацию переднего крыла. 

В Лас-Вегасе этот прием был использован вновь: как можно видеть на верхней иллюстрации Джорджо Пиолы, версии для Спа (она снизу) подрезали кромку дальнего закрылка с внутренней стороны.

Но интереснее другое – крылу A523 вернули геометрию элементов, характерная для первой половины нынешнего чемпионата. Как можно видеть, у нее прорези между соседними элементами параллельны друг другу. Еще на британском Гран При у команды появились модифицированная спецификация, у которой закрылки сужались к торцевой пластине. Одновременно намного крупнее стала главная плоскость. 

После этого старое крыло больше не возвращалось на машину, но в этот раз предпочтения команды изменились. В Неваде важнее всего была эффективная работа аэродинамики в медленных поворотах – и именно этого позволило добиться прежнее крыло. 

Также можно заметить, что металлический регулятор, установленный в месте сопряжения статичной и подвижной частей закрылков (он показан стрелкой), был смещен наружу.  

Детали задней части Alpine A523

Фото: Филип Клерен

Детали задней части Alpine A523

Одновременно в задней части машины появилось заднее крыло с малым уровнем прижима, которое Alpine не использовала после Монцы. 

А вот несущее крыло, расположенное ниже, оказалось не таким, как в Италии. Там стояли две параллельные плоскости, а в прошедший уик-энд на машине осталась только нижняя из них, да еще и дополнительно подрезанная.

Еще одним средством повысить скорость на прямых стал отказ он нескольких верхних крылышек на задних тормозных воздухозаборниках.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Ferrari SF-23, Гран При Лас-Вегаса

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Сравнение вариантов заднего антикрыла Ferrari SF-23, Гран При Лас-Вегаса

Игры с крыльями 

Ferrari изменила конфигурацию своих машин к началу финальной тренировки. Во многом именно такой шаг позволил команде показать два лучших результата в квалификации (хотя затем штраф Карлоса Сайнса и отбросил его назад).

Скудерия начала уик-энд с той же версией заднего крыла, что стояла на машине в Бельгии (снизу на иллюстрации). Его отличают крепление на единственном центральном пилоне, который подходит к плоскости сверху. Кроме того, в месте перехода от плоскостей к торцевой пластине по последней моде Ф1 сделан глубокий вырез.

Стоит сделать оговорку, что в Спа такое крыло нацелено прежде всего на техничный второй сектор, который располагается между быстрыми первым и третьим. 

Казалось, что и в Вегасе этот вариант неплохо сработает, однако после анализа данных инженеры пришли к выводу, что требуется дополнительно разгрузить машину. 

Так что к вечеру пятницы на SF-23 появились элементы, которые использовались в квалификации и гонке итальянского Гран При. 

У этой версии крыла вырез в зоне перехода более плавный и не столь выраженный, а два пилона подходят к главной плоскости по классической схеме, снизу. При этом подвижная плоскость имеет меньший угол атаки и ровную заднюю кромку.  

Сравнение вариантов заднего антикрыла Red Bull RB19, Гран При Лас-Вегаса

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Сравнение вариантов заднего антикрыла Red Bull RB19, Гран При Лас-Вегаса

Собственный путь Red Bull

Во многих командах по ходу уик-энда пришли к выводу о необходимости разгрузить машину от прижимной силы, но только в Red Bull добились этого собственным методом, который ранее уже можно было наблюдать в сентябре в Монце. 

Вместо того, чтобы ставить на RB19 новое заднее крыло целиком, «Быки» просто отрезали от подвижной плоскости значительную часть со стороны задней кромки. 

При этом гонщики предпочли разный подход: у Макса Ферстаппена (слева) вырез остался, но при этом крыло дополняла концевая кромка. Серхио же Перес предпочел чуть дозагрузить машину – у него плоскость осталась целой, но без кромки.

Машина мексиканца вела себя чуть более стабильно на торможениях и в поворотах, а еще он получал более значительный выигрыш при использовании DRS. Однако максимальная скорость на прямых из-за этого оказалась немного ниже, что в итоге сыграло против Серхио в гонке.

Детали задней части McLaren MCL60

Фото: Джорджо Пиола

Детали задней части McLaren MCL60

Внимание к деталям

Еще одной командой, которая задействовала в Лас-Вегасе пакет для Монцы, стала McLaren. При этом он также был чуть доработан с учетом той эволюции, которую оранжевая машина претерпела за два последних месяца. 

Кроме того, важно было добиться известной аэродинамической гармонии между задним крылом и несущим крылом. Для этого подвижная плоскость первого получила концевую кромку.  

Несущее крыло в первых тренировках состояло из единственного элемента, но позже по ходу уик-энда (на фото) над ним появился второй. 

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