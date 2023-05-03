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Технический анализ: как команды Ф1 искали скорость на улицах Баку

Девять из десяти команд Формулы 1 подготовили для Гран При Азербайджана специальные пакеты с малым уровнем прижимной силы. Давайте посмотрим, какие идеи использовали конструкторы для погони за максимальной скоростью

Мэтт Сомерфилд
Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Сравнение вариантов заднего антикрыла Ferrari SF-23, Гран При Азербайджана

Ferrari использовала новое заднее крыло – иными стали обе его плоскости и область их сопряжения с торцевыми пластинами. Отличия от предыдущего варианта не выглядят радикальными, их можно рассмотреть на иллюстрации выше (бакинская спецификация – справа).

Профиль главной плоскости стал не столь выраженным, а вырез для протекания воздуха рядом с торцевой пластиной увеличился в размерах. 

Примечательно, что если прежде в Маранелло предпочитали использовать единственный центральный пилон, что в этой версии команда вернулась к более классической конфигурации с двумя. 

Серхио Перес за рулем Red Bull RB19

Серхио Перес за рулем Red Bull RB19

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Red Bull стала в минувший уик-энд единственным исключением из общего правила. Команда оставила то же крыло, что стояло на RB19 в Мельбурне – и там позволяло пилотам команды лидировать в точках замера максимальной скорости. 

При этом несущее крыло в нижней части сохранило конфигурацию с одной плоскостью, которая обеспечивает необходимое соотношение прижима и лобового сопротивления.

Детали задней части Mercedes W14

Детали задней части Mercedes W14

В Mercedes и прежде использовали вырез в верхнем заднем углу торцевых пластин, реализованный по модульному принципу с возможностью быстрой смены детали. 

В Азербайджане небольшие изменения затронули форму торцевых пластин и упомянутый вырез, геометрия которого обеспечивает нужные аэродинамические характеристики. 

Alpine A523 rear wing detail

Alpine A523 rear wing detail

Photo by: Uncredited

Alpine A523 front wing detail with sensors

Alpine A523 front wing detail with sensors

Photo by: Giorgio Piola

У Alpine можно обнаружить интересный прием: передняя кромка главной плоскости и подвижного закрылка над ней заметно смещены назад относительно разрешенного регламентом размера (показано стрелками на левом фото – сравните с участком в месте сопряжения с торцевой пластиной).

Из-за такого подхода поперечная хорда обеих плоскостей также стала меньше, чем в традиционной версии.  

Чтобы сохранить общий аэродинамический баланс между осями, закрылки переднего каскада тоже подучили вырез, причем не по всей ширине задней кромки, а только на среднем участке (на правом фото).

Задняя часть McLaren MCL60

Задняя часть McLaren MCL60

Пакет обновлений McLaren стал в Баку самым масштабным в пелотоне. В него вошло и новое заднее крыло в паре с несущим крылом. 

Плоскости первого получили расширение в центральной части, которое мы видели и на прежних конфигурациях MCL60. Как и у Alpine, оба элемента крыла занимают не все отведенное регламентом пространство. Их сопряжение с торцевыми пластинами выполнено так, чтобы получить выигрыш в лобовом сопротивлении без большой потери в прижимной силе. 

Несущее крыло состоит из двух плоскостей с каждой стороны, что-то похожее мы уже видели у Red Bull и Alpine. При этом плоскости заметно различались между собой по форме, и даже точки их крепления к торцевой пластине смещены одна относительно другой.

Оскар Пиастри за рулем McLaren MCL60

Оскар Пиастри за рулем McLaren MCL60

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Задняя кромка верхней плоскости крыла по ходу уик-энда была подрезана, чтобы добавить машине максимальной скорости – но в центральной части ее ширину оставили прежней: это позволило не переделывать крепление DRS. Это же касается и поворотных шарниров по краям.

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Фернандо Алонсо за рулем Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо за рулем Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На Aston Martin AMR23 также можно было увидеть подрезанную заднюю кромку верхнего элемента, а уик-энд прошел для команды под знаком борьбы с проблемами DRS, которые проявились с самого начала и мешали пилотам в обеих квалификациях. 

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Чжоу Гуаньюй за рулем Alfa Romeo C43

Чжоу Гуаньюй за рулем Alfa Romeo C43

Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Alfa Romeo тоже пошла по пути экономии и вместо подготовки нового крыла просто уменьшила в размерах старое – причем на С43 появилась одна из прошлогодних версий со «срезанными» уголками плоскости у торцевых пластин.   

А вот несущее крыло оказалось новым, с двумя элементами. 

Haas F1 Team VF-23 rear wing

Haas F1 Team VF-23 rear wing

Photo by: Giorgio Piola

Haas F1 Team VF-23 rear detail

Haas F1 Team VF-23 rear detail

Photo by: Giorgio Piola

Haas в погоне за максимальной скоростью сделала едва ли не самый агрессивный вырез во всем пелотоне. Он составил как минимум несколько сантиметров от кроски подвижной плоскости. 

Из двух плоскостей несущего крыла в Баку на VF-23 осталась только нижняя.

Детали задней части AlphaTauri AT04

Детали задней части AlphaTauri AT04

У AlphaTauri на четвертом этапе было на удивление много новинок, включая и элементы в задней части. «Разгруженное» крыло прежде всего интересно верхним элементом, который установлен под куда меньшим углом атаки, чем на других машинах. 

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, поврежденное колесо

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, поврежденное колесо

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

В распоряжении инженеров были две версии несущего крыла – с одной и двумя плоскостями. После единственной тренировки решено было оставить «монопланное». Именон оно стояло на машине Юки Цуноды, когда тот зацепил барьер в пятницу утром и вернулся к гаражу на трех с половиной колесах.

Логан Сарджент за рулем Williams FW45

Логан Сарджент за рулем Williams FW45

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Наконец, у Williams вообще не оказалось «быстрого» заднего крыла, но команда подрезала элементы несущего крыла под ним, чтобы добиться нужного соотношения прижима и лобового сопротивления.

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