Технический анализ: как команды Ф1 искали скорость на улицах Баку

Ferrari использовала новое заднее крыло – иными стали обе его плоскости и область их сопряжения с торцевыми пластинами. Отличия от предыдущего варианта не выглядят радикальными, их можно рассмотреть на иллюстрации выше (бакинская спецификация – справа).

Профиль главной плоскости стал не столь выраженным, а вырез для протекания воздуха рядом с торцевой пластиной увеличился в размерах.

Примечательно, что если прежде в Маранелло предпочитали использовать единственный центральный пилон, что в этой версии команда вернулась к более классической конфигурации с двумя.

Серхио Перес за рулем Red Bull RB19 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Red Bull стала в минувший уик-энд единственным исключением из общего правила. Команда оставила то же крыло, что стояло на RB19 в Мельбурне – и там позволяло пилотам команды лидировать в точках замера максимальной скорости.

При этом несущее крыло в нижней части сохранило конфигурацию с одной плоскостью, которая обеспечивает необходимое соотношение прижима и лобового сопротивления.

Детали задней части Mercedes W14

В Mercedes и прежде использовали вырез в верхнем заднем углу торцевых пластин, реализованный по модульному принципу с возможностью быстрой смены детали.

В Азербайджане небольшие изменения затронули форму торцевых пластин и упомянутый вырез, геометрия которого обеспечивает нужные аэродинамические характеристики.

Alpine A523 rear wing detail Photo by: Uncredited Alpine A523 front wing detail with sensors Photo by: Giorgio Piola

У Alpine можно обнаружить интересный прием: передняя кромка главной плоскости и подвижного закрылка над ней заметно смещены назад относительно разрешенного регламентом размера (показано стрелками на левом фото – сравните с участком в месте сопряжения с торцевой пластиной).

Из-за такого подхода поперечная хорда обеих плоскостей также стала меньше, чем в традиционной версии.

Чтобы сохранить общий аэродинамический баланс между осями, закрылки переднего каскада тоже подучили вырез, причем не по всей ширине задней кромки, а только на среднем участке (на правом фото).

Задняя часть McLaren MCL60

Пакет обновлений McLaren стал в Баку самым масштабным в пелотоне. В него вошло и новое заднее крыло в паре с несущим крылом.

Плоскости первого получили расширение в центральной части, которое мы видели и на прежних конфигурациях MCL60. Как и у Alpine, оба элемента крыла занимают не все отведенное регламентом пространство. Их сопряжение с торцевыми пластинами выполнено так, чтобы получить выигрыш в лобовом сопротивлении без большой потери в прижимной силе.

Несущее крыло состоит из двух плоскостей с каждой стороны, что-то похожее мы уже видели у Red Bull и Alpine. При этом плоскости заметно различались между собой по форме, и даже точки их крепления к торцевой пластине смещены одна относительно другой.

Оскар Пиастри за рулем McLaren MCL60 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Задняя кромка верхней плоскости крыла по ходу уик-энда была подрезана, чтобы добавить машине максимальной скорости – но в центральной части ее ширину оставили прежней: это позволило не переделывать крепление DRS. Это же касается и поворотных шарниров по краям.

Фернандо Алонсо за рулем Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На Aston Martin AMR23 также можно было увидеть подрезанную заднюю кромку верхнего элемента, а уик-энд прошел для команды под знаком борьбы с проблемами DRS, которые проявились с самого начала и мешали пилотам в обеих квалификациях.

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Чжоу Гуаньюй за рулем Alfa Romeo C43 Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Alfa Romeo тоже пошла по пути экономии и вместо подготовки нового крыла просто уменьшила в размерах старое – причем на С43 появилась одна из прошлогодних версий со «срезанными» уголками плоскости у торцевых пластин.

А вот несущее крыло оказалось новым, с двумя элементами.

Haas F1 Team VF-23 rear wing Photo by: Giorgio Piola Haas F1 Team VF-23 rear detail Photo by: Giorgio Piola

Haas в погоне за максимальной скоростью сделала едва ли не самый агрессивный вырез во всем пелотоне. Он составил как минимум несколько сантиметров от кроски подвижной плоскости.

Из двух плоскостей несущего крыла в Баку на VF-23 осталась только нижняя.

Детали задней части AlphaTauri AT04

У AlphaTauri на четвертом этапе было на удивление много новинок, включая и элементы в задней части. «Разгруженное» крыло прежде всего интересно верхним элементом, который установлен под куда меньшим углом атаки, чем на других машинах.

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, поврежденное колесо Фото: Энди Хон / Motorsport Images

В распоряжении инженеров были две версии несущего крыла – с одной и двумя плоскостями. После единственной тренировки решено было оставить «монопланное». Именон оно стояло на машине Юки Цуноды, когда тот зацепил барьер в пятницу утром и вернулся к гаражу на трех с половиной колесах.

Логан Сарджент за рулем Williams FW45 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Наконец, у Williams вообще не оказалось «быстрого» заднего крыла, но команда подрезала элементы несущего крыла под ним, чтобы добиться нужного соотношения прижима и лобового сопротивления.