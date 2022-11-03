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Сама по себе высота 2285 метров была бы не страшна, если бу не особенность земной атмосферы. На среднегорье, где лежит мексиканская столица, плотность воздуха намного ниже обычной. А это значит, что эффективность аэродинамики и охлаждения резко меняются, как и максимальная скорость.

В результате команды используют очень странные набор настроек, которые для столь быстрой трассы на меньшей высоте стали бы категорически неверными.

В Mercedes посвятили пятницу экспериментам с антикрыльями. Эта работа была нацелена как на поиск скорости в рамках конкретного Гран При, так и на сбор данных с прицелом на сезон-2023.

Переднее антикрыло Mercedes W13 Льюиса Хэмилтона Фото: Джорджо Пиола

У Льюиса Хэмилтона стояло старое крыло, но самый дальний элемент каскада был в значительной степени подрезан. С внутренней стороны торцевой пластины можно заметить черно-белую клетчатую наклейку, которая используется для оценки деформации крыла под нагрузкой с помощью высокоскоростной камеры.

Джорджу Расселлу (на фото ниже) поставили новый элемент который был переработан после недавнего запрета в Остине.

Напомним суть той истории: в Брэкли подготовили элемент, который явно позволял активнее перенаправлять воздушные потоки в сторону от переднего колеса. Достигалось это во многом благодаря пяти скобам-соединителям закрылков, которые явно несли аэродинамическую функцию.

На американском Гран При команда не ставила новинку на машину, а к Мехико доработала ее, удалив пресловутые скобы (на самой верхней иллюстрации). При этом геометрия оставшихся элементов все равно позволяла активнее отклонять потоки в сторону.

Переднее антикрыло Mercedes W13 Джорджа Расселла Фото: Джорджо Пиола

Похожий подход был реализован и в задней части серебристых машин. У Расселла на верхней плоскости была установлена концевая кромка, тогда как у Льюиса в соответствии с более «разгруженной» концепцией шасси ее не было.

По итогам сравнительных тестов оба гонщика сделали выбор в пользу нового переднего крыла, которое обеспечивало больше прижима. Для общего баланса на заднем крskt на квалификацию и гонку оставили кромку.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Отдельным вопросом в Мехико всегда было охлаждение. Менее плотный воздух хуже отводит тепло, а потому его требуется больше. Потому на машинах всех команд здесь появляются дополнительные вентиляционные отверстия.

Традиционно прорези-«жабры» расположены в зоне крепления дуги Halo и на боковинах капота – именно там находятся радиаторы.

Сравнение отверстий охлаждения Red Bull RB18

Также на примере Red Bull хорошо видно, насколько больше на этом этапе вентиляционные отверстия машин в задней части понтонов. Это традиционный способ отводить больше тепла от внутренних узлов, принося при этом в жертву аэродинамическую эффективность.

Центральная часть Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

При этом RB18 оказалась едва ли не единственной машиной в пелотоне, у которой была всего одна вентиляционная панель с каждой стороны – к тому же, довольно небольших размеров, если сравнивать с конкурентами.

Сравните сами.

Отверстия охлаждения в понтоне McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

В McLaren подошли к вопросу максимально серьезно, реализовав сразу несколько механизмов для повышения эффективности охлаждения.

В глаза сразу бросается крупная панель «жалюзи», которая изгибается, повторяя обводы корпуса.

Отверстия охлаждения в капоте McLaren MCL36

На верхней кромке капота обнаружились еще два выреза (показаны стрелками). Передняя расположена том месте, где поверх мотора смонтирован радиатор, который хорошо видно на фото, тогда как вторая – в задней части, из-за нее даже пришлось подрезать установленный сверху «плавничок».

Чтобы помочь отводить воздух из понтонов, отверстия у их заднего среза были дополнены концевой кромкой. А для повышения аэродинамической загрузки появились дополнительные крылышки в районе воздухозаборников задних тормозов.

Отверстия охлаждения в кузовных панелях Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

Еще более монументальными оказались решения, использованные Alpine. На кузовных панелях, кажется, вообще не осталось свободного от «жабр» места.

Команда уже привозила эти детали в Венгрию, но там не стала использовать их в квалификации и гонке.

Сравнение вариантов системы охлаждения Alpha Tauri AT03

Alpha Tauri доработала к мексиканскому этапу и передние тормоза, которые получили увеличенные отверстия воздухозаборников.

Вентиляционная панель AT03 вместо множества узких прорезей (во врезке) получила на том же по площади участке несколько более широких.

Но помимо этого сами кузовные панели стали менее «обтягивающими», чтобы оставить под ними больше свободного пространства и улучшить отвод тепла.

Сравнение вариантов заднего крыла Alfa Romeo C42 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Alfa Romeo посвятили финальные Гран При работе на перспективу. В частности, на заднем крыле, плоскости которого развернуты под большим углом, обнаружился вырез в месте сопряжения с торцевой пластиной.

У более «быстрого» крыла, показанного во врезке, такого выреза нет.

Такое решение благодаря генерации дополнительного вихря позволяет снизить лобовое сопротивление, не жертвуя при этом прижимной силой.

Область кокпита Alfa Romeo C42 Фото: Джорджо Пиола

Кроме того в передней части днища С42, у входных отверстий каналов Вентури, изменилась форма внешнего вертикального элемента в месте его сопряжения с горизонтальным участком днища.

Команда работала с этой областью машины в нескольких последних Гран При, потому в данном случае доработки не связаны с разреженным воздухом Мехико.