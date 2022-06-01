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Новые правила Ф1 привели к тому, что у команд фактически не осталось возможности готовить для уик-энда в Монте-Карло отдельного пакета деталей, который резко увеличивает уровень прижима. Однако на этой гонке по-прежнему используются многие специфические детали, которые просто не нужны больше нигде по ходу сезона.

Список открывают передняя подвеска и рулевое управление. В этот раз по меньшей мере шесть команд подготовили для Монако специальную конфигурацию, призванную повысить маневренность машины в медленных поворотах, прежде всего знаменитой шпильке у отеля.

Детали рулевого управления Red Bull RB18

Для начала позволим себе немножко теории.

Редкий кадр, запечатлевший машину Red Bull без носового обтекателя и углепластикового кожуха, обычно скрывающего внутреннюю «начинку», дает возможность рассмотреть любопытные детали. На переднем фланце шасси установлены элементы рулевого механизма – сейчас этот прием используют все в пелотоне. Тут хорошо видно, как рулевые тяги уходят в общий кевларовый обтекатель с нижним рычагом подвески.

Чтобы обеспечить сопряжение, носовой обтекатель имеет в этом месте сложную форму кромки (обведена желтым во врезке).

Здесь же наглядно видно решение, которое позволяет оперативно менять обтекатель в случае необходимости: на фланце смонтированы четыре «грибка» (показаны стрелками), а в боковой поверхности обтекателя есть отверстия, через которые механики могут затягивать или ослаблять спиральные гайки (показаны стрелками во врезке).

Прежде Red Bull традиционно размещала рулевые механизмы внутри шасси. На иллюстрации ниже показана моlель RB18 – там рулевые тяги были сопряжены с верхними рычагами, а нижний был единым, проходя через корпус.

Детали передней подвески Red Bull RB16, 2020 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Новый подход отчасти обусловлен тем, что у машин 2022 года иная геометрия подвески, а команда Red Bull, кроме того, перешла с толкающей штанги в подвеске на систему с тягой.

Если же говорить собственно о переделках для Монако, то кроме увеличенных углов поворота колес и ходов подвески, командам важно помнить об охлаждении – на малой скорости отводить тепло от радиаторов и других элементов по определению сложнее.

В Red Bull для этого увеличили воздухозаборники передних тормозов, а также расширили каналы в задней части ступиц, через которые протекает горячий воздух – это решение появилось на машинах благодаря изменениям в регламенте 2022 года.

Red Bull Racing RB18 extra brake cooling detail Photo by: Giorgio Piola Mercedes W13 brake duct exit detail Photo by: Giorgio Piola

В Mercedes действовали схожим образом, расширив каналы для воздуха и тем самым улучшив охлаждение тормозных механизмов.

В большинстве команд уделили главное внимание вопросам отвода тепла в передней части, а вот McLaren изменила и конструкцию задних тормозных воздухозаборников. Чтобы проверить эффективность работы новинки, инженеры по ходу тренировок использовали аэродинамическую краску.

Даниэль Риккардо за рулем McLaren MCL36

Кроме того, на MCL36 по ходу уик-энда использовались два разных варианта панелей в верхней части понтонов. На квалификацию и гонку команда оставила ту, что крупнее в размерах (основное фото ниже).

Варианты панелей охлаждения McLaren MCL36

Также стоит отметить, что прямо перед панелью на понтоне установлен продольный чуть изогнутый бортик, который точнее направляет протекающие здесь потоки и помогает «вытягивать» горячий воздух от радиаторов.

В Red Bull тоже увеличили в Монако размер своей вентиляционной панели – в Майами ее передняя часть была закрыта гладкой накладкой.

Серхио Перес за рулем Red Bull RB18 Фото: Гленн Данбар