Технический анализ: как Haas подала Формуле 1 годную идею

Толчком к этой истории послужили новинки, которые Alfa Romeo привезла на Айфельский Гран При. Конструкторы команды доработали торцевые пластины заднего антикрыла в переходной области – как известно, по регламенту крыло должно быть узким снизу и более широким сверху. А в центральной части у команд есть определенная область для творчества, которую все активно используют.

На иллюстрациях ниже вы можете видеть решение, которое считалось классическим до недавнего времени. Обратите внимание, что у Mercedes и Ferrari «гребенка» в переходной области открыта снизу.

Это решение дает удачный компромисс между прижимной силой и лобовым сопротивленим, а генерируемые завихрения позитивно сказываются на общей картине распределения потоков.

Между тем, Alfa Romeo, как видно на иллюстрации в начале статьь, внедрила единую нижнюю кромку, объединяющую все «зубчики».

Изучение вопроса показало, что конструкторы из Хинвиля подсмотрели такой шаг у коллег из Mercedes и Red Bull. Решения двух грандов, как это нередко бывает, отличаются в деталях, но концептуально выполняют одну и ту же цель. Это дополнительная стабилизация потоков и усиление роли диагональных бортиков чуть выше.

Но самое удивительное, что изначально такой принцип был опробован еще в сезоне-2019 командой Haas. Не секрет, что многие считают ее самой слабой с точки зрения конструкторского штаба. Дескать, американцы берут все решения у Ferrari, а сами вообще ничего не придумывают.

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Однако именно на машинах Haas в тренировках по ходу прошлого сезона можно было увидеть в переходной области конфигурацию с тремя S-образными прорезями, совсем не похожую на классический подход.

Чуть позже – прошедшим летом на Гран При Штирии – очень похожая конфигурация появилась у Red Bull, причем на этот раз уже в квалификации и гонке.

С тех пор «Быки» регулярно возвращались к этому варианту, если на той или иной трассе он оказывался более эффективным.

В Mercedes переосмыслили такой подход и представили свой вариант: он уже не имел S-образных прорезей, но сохранил единую горизонтальную деталь, объединюящую «зубья» снизу.

Чуть позже этому примеру последовали и в Ferrari, заменив свой прежний «частокол» на почти полное подобие крешения чемпионов мира. Едва ли кого-то удивит, что той же дорогой пошли и в Racing Point.

Как вы можете видеть, особенностью подхода Alfa Romeo является массивный выступ в передней части горизонтальной детали. Кроме того, вертикальные «зубья» имеют слегка спиралевидную форму.

И хотя эти торцевые пластины совсем не похожи на прототип, испытанный Haas прошлым летом, именно американская команда в данном случае показала всей Ф1, что тоже кое-что умеет.