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Формула 1 / Новость

Технический анализ: как гидравлическая подвеска и выхлоп могут помочь Ferrari в 2020 году

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Технический анализ: как гидравлическая подвеска и выхлоп могут помочь Ferrari в 2020 году
Автор:
, ответственный редактор
11 дек. 2019 г., 10:08

По словам Маттиа Бинотто, конструкторский штаб в Маранелло постарается этой зимой обойтись без резких изменений конструкции машины, уделив главное внимание исправлению найденных слабостей. Давайте попробуем предположить, о чем именно идет речь.

После непростого сезона и в преддверии скорого перехода на новый регламент Скудерия избрала эволюционный путь работы с машиной, что выглядит вполне логичным. 

По словам главы команды, чемпионат-2019 был проиграл еще прошлой зимой, когда в Маранелло решили сделать модель SF90 еще более экстремальной, чем ее весьма удачная предшественница SF71. Общая концепция с малым уровнем прижимной силы и лобового сопротивления на этот раз сработала не лучшим образом, особенно в первых гонках. 

В итоге техническому штабу, руководимому Энрике Кардилем, пришлось бросать все ресурсы на исправление недочетов, пока все остальные совершенствовали свою технику. Время было упущено, после чего шансов отыграться у столь мощного соперника, как Mercedes, уже не осталось. 

Кроме того, малый уровень прижимной силы, как оказалось, не лучшим образом сочетался с резиной Pirelli 2019 года. Рабочий диапазон шасси Ferrari получился довольно узким (особенно в сравнении с Mercedes и McLaren), потому неудивительно, что при работе над проектом 671 – таково внутреннее обозначение шасси 2020 года – главное внимание Ferrari уделяет аэродинамике и резине. 

Технический регламент остался прежним, от новых сликов команды Ф1 отказались, потому проверить кое-какие идеи на будущее можно было уже в тренировках финальных Гран При. Это и дало нам ключ к тому, чем занимается итальянская команда.

Ferrari SF90, dettaglio dello scarico wastegate sdoppiato provato ad Abu Dhabi

Выхлоп Ferrari SF90, тренировка Гран При Абу-Даби

Фото: Джорджо Пиола

Самым заметным внешне отличием в Абу-Даби стала иная геометрия выхлопа. Две «звуковые» трубки малого диаметра, прежде объединенные в единый канал, были разведены в стороны и заметно приподняты – до максимальной высоты, разрешенной правилами. 

Это сделано для повышения аэродинамической эффективности заднего крыла при помощи отработанных газов.

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Детали задней части Red Bull RB15

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Идея здесь в том, чтобы направить выхлоп ближе к плоскости крыла, чем усилить его аэродинамическую связь с диффузором, причем без повышения лобового сопротивления. Отметим, что конструкторы Ferrari попробовали развить идеи, уже реализованные их коллегами из Милтон-Кинса в модели Red Bull RB15.

Ferrari SF90, dettaglio del cape apparso a Singapore sotto al muso

Носовой обтекатель Ferrari SF90, Гран При Сингапура

Фото: Джорджр Пиола

Кроме того, можно ожидать, что в 2020-м получит развитие и еще одна концепция: речь о фирменных «бивнях» Mercedes под носовым обтекателем, которые прошедшей осенью наконец-то появились и у Скудерии. 

На SF90 плоскости сложной формы в районе пилонов переднего крыла дебютировали в Сингапуре. Сделать их больше в тот момент не представлялось возможным из-за особенностей антикрыла, «заточенного» под перенаправление набегающего потока воздуха в обход передних колес.

Так как этот вопрос напрямую связан с поддержанием нужной температуры в шинах, вносить серьезные изменения в этой области по ходу сезона весьма сложно. 

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Передняя подвеска Ferrari SF90

Фото: Джорджо Пиола

Наконец, еще одной важной областью для конструкторов из Маранелло стала передняя подвеска. Расположенный горизонтально элемент, предотвращающий резкие перемещения корпуса на разгонах и торможениях, попадет под запрет с 2021 года в рамках борьбы за сокращение расходов. 

Но в будущем сезоне он еще должен послужить команде – у Ferrari элемент является гидравлическим, и его конструкцию планируется усовершенствовать. Упор будет сделан на контроль за колесами в поворотах, чтобы ускорить прогрев резины, но в то же время избежать ее перегрева.

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Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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