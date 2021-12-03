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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Технический анализ: как FIA по-новому проверяет гибкость крыльев

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

После скандального уик-энда в Катаре машины Ф1 начали подвергать дополнительным тестам, которые призваны гарантировать соблюдение правил

Технический анализ: как FIA по-новому проверяет гибкость крыльев

Еще по ходу Гран При на трассе «Лосаил» журналистам стало известно, что после обвинений со стороны Red Bull в нелегальности задних крыльев на машинах Mercedes в руководстве спорта решили более тщательно следить за соответствием этих элементов требованиям правил. 

Впервые новые проверки прошли в субботу в Катаре, а с этапа в Саудовской Аравии они стали постоянной практикой. 

Что же представляют собой новые тесты? Это нагрузочные испытания, которые должны исключить излишнюю гибкость плоскостей – напомним, в Red Bull говорили, что их соперники из Mercedes научились снижать лобовое сопротивление на прямых за счет того, что нижняя плоскость, деформируясь, смещается вниз и открывает дополнительное пространство для протекания воздуха сверх разрешенных 15 мм, что дает существенную аэродинамическую выгоду.

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Суть проверки вот в чем: с задней кромке плоскости прикладывают в вертикальной плоскости нагрузку в 5 кг. Затем ее постепенно увеличивают с шагом 5 кг до величины в 35 кг. При этом общая деформация не может превышать 2 мм.

И в Катаре, и в Саудовской Аравии тесты подтвердили, что ни у одной из десяти команд нет проблем с выполнением этого требования. При этом, правда, невероятная скорость Mercedes на прямых куда-то испарилась. 

Важно добавить, что новые испытания призваны не только следить за соблюдением правил, но и лучше понять особенности поведения элементов крыла. Зимой специалисты FIA проанализируют собранную информацию и предложат новые варианты проверок, которые могут появиться уже в чемпионате 2022 года. Есть вероятность, что требования к гибкости элементов станут еще более строгими

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