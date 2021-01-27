Считается, что в наступившем году машины Ф1 останутся в точности такими же, какими были в 2020-м. Еще летом организаторы чемпионата и команды договорились, что в целях экономии участники откажутся от создания новых шасси и продолжат использовать нынешние, лишь немного усовершенствовав аэродинамику.

В действительности, конечно, это не совсем так. Во-первых, ради снижения нагрузки на резину днища решено подрезать в задней части.

Кроме того, регламент допускает доработки большинства аэродинамических элементов – и конструкторы обязательно воспользуются этой возможностью, чтобы избавить шасси от слабых мест, которые выявил прошедший чемпионат.

Решится ли кто-то на более серьезные переделки? Едва ли: во-первых, сложно сделать это, оставаясь в рамках договоренностей, а во-вторых, этой зимой время работы в аэродинамической трубе и средствах вычислительной гидродинамики также сокращено, а на тесты отводится ровно три дня.

В таких условиях риск допустить ошибку слишком велик, и в конструкторских бюро наверняка постараются обойтись без революций, направив ресурсы на подготовку к 2022 году – благо, это как раз разрешено делать после 1 января.

Однако есть те, кто потенциально готов рискнуть. И в первую очередь это касается Ferrari, которая при всем желании едва ли сможет выступить хуже, чем в 2020-м.

Кадр, который вы можете видеть выше, сделан в пятницу на Гран При Абу-Даби. На нем интерес представляет необычно большой угол склонения шасси вперед. Это важная подсказка в отношении того, какое направление в Маранелло выбрали при подготовке к сезону-2021.

Отдельного внимания заслуживает матрица с датчиками, которую водрузили на машину для сбора данных. И дело даже не в размерах этого устройства, хотя и их стоит отметить. Обратите внимание, что крепление и даже сам несущий каркас матрицы сделаны так, чтобы в минимальной степени влиять на протекание потоков.

Задняя часть Ferrari SF1000 с датчиками Фото: Джорджо Пиола

Ребра имеют сложный профиль, а датчики ориентированы не в одном и том же направлении, как обычно бывает, а представляют собой сложную трехмерную структуру. Их расположение фактически является визуальным отражением того, как в этой части машины протекают потоки.

Разумеется, угол склонения корпуса является одним из ключевых параметров в современной Ф1. Он определяет всю концепцию машины, потому сложно представить, что в Маранелло решатся на столь радикальные изменения в условиях жесткого лимита на доработки. Но небольшие изменения здесь вполне возможны.

На самом деле, инженеры «задрали задок» SF1000 прежде всего для того, чтобы оценить работу других новинок. Они расположены на днище перед задними колесами – как известно, эта область машины серьезно изменится в новом сезоне. Ради снижения прижимной силы и нагрузки на резину от днища будет отрезан треугольный фрагмент, плюс запрещены прорези у его края.

Приподняв заднюю часть машины, можно больше узнать о влиянии новых деталей на работу аэродинамических элементов, хотя общая эффективность при этом, конечно же, снизится.

Сравнение вариантов днища Ferrari SF1000 (Портиман / Абу-Даби) Фото: Джорджо Пиола

В Портимане Скудерия уже экспериментировала с днищем, «отогнув» вверх его фрагмент перед самым колесом. На этот раз в середине срезанной части появились три треугольных «плавничка» (показаны правой стрелкой). Это классический способ перенаправить потоки и снизить их турбулентность.

У угла днища можно рассмотреть еще пять похожих элементов, предназначенных для тонкой работы с распределением воздуха в области диффузора.

Именно для оценки влияния такой конфигурации на работу шасси Ferrari и прибегла к склонению корпуса вперед, да еще и водрузила на машину массивную матрицу с датчиками.

Схожую работу на «Яс-Марине» вели и в Renault. Даже на фоне острейшего сражения с McLaren за третью строчку в Кубке конструкторов французы посвятили часть тренировок Гран При работе с подрезанным днищем.

Учитывая, что предсезонные тесты в этот раз сократили до трех дней, а у возвращающегося в команду Фернандо Алонсо нет большого опыта езды на RS20 (будущей Alpine A521), инженерам было важно заранее получить нужные данные.

В отличие от Ferrari, на желто-черной машине днище просто выполнено по правилам 2021 года и не имеет никакой дополнительной периферии.

Варианты днища Haas VF-20 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Haas почти сразу отказались от обновлений своей машины по ходу сезона-2020, однако в Абу-Даби команда привезла весьма любопытные доработки в Абу-Даби. Это дало повод говорить, что речь идет о работе в интересах Ferrari.

С нового сезона техническое сотрудничество Haas со Скудерией станет еще крепче, тем прежде, а их шасси и сейчас, скажем мягко, имеют немало общего.

Читайте также: Ferrari создаст для Haas отдельный кластер в Маранелло

Потому версия с испытанием новинок в интересах сразу двух команд вполне имеет право на существование – тем более, что речь идет о той же самой области днища перед задними колесами, и у самой Скудерии просто не было времени на столь разноплановые исследования.

Иллюстрация Джорджо Пиолы наглядно показывает, что горизонтальная деталь, которая позволяет лучше защищать диффузор от завихрений, была пропорционально укорочена одновременно с подрезанием днища (во врезке).

При этом у внешнего края кромка днища изгибается вверх – как мы уже упоминали, Ferrari экспериментировала с таким подходом в Португалии.

Детали днища Red Bull RB16 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Похожей программой занимались и в Red Bull. Подобно соперникам, команда не просто вырезала участок днища, но и дополнила его элементом сложной формы перед задним колесом.

Примечательно, что этот элемент немного отстоит от края днища – больше ни у кого в пелотоне ничего подобного пока не появлялось.