Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Aston Martin станет чемпионом за 5 лет? Ответ Переса Следующая / В McLaren оценили шансы Норриса опередить Боттаса и Переса
Формула 1 Аналитика

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

После крайне неудачного сезона с машиной SF1000 в Маранелло пошли на переделки в трансмиссии, которые оказались весьма полезными

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года

На иллюстрации Джорджо Пиолы вы можете видеть подробности конструкции задней части Ferrari SF21: коробку передач с элементами подвески и задней структуры безопаснсти.  

Минувшей зимой в Маранелло обратили главное внимание на эту область машины. Именно там были использованы оба жетона, которые были у распоряжении у команд в условиях ограничения на доработки. 

Прогресс Скудерии выглядит вполне осязаемым: после весеннего подиума Карлоса Сайнса в Монако Шарль Леклер подтвердил его на недавней гонке в Сильверстоуне, где лидировал на протяжении 50 из 52 кругов и лишь в концовке пропустил Льюиса Хэмилтона. В Кубке конструкторов Ferrari сейчас идет четвертой, уступая 15 очков McLaren.

В чем же состояли переделки? С одной стороны они были направлены на сокращение продольных размеров коробки, что было очень важно с точки зрения аэродинамики в свете «подрезания» днища.

Но едва ли не более важным стало решение конструкторов приподнять дифференциал. На SF21 по сравнению с прошлогодней машиной он расположен выше примерно на 30 мм.

Может показаться, что такое изменение едва ли может сказаться на эффективности шасси. Более того, центр тяжести из-за этого переместился вверх, что точно не назвать позитивным результатом. Однако пользы оказалось несомненно больше. Дело в том, что освободилось пространство под коробкой, где протекают воздушные потоки в сторону диффузора. 

Это позволило добавить прижима в задней части шасси, которого Ferrari очень не хватало в сезоне-2020. Теперь же появилась возможность использовать не столь «нагруженное» заднее антикрыло, что добавило скорости на прямых – именно этот компонент был слабым местом SF1000.

Нынешняя SF21 особенно сильна в медленных поворотах, где генерирует хороший уровень прижимной силы. Также машина обеспечивает высовую эффективность на разгонах – это отчасти следствие доработок в системе ERS, однако и новая коробка передач тоже вносит тут свой вклад: в процессе ее доработки была усовершенствована система гидравлического контроля за задней подвеской. 

Благодаря этому удалось добиться от машины хорошего баланса, что позитивно сказалось на общей эффективности. Сейчас на длинных сериях кругов у гонщиков уже не возникает проблемы с перегревом задних шин, которая год назад была следствием избыточных скольжений из-за нехватки прижима. 

Безусловно, проблемы SF1000 были слишком серьезными, чтобы полностью избавиться от них в условиях жестких ограничений на доработки. Однако в нынешнем сезоне первая после Гран При Сингапура 2019 года победа уже не кажется поклонникам Скудерии чем-то совершенно недостижимым…

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Aston Martin станет чемпионом за 5 лет? Ответ Переса

Предыдущая новость

Aston Martin станет чемпионом за 5 лет? Ответ Переса

Следующая новость

В McLaren оценили шансы Норриса опередить Боттаса и Переса

В McLaren оценили шансы Норриса опередить Боттаса и Переса
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Леклер назвал главное отличие Сайнса от Феттеля

5 ч
2
Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

8 ч
3
Формула 1

Анализ: Квят в Williams – есть ли шансы?

1 дн
4
Формула 1

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года

1 ч
5
Формула 1

Боттас: Уход из Mercedes изменит мой настрой

3 ч
Самое важное:
Формула 1 – это спорт или развлечение? Доменикали объяснил
Формула 1

Формула 1 – это спорт или развлечение? Доменикали объяснил

8мин
В McLaren оценили шансы Норриса опередить Боттаса и Переса
Формула 1

В McLaren оценили шансы Норриса опередить Боттаса и Переса

51мин
Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года
Формула 1

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года

1 ч
Aston Martin станет чемпионом за 5 лет? Ответ Переса
Формула 1

Aston Martin станет чемпионом за 5 лет? Ответ Переса

1 ч
Гран При Монако от Риккардо: вообще без гонок
Формула 1

Гран При Монако от Риккардо: вообще без гонок

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Франко Нуньес
Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором
Формула 1

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

Технический анализ: пакет обновлений Aston Martin AMR21 Гран При Австрии
Формула 1

Технический анализ: пакет обновлений Aston Martin AMR21

Технический брифинг: конфигурация Mercedes для Гран При Австрии Гран При Австрии
Формула 1

Технический брифинг: конфигурация Mercedes для Гран При Австрии

Ferrari Больше от
Ferrari
Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren
Формула 1

Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren

Босс Ferrari предложил доработать формат спринтерских Гран При
Формула 1

Босс Ferrari предложил доработать формат спринтерских Гран При

Ferrari сильно улучшили гоночный темп. Но только вне трафика Гран При Великобритании
Формула 1

Ferrari сильно улучшили гоночный темп. Но только вне трафика

Самое читаемое Сегодня

Леклер назвал главное отличие Сайнса от Феттеля
Формула 1 Формула 1

Леклер назвал главное отличие Сайнса от Феттеля

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье
Формула 1 Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

Анализ: Квят в Williams – есть ли шансы?
Формула 1 Формула 1

Анализ: Квят в Williams – есть ли шансы?

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года

Боттас: Уход из Mercedes изменит мой настрой
Формула 1 Формула 1

Боттас: Уход из Mercedes изменит мой настрой

Ферстаппен поправился после аварии. Его мотор пока не починили
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен поправился после аварии. Его мотор пока не починили

Росберг: Мне с Хэмилтоном было сложнее, чем Ферстаппену
Формула 1 Формула 1

Росберг: Мне с Хэмилтоном было сложнее, чем Ферстаппену

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа

Самое важное:

Формула 1 – это спорт или развлечение? Доменикали объяснил
Формула 1 Формула 1

Формула 1 – это спорт или развлечение? Доменикали объяснил

В McLaren оценили шансы Норриса опередить Боттаса и Переса
Формула 1 Формула 1

В McLaren оценили шансы Норриса опередить Боттаса и Переса

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года

Aston Martin станет чемпионом за 5 лет? Ответ Переса
Формула 1 Формула 1

Aston Martin станет чемпионом за 5 лет? Ответ Переса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.