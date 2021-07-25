На иллюстрации Джорджо Пиолы вы можете видеть подробности конструкции задней части Ferrari SF21: коробку передач с элементами подвески и задней структуры безопаснсти.

Минувшей зимой в Маранелло обратили главное внимание на эту область машины. Именно там были использованы оба жетона, которые были у распоряжении у команд в условиях ограничения на доработки.

Прогресс Скудерии выглядит вполне осязаемым: после весеннего подиума Карлоса Сайнса в Монако Шарль Леклер подтвердил его на недавней гонке в Сильверстоуне, где лидировал на протяжении 50 из 52 кругов и лишь в концовке пропустил Льюиса Хэмилтона. В Кубке конструкторов Ferrari сейчас идет четвертой, уступая 15 очков McLaren.

В чем же состояли переделки? С одной стороны они были направлены на сокращение продольных размеров коробки, что было очень важно с точки зрения аэродинамики в свете «подрезания» днища.

Но едва ли не более важным стало решение конструкторов приподнять дифференциал. На SF21 по сравнению с прошлогодней машиной он расположен выше примерно на 30 мм.

Может показаться, что такое изменение едва ли может сказаться на эффективности шасси. Более того, центр тяжести из-за этого переместился вверх, что точно не назвать позитивным результатом. Однако пользы оказалось несомненно больше. Дело в том, что освободилось пространство под коробкой, где протекают воздушные потоки в сторону диффузора.

Это позволило добавить прижима в задней части шасси, которого Ferrari очень не хватало в сезоне-2020. Теперь же появилась возможность использовать не столь «нагруженное» заднее антикрыло, что добавило скорости на прямых – именно этот компонент был слабым местом SF1000.

Нынешняя SF21 особенно сильна в медленных поворотах, где генерирует хороший уровень прижимной силы. Также машина обеспечивает высовую эффективность на разгонах – это отчасти следствие доработок в системе ERS, однако и новая коробка передач тоже вносит тут свой вклад: в процессе ее доработки была усовершенствована система гидравлического контроля за задней подвеской.

Благодаря этому удалось добиться от машины хорошего баланса, что позитивно сказалось на общей эффективности. Сейчас на длинных сериях кругов у гонщиков уже не возникает проблемы с перегревом задних шин, которая год назад была следствием избыточных скольжений из-за нехватки прижима.

Безусловно, проблемы SF1000 были слишком серьезными, чтобы полностью избавиться от них в условиях жестких ограничений на доработки. Однако в нынешнем сезоне первая после Гран При Сингапура 2019 года победа уже не кажется поклонникам Скудерии чем-то совершенно недостижимым…