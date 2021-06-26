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Формула 1 / Гран При Штирии Аналитика

Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

После двух обнадеживающих Гран При Ferrari с треском провалилась во Франции. Франко Нуньес объясняет, как команде помешали самые, казалось бы, заурядные детали

Технический анализ: как Ferrari помешали колесные диски

Подводя итоги этапа в Ле-Кастелле – где Карлос Сайнс финишировал 11-м, а Шарль Леклер и вовсе стал только 16-м, – глава Скудерии Маттиа Бинотто отдельно упомянул вопрос перегрева шин, связанный с конструкцией колесных дисков.

Пока шины оставались свежими, темп SF21 был вполне неплох. Но по мере износа и перегрева отставание от прямых конкурентов достигло полутора секунд на круге.

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Но эти компоненты Ferrari поставляет та же компания OZ Racing, которая сотрудничает с Mercedes и Red Bull. Почему же у тех и близко нет подобных проблем?

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Надо сразу отметить, что хотя диски, о которых идет речь, и изготавливают в OZ Racing, компания в данном случае не является разработчиком. Итальянцы лишь производят их из общего для всех магниевого сплава – при этом команды сами определяют конструктивные параметры и особенности покрытия. 

Год назад, когда Формуле 1 пришлось экономить из-за пандемии, FIA наложила запрет на доработки большого числа деталей машин. Диски вошли в этот список – то есть сейчас используются те же модели, что в сезоне-2020. Тратить драгоценные жетоны доработок на такие мелочи, как диски, никто не стал. 

Стоит добавить, что эта деталь только кажется простой. В действительности диск не только держит на себе шину, но и является важным звеном в цепочке передачи тепла. Оно генерируется в тормозных механизмах, через диски переходит к шинам и рассеивается в воздухе.

Диски выбираются так, чтобы иметь возможность быстро прогреть шины для квалификационного круга, но одновременно избежать их перегрева на длинной дистанции.

Колесный диск Red Bull с различным рельефом внутренней и наружной поверхности

Колесный диск Red Bull с различным рельефом внутренней и наружной поверхности

Фото: Джорджо Пиола

Как несложно увидеть при сравнении, диски Red Bull и Mercedes имеют весьма сложную форму – аналогичные детали Ferrari на их фоне выглядят более простыми по конструкции.

На RB16B, как показывает фото Джорджо Пиолы, с внешней стороны диска (той, что соседствует с колесной гайкой) расположены многочисленные поперечные ребра. Это популярное в Ф1 средство увеличения эффективности теплоотвода за счет повышения площади. Принцип его действия можно сравнить с классическим радиатором. 

Куда любопытнее другая часть диска, обычно скрытая от глаз шиной. На ней мы видим специальное напыление черного цвета и набор тонких ребрышек зубчатой формы. Это инструмент стабилизации температуры, ее передачи воздуху внутри шины и самой резине. 

Valtteri Bottas, Mercedes W12, dettaglio della ruota anteriore Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes W12, dettaglio della ruota anteriore Mercedes

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes W12, dettaglio del cerchio posteriore bugnato

Mercedes W12, dettaglio del cerchio posteriore bugnato

Photo by: Uncredited

Mercedes, в свою очередь, красит в черный внешнюю часть диска. Также хорошо видны ребра – более крупные, и редкие, если сравнивать с Red Bull. Именно в Брэкли придумали применять это решение в 2019 году. 

Любопытно, что в том же сезоне аналогичный подход переняла и Ferrari, но на модели SF1000 в прошлом сезоне ребер уже не было. Потому нет их и на нынешней SF21.

Любопытно, что Aston Martin использует собственные диски (на фото ниже) – как минимум здесь AMR21 никак не получится назвать точной копией Mercedes.

Колесный диск Aston Marin AMR21

Колесный диск Aston Marin AMR21

Фото: Джорджо Пиола

Карлос Сайнс рассказал, что после Гран При Франции провел три дня на базе в Маранелло, где обсуждал с командой кратко-, средне- и долгосрочные планы по решению проблемы. 

Это свидетельствует, что вопрос является по-настоящему серьезным. Он не ограничивается лишь дисками, а связан с концепцией машины в целом. Для начала уже в Шпильберге решено провести определенные эксперименты с углом развала колес. Посмотрим, что из этого выйдет…

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