Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ: как Ferrari компенсировала увеличение клиренса
С 2023 года дорожный просвет машин Ф1 вырастет на 15 мм. О том, какие меря предприняли в Маранелло, чтобы не растерять прижимную силу, рассказал глава группы Шасси Энрико Кардиле
Чем дольше вы всматриваетесь в новую Ferrari SF-23, тем больше находите отличий от прошлогодней F1-75.
Конечно, ни одна новинка не сравнится по своей оригинальности и смелости с воздуховодом, который перенаправляет потоки из нижней части шасси к выемке в понтоне (на иллюстрации ниже). Но это вовсе не значит, что другие доработки не представляют интереса.
Видно, что зимой конструкторы Скудерии уделили очень серьезное внимание деталям – в частности, тем, которые связаны с изменениями в регламенте. Как известно, глобально он остался прежним, но в мелочах произошли некоторые корректировки.
Воздуховод внутри шасси Ferrari SF-23
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Кроме того, к сезону-2023 команды Ф1 стремятся всеми силами облегчить свои шасси. Однако в этом процессе важно помнить, что необходимо сохранять общий баланс – с точки зрения массы, моментов инерции, а также аэродинамики.
Ferrari удалось уменьшить размер радиаторов – гонки прошедшего чемпионата показали, что у системы охлаждения большой запас эффективности. Это позволило сделать шасси легче и компактнее.
Еще одно отличие от F1-75 можно найти в области носового обтекателя: кончик «носа» не доходит до главной плоскости крыла, останавливаясь на втором закрылке. Это тоже дало возможность сберечь несколько сотен граммов, хотя и усложнило прохождение краш-тестов FIA.
Детали носового обтекателя и переднего крыла Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
Мы видели, что во многих командах избрали прямо противоположный подход. Почему же конструкторы Скудерии предпочли укоротить обтекатель?
«SF-23 стала развитием прошлогодней модели, – объяснил глава группы шасси Энрико Кардиле. – В то же время, многое было серьезно переделано. В плане аэродинамики перед нами стояли две главные задачи: восстановить потери в прижимной силе, которые стали следствием изменений в регламенте, а также улучшить характеристики баланса».
Так как Ferrari SF-23 получила иную переднюю подвеску, переднюю часть шасси пришлось немного опустить
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Он продолжил: «Передняя подвеска была полностью переделана. С одной стороны, это позволило повысить аэродинамическую эффективность, с другой – геометрию рычагов нужно было адаптировать под новую структуру распределения потоков в рамках нового регламента.
При этом важно выло помнить, что нужно сохранить – а желательно и расширить – диапазон оптимальных регулировок, чтобы иметь возможность адаптировать машину к требованиям разных трасс».
Детали передней подвески Ferrari SF-23, выполненной по схеме с толкателями
Фото: Ferrari
Хотя конструкторы не слишком любят вдаваться в подробности, Кардиле назвал конкретные переделки по сравнению с 2022 годом: «Мы отказались от высоко расположенных рулевых тяг и перенесли их вниз».
Это дает основания говорить, что новая геометрия прежде всего призвана сделать течение потоков в этой области машины как можно более стабильным и максимально избежать возникновения завихрений. Более того, крупные обтекатели рычагов явно вносят собственный вклад в генерацию прижимной силы.
Роль передней подвески в 2023 году, на самом деле, будет даже выше, чем может показаться. Новые «цепкие» шины Pirelli стали тяжелее на 1,5 кг (что и позволило FIA сохранить планку минимального веса на отметке 798 кг), а значит, нагрузка на рычаги выросла. Одновременно чуть иными стали и характеристики управляемости.
Тех конструкторов, кто не учел минувшей зимой эти факторы, в ближайшие месяцы ждет непростая работа над ошибками.
Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса
«Станет символом смелости». Вольф решил сделать памятник из Mercedes W13
Самое важное:
Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1
Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1 Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1
Эксперт: Red Bull растеряла популярность у британских болельщиков
Эксперт: Red Bull растеряла популярность у британских болельщиков Эксперт: Red Bull растеряла популярность у британских болельщиков
У McLaren появились два новых запасных пилота. Вновь из другой команды
У McLaren появились два новых запасных пилота. Вновь из другой команды У McLaren появились два новых запасных пилота. Вновь из другой команды
Honda: К нам уже обратились представители нескольких команд
Honda: К нам уже обратились представители нескольких команд Honda: К нам уже обратились представители нескольких команд
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.