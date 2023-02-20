Технический анализ: как Ferrari компенсировала увеличение клиренса

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Чем дольше вы всматриваетесь в новую Ferrari SF-23, тем больше находите отличий от прошлогодней F1-75.

Конечно, ни одна новинка не сравнится по своей оригинальности и смелости с воздуховодом, который перенаправляет потоки из нижней части шасси к выемке в понтоне (на иллюстрации ниже). Но это вовсе не значит, что другие доработки не представляют интереса.

Видно, что зимой конструкторы Скудерии уделили очень серьезное внимание деталям – в частности, тем, которые связаны с изменениями в регламенте. Как известно, глобально он остался прежним, но в мелочах произошли некоторые корректировки.

Воздуховод внутри шасси Ferrari SF-23 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Кроме того, к сезону-2023 команды Ф1 стремятся всеми силами облегчить свои шасси. Однако в этом процессе важно помнить, что необходимо сохранять общий баланс – с точки зрения массы, моментов инерции, а также аэродинамики.

Ferrari удалось уменьшить размер радиаторов – гонки прошедшего чемпионата показали, что у системы охлаждения большой запас эффективности. Это позволило сделать шасси легче и компактнее.

Еще одно отличие от F1-75 можно найти в области носового обтекателя: кончик «носа» не доходит до главной плоскости крыла, останавливаясь на втором закрылке. Это тоже дало возможность сберечь несколько сотен граммов, хотя и усложнило прохождение краш-тестов FIA.

Детали носового обтекателя и переднего крыла Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

Мы видели, что во многих командах избрали прямо противоположный подход. Почему же конструкторы Скудерии предпочли укоротить обтекатель?

«SF-23 стала развитием прошлогодней модели, – объяснил глава группы шасси Энрико Кардиле. – В то же время, многое было серьезно переделано. В плане аэродинамики перед нами стояли две главные задачи: восстановить потери в прижимной силе, которые стали следствием изменений в регламенте, а также улучшить характеристики баланса».

Так как Ferrari SF-23 получила иную переднюю подвеску, переднюю часть шасси пришлось немного опустить Иллюстрация: Джорджо Пиола

Он продолжил: «Передняя подвеска была полностью переделана. С одной стороны, это позволило повысить аэродинамическую эффективность, с другой – геометрию рычагов нужно было адаптировать под новую структуру распределения потоков в рамках нового регламента.

При этом важно выло помнить, что нужно сохранить – а желательно и расширить – диапазон оптимальных регулировок, чтобы иметь возможность адаптировать машину к требованиям разных трасс».

Детали передней подвески Ferrari SF-23, выполненной по схеме с толкателями Фото: Ferrari

Хотя конструкторы не слишком любят вдаваться в подробности, Кардиле назвал конкретные переделки по сравнению с 2022 годом: «Мы отказались от высоко расположенных рулевых тяг и перенесли их вниз».

Это дает основания говорить, что новая геометрия прежде всего призвана сделать течение потоков в этой области машины как можно более стабильным и максимально избежать возникновения завихрений. Более того, крупные обтекатели рычагов явно вносят собственный вклад в генерацию прижимной силы.

Роль передней подвески в 2023 году, на самом деле, будет даже выше, чем может показаться. Новые «цепкие» шины Pirelli стали тяжелее на 1,5 кг (что и позволило FIA сохранить планку минимального веса на отметке 798 кг), а значит, нагрузка на рычаги выросла. Одновременно чуть иными стали и характеристики управляемости.

Тех конструкторов, кто не учел минувшей зимой эти факторы, в ближайшие месяцы ждет непростая работа над ошибками.