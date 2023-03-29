Технический анализ: как эволюция тормозов добавила Red Bull скорости

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Тормозная система машин Формулы 1 остается областью постоянных доработок – ведь здесь открываются возможности сэкономить вес, улучшить распределение тепловой энергии и просто повысить общую эффективность шасси.

В Red Bull к сезону-2023 подготовили значительные изменения в конструкции передних тормозных механизмов. Отличия от прошлогодней модели нельзя назвать радикальными, но они затронули сразу несколько ключевых элементов – и внесли вклад в превосходство пилотов команды над соперниками в дебюте нового чемпионата.

Стоит отметить, что в тормоза прошлогодней модели RB18 получились весьма удачными – это следует хотя бы из того факта, что в этом сезоне мы видим что-то похожее на многих машинах. Команда из Милтон-Кинса много экспериментировала в поиске наилучших решений. То, что получилось в результате, можно увидеть во врезке на иллюстрации ниже.

Сравнение передних тормозов Red Bull RB19 и RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Red Bull внедрила отдельный углепластиковый кожух для тормозного диска – он находится внутри традиционного «барабана», который закрывает все механизмы снаружи.

Так как с переходом на 18-дюймовые колеса внутри «барабана» стало гораздо больше свободного пространства, решение с кожухом позволило добиться желаемых температурных параметров. Команды Ф1 привыкли использовать тепло от тормозов для прогрева колесного диска и шины. После изменения правил пришлось добиваться прежнего результата в новых условиях.

На RB19 эта идея получила развитие. Кожух тормозного диска стал заметно крупнее и получил иную форму. Суппорт тоже был доработан другим для уменьшения массы и улучшения теплоотвода. В частности, заметно увеличились сквозные отверстия в нем, через которые теперь можно увидеть тормозной диск.

Самым же интересным можно назвать решение с многочисленными штырьками, которыми покрыта все поверхность суппорта (на иллюстрации выше они выделены желтым). Это простейший способ увеличить площадь поверхности и, соответственно, улучшить отвод тепла.

Сравнение передних тормозов Aston Martin AMR23 и AMR22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Любопытно, что и возмутители спокойствия из Aston Martin тоже значительно доработали эту область машины. Как вы можете видеть, изменилось даже расположение суппорта на диске. Кроме того, на AMR23 также появился кожух диска, которого не было на прошлогодней машине.

Более того, на зеленой машине тоже обнаружились упомянутые выше штырьки на суппорте (вновь выделенные желтым) – решайте сами, стало их появление следствием перехода Рона Феллоуза из Red Bull или же собственной находкой конструкторов Aston.

Сравнение передних тормозов Ferrari F1-75 и SF-23 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Серьезные обновления за зиму реализовали и в Ferrari. На машине 2023 года также появились кожухи дисков, а суппорт переехал в их нижнюю часть. Однако он находится не строго внизу диска, а немного смещен вперед.

Такое расположение потребовало переделки воздуховодов охлаждения. Теперь воздух поступает к суппорту по двум каналам с обеих сторон. Каналы выполнены из карбона, но имеют белое покрытие с нужными характеристиками теплопередачи.

Одновременно изменилась и конструкция самих тормозных дисков. Если в 2022-м (слева на иллюстрации) отверстия охлаждения занимали всю торцевую поверхность, то с нового сезона они сгруппированы в блоки – во внешних рядах пропущено каждое шестое отверстие (конфигурация показана желтым во врезках).