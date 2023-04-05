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Технический анализ: как доработки добавили Red Bull скорости в Мельбурне

RB19 выглядит безоговорочно лучшим шасси в нынешней Ф1 – но это вовсе не значит, что команда не пытается получить от него еще больше

Мэтт Сомерфилд
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Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: как доработки добавили Red Bull скорости в Мельбурне
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На Гран При Австралии «Быки» привезли новое переднее крыло – по сравнению с прежней версией изменения претерпели закрылки каскада, торцевые пластины и некоторые мелочи.  

Цель доработок в данном случае состояла в том, чтобы получить универсальное решение, которое работало бы с различными вариантами заднего крыла для обеспечения общего баланса. 

У нового варианта (он внизу на сравнительном фото ниже) торцевая пластина имеет более выраженный изгиб наружу, что позволило увеличить ширину горизонтального элемента с внешней стороны (показан тонкой белой стрелкой).

Понятно, что такой шаг неизбежно привел к уменьшению ширины закрылков и, как следствие, уровня прижимной силы. По всей видимости, после исследований конструкторы согласились на такую жертву, чтобы иметь возможность за счет изгиба пластины активнее перенаправлять потоки в обход колеса. 

Сравнение вариантов переднего антикрыла Red Bull RB19

Сравнение вариантов переднего антикрыла Red Bull RB19

Чтобы компенсировать потерю, два дальних закрылка каскада получили иной профиль (показан желтой линией). 

Интересно, что размер поперечной хорды был увеличен не по всех ширине, а лишь на небольшом участке ближе к носовому обтекателю. Обратите внимание, что профиль закрылка с внешней стороны тоже стал чуть иным – это можно увидеть по теням. 

Также в Red Bull уделили внимание охлаждению задних тормозов и тем потокам, что протекают в этой области машины.

Сравнение задних тормозных воздухозаборников Red Bull RB19

Сравнение задних тормозных воздухозаборников Red Bull RB19

Основное внимание при нынешнем регламенте приковано к вертикальной пластине с внутренней стороны колеса.  

Red Bull отодвинула ее чуть дальше внутрь, чтобы в освободившееся пространство попадало больше воздуха. Одновременно была скорректирована геометрия продольных направляющих (показаны стрелками). 

Понятно, что речь идет о работе, которая реализуется в системах вычислительной гидродинамики и призвана оптимизировать структуру потоков. 

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В Alpine нашли для доработок область машины, которая почти не вызывает интереса у других: речь об элементах на защитной дуге Halo.

Детали Halo Alpine A523

Детали Halo Alpine A523

Прежде в районе заднего крепления на A523 располагался небольшой треугольный «плавничок» (во врезке). Теперь он значительно удлинился и, вдобавок, получил изгиб наружу в верхней части (профиль показал желтой линией).

Вдобавок, с внешней стороны этого «плавничка» появился дополнительный открылок – похожие можно отыскать и на других машинах пелотона. Несмотря на скромный размер, этот элемент дает прибавку в эффективности, потому неудивительно, что в Энстоуне обратили на него внимание.

Глава технического штаба Пэт Фрай рассказал про изменения в области Halo: «Это, конечно, мелочи, но они заметно влияют на потоки, протекающие к задней части шасси. Да, это небольшой шаг – но его нельзя назвать несущественным пустяком».

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