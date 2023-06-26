Технический анализ: как Aston Martin устроила «зеленую революцию» в Монреале

Начать надо с того, что Aston Martin прибывает в привилегированном положении по отношению к другим лидерам Ф1. Скромные результаты в прошлом году, который команда завершила только седьмой – дали ее конструкторам намного больше времени для работы в аэродинамической трубе.

На языке цифр «намного больше» выглядит вот как: за шесть первых месяцев у Aston было 960 часов на продувки, тогда как у Ferrari – 720, а у наказанной за перерасход Red Bull – и вовсе 605.

Также важно помнить, что концептуально нынешняя машина из Сильверстоуна восходит к той, которую команда привезла прошлой весной в Барселону. Тогда Aston даже пришлось оправдываться – слишком уж понтоны AMR22 были похожи на Red Bull и слушком уж из появление совпало с переходом Роба Феллоуза из Милтон-Кинса в Сильверстоун. FIA, к слову, не нашла никаких следов незаконного копирования.

В том, что такая концепция шасси является успешной, сейчас нет никаких сомнений – спустя год это пришлось признать даже Mercedes и Ferrari, которые были вынуждены отказаться от собственных идей.

Детали понтона и днища Aston Martin AMR23, Гран При Канады Фото: Джорджо Пиола

О том, почему «зеленые» выбрали для дебюта большого пакета новинок именно Монреаль, эксперты высказывают разные мнения. Кто-то говорит, что так просто получилось, исходя из времени разработки, другие же считают, что команде было важно сделать это именно в домашней гонке папы Стролла.

В любом случае, эта версия AMR23 значительно отличалась от той, что мы выдели в семи первых Гран При. При этом переделки однозначно направлены на повышение аэродинамической эффективности вполне конкретным образом: конструкторы стремились сохранить преимущество машины на медленных участках и сделать ее сильнее на скоростных.

Сравнение конфигураций охлаждения Aston Martin AMR23 (старая / новая)

В одном вопросе конструкторы Aston Martin явно пошли по пути Red Bull – это перенос вентиляционной панели на «полку» у боковины кокпита, что позволило снизить негативное влияние выходящего горячего воздуха на протекающие потоки.

Одновременно «плавничок» на верхней кромке капота стал заметно крупнее и получил вырез в задней части в стиле Haas.

В таком ракурсе размер углубления в понтоне Aston Martin AMR23 видно особенно наглядно Фото: Джорджо Пиола

Но в остальном технический директор Дэн Феллоуз и его коллеги пошли своим путем: прежде всего, речь о верхней стороне понтонов, которая сузилась практически вдвое, что позволило сформировать с внутренней стороны выраженный канал изогнутой формы.

Это решение, которое острословы в паддоке уже прозвали Гранд-каньоном, дало возможность перенаправить больше воздуха в область диффузора и с его помощью защитить чувствительную область шасси от турбулентности, генерируемой задними колесами.

Интересно, что здесь можно провести параллели с обновленными понтонами Ferrari – там конструкторы тоже убрали вентиляционные панели с верхней стороны понтона и сформировали углубление с его внутренней стороны. Тут работает старый-добрый эффект Коанда – воздух стремится протекать вдоль поверхности, даже если она отклоняется в сторону.

Детали понтона и днища Aston Martin AMR23 Фото: Джорджо Пиола

Одновременно спуск понтона к днищу в задней части, который прежде имел дугообразную форму, теперь стал в профиль практически прямолинейным.

Серьезную работу конструкторы проделали в области кокпита и передней части понтонов (на фото ниже). Здесь также можно уловить влияние Red Bull: в области сопряжения передней кромки днища с боковиной кокпита появился выраженный увеличенный канал (показан синей стрелкой), которого не было прежде (показано красной стрелкой во врезке).

Детали области кокпита Aston Martin AMR23

Все это, разумеется, влияет на картину распределения воздушных потоков – в том числе и под машиной, где также произошли изменения, оценить которые нам по объективным причинам несколько сложнее.

Также обратите внимание на вертикальный элемент с внешней стороны входных каналов. Если прежде его кромка имела одну «ступеньку» и продолговатое закругление, то после обновления «ступенек» стало две, а дуга – более компактной.

Детали днища Aston Martin AMR23

Наконец, в области «подреза» внизу понтона можно заметить, как шасси удалось сделать чуть более компактным, открыв дополнительное место для протекания потоков (участок показан красной стрелкой), тогда как в задней части это позволило расширить отверстие в днище, пропускающее воздух вниз (показано желтой стрелкой). Также любопытно, что днище в задней части несколько уже, чем позволяет регламент. Форма его кромки выбрана так, чтобы снизить вероятность вертикальной раскачки.

Дополнительная информация: Мэтт Соммерфилд