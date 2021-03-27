Сделав ставку на копирование решений Mercedes, в Aston Martin получили вместе с этим все плюсы и все минусы машин из Брэкли. Главным преимуществом, конечно же, стала скорость – прошлогодняя победа Серхио Переса и в общей сложности четыре подиума стали серьезным успехом для команды.

Однако, как выяснилось в середине марта на официальных тестах Ф1, традиционный для Mercedes подход с шасси, расположенным параллельно асфальту, очень скверно сочетается с новыми ограничениями на аэродинамику, прежде всего с «подрезанным» днищем.

В итоге на тестах Aston Martin явно выглядела на фоне соперников не столь уверенно, как в 2020-м, а технические проблемы еще более усугубили ситуацию. Однако к Гран При Бахрейна конструкторы под руководством Эндрю Грина предложили собственный вариант решения. Вы можете видеть его на наших фото.

Изменения следует признать довольно серьезными. В средней части днища к пяти вертикальным «плавничкам» добавился шестой, а позади появился второй ряд еще из трех (этот участок показан красной стрелкой). Отметим, что дальние элементы расположены под несколько иным углом, нежели те, что спереди.

Сложная Z-образная форма кромки, которую можно видеть уже на нескольких разных машинах в пелотоне, по всей видимости, является оптимальной при нынешнем регламенте. На AMR21 кромка тоже была скорректирована: первый вырез стал глубже, а вот последующий излом, напротив, более плавным (форма кромки показана белой линией).

Наконец, перед задним колесом нескольких вертикальных направляющих (показаны во врезке на верхнем фото) были дополнены еще парой элементов, коротким и длинным (отмечены синей стрелкой). При этом длинный имеет сложную форму, очень похожую на ту, что на своей машине использует Mercedes (на фото ниже).

Детали днища Mercedes W12 Фото: Джорджо Пиола

Нет сомнений, что все эти шаги Aston Martin направлены на генерацию дополнительной прижимной силы. При этом самой интересной идеей является, несомненно, форма кромки днища. Вопреки ожиданиям, конструкторы не стали использовать предельно допустимые размеры, а вместо этого предпочли подрезать его чуть сильнее.

Очевидно, при таком подходе выигрыш оказывается больше потерь. В этой связи на ум приходит весьма агрессивное решение, использованное McLaren в 2009 году. Тогда команда сделала крупный вырез в днище перед задними колесами, чтобы лучше контролировать воздушные потоки в задней части машины.

McLaren MP4-24 (2009 год), вид сверху Иллюстрация: Джорджо Пиола