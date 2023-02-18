Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму
По ходу минувшего сезона французская команда показала едва ли не лучшие в пелотоне темпы доработки – но это не значит, что ее шасси нельзя сделать еще лучше
Новая A523, представленная в Лондоне, сохранила ливрею своей предшественницы (строго говоря, две ливреи – синюю и розовую). Но это не должно сбивать с толку: в техническом плане машина стала серьезным шагом вперед.
Начнем с самого начала: носовой обтекатель и переднее крыло стали не такими, как у A522. Любопытно, что в Энстоуне внедрили идею, от которой некоторые соперники, напротив, предпочли отказаться.
Например, Ferrari укоротила на своей машине 2023 года кончик «носа». Alpine же сделала его более низким и длинным, соединив с основной плоскостью крыла. Нельзя сказать, что какой-то из двух вариантов дает явный выигрыш, но конструкторам A523, помимо прочего, было важно приподнять точки крепления закрылков в обтекателю.
Сравнение носовых обтекателей Alpine A523 и A522
Фото: Alpine
Как и всегда, любое решение в машине Ф1 важно оценивать не само по себе, а в рамках общей концепции. Как объяснил технический директор Мэтт Харман, «сделанный нами выбор весьма важен. Понятно, что чем короче нос машины, тем сложнее [пройти краш-тесты и] получить омологацию.
Но также важно убедиться, что сопряжение закрылков с носовым обтекателем реализовано таким образом, что оставляет большой простор для доработок и не станет лимитирующим фактором.
Так что мы предпочли действовать агрессивно и использовать модульный принцип. Думаю, вы увидите довольно значительные изменения переднего крыла по ходу сезона».
Также стоит отметить, что главная плоскость крыла Alpine получила в центре изгиб вверх, тогда как год назад решение было прямо противоположным (на фото выше).
Alpine A523
Фото: Alpine
На старте сезона-2022 французская команда была одной из немногих, кто сразу реализовал на машине понтоны с плавным понижением в задней части – сейчас они стали настоящим хитом.
Примечательно что у самой Alpine в процессе доработок по ходу прошлого чемпионата это решение заметно эволюционировало, придав шасси ни на кого не похожий вид. Речь о заметном возвышении с внешней стороны понтона, своего рода бортике, который позволил сформировать внутри канал для воздуха (на иллюстрации ниже).
Сейчас, в развитие этой концепции, канал стал еще более выраженным. Он направляет потоки к задней части понтона, где те по-прежнему опускаются к днищу. Конструкторы явно не хотят упускать инициативу и продолжают развитие своей идеи.
Детали понтона Alpine A522
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Если говорить о воздухозаборниках понтона, то они стали более тонкими и широкими, а также получили скругленные углы (A523 справа на сравнительном фото ниже).
Крепление зеркал заднего вида теперь дополнено тремя «плавничками» в верхней части понтона, какие в прошлом году были у Mercedes и AlphaTauri, а в нынешнем появились, например, у Ferrari.
Alpine A522
Фото: Alpine
Область кокпита Alpine A522
Фото: Giorgio Piola
В последние годы Alpine размещала радиаторы преимущественно вдоль продольной оси машины. Такое решение неизбежно сказывалось на общем дизайне шасси.
В 2023 году команда сделала здесь серьезный шаг вперед. Харман объяснил: «Нам удалось сократить размеры системы охлаждения. Это важно, так как мы стремились ограничить массу в задней части шасси.
Можно было просто перенести часть деталей в понтоны, но мы всерьез потрудились, чтобы повысить эффективность охлаждения, так что излишек получилось просто убрать.
Мы сделали систему компактнее, смогли понизить температуру двигателя и выпускного коллектора. Это не только принесло выигрыш в аэродинамике, но и повысило отдачу силовой установки».
У А522 уже была выраженная ступенька на боковине капота двигателя. Эту идею подхватили и другие – кто-то уже по ходу прошлого чемпионата, другие при подготовке новой машин.
Задняя подвеска Alpine A523
Фото: Alpine
Ступеньку можно увидеть и на новой модели, хотя новая компактная система охлаждения позволила получить выигрыш в аэродинамической эффективности при создании кузовных панелей.
На А523 можно отыскать еще одно решение, популярное в пелотоне – речь высоком расположении вентиляционных отверстий в задней части понтонов. Так получается оставить место для элементов задней подвески и позволить воздуху свободнее протекать в области «бутылочного горлышка».
С верхней кромки капота окончательно пропал «плавник», а вентиляционные прорези для выхода горячего воздуха сохранили место на кромке уже упомянутой ступеньки капота.
Задняя подвеска Alpine теперь выполнена по схеме с толкателями. Отказ от тянущих рычагов, как объяснили в команде, позволил еще больше сэкономить вес, а также повысил гибкость в работе с настройками и эффективность протекания потоков в этой области машины.
Несущее крыло из двух плоскостей, которое впервые появилось на А522 в Баку (по примеру Red Bull), сохранилось и на новой машине. Нет сомнений, что по ходу сезона спецификация этой детали будет меняться месте с задним крылом, исходя из требований трассы.
Alpine A523
Фото: Alpine
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