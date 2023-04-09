Технический анализ: как AlphaTauri победила главную слабость своей машины

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После слабого старта сезона глава AlphaTauri Франц Тост сказал, что потерял веру в своих инженеров, а ему самому из Red Bull и вовсе пригрозили увольнением, если результаты не вырастут.

В Альберт-парке на AT04 появились первые свидетельства того, как именно команда рассчитывает прибавить в скорости. Отыскать их удалось в районе днища и диффузора.

При этом доработки затронули и детали, скрытые от глаз. В обязательном сообщении, которое описывает новые детали, AlphaTauri сообщила об изменении геометрии центральной части днища в области контрольной планки, а также переделках в районе задней структуры безопасности.

Сравнение вариантов днища Alpha Tauri AT04 (новое / старое)

Впрочем, давайте все же рассуждать о том, что можно увидеть. И здесь речь прежде всего о центральной части днища. Конструкторам удалось понизить профиль того участка, который плавно опускается от входных отверстий каналов Вентури (это видно даже по наклейке Orlen).

Правда, для одного из внутренний элементов – почти наверняка он относится к системе охлаждения – пришлось оставить выпуклость, показанную синей стрелкой.

Одновременно команда отказалась от небольшого изгиба вертикальной стенки внутрь и расположенного под ней тонкого горизонтального элемента (показан красной стрелкой, в том числе во врезке) – последний был необходим только для формального соблюдения регламента.

В задней части кромка днища получила иную геометрию, чтобы добиться большей стабильности в протекании потоков вне зависимости от других параметров.

Форму диффузора тоже скорректировали, чтобы снизить влияние на него завихрений от колеса и повысить общую аэродинамическую эффективность.

Технический директор Джоди Эггинтон объяснил, что эти перемены прежде всего призваны улучшить поведение машины в медленных поворотах.

«Понятно, что к этому стремится каждая команда, – объяснил он. – Но для нас уже на тестах стало ясно, что здесь мы не достигли ожидаемых значений. Так что обновления призваны прежде всего добавить стабильности на низкой скорости.

Мы ищем возможность улучшить поведение машины, чтобы позволить пилотам активнее атаковать за счет более позднего входа в повороты. Это точно даст возможность улучшить время круга.

Если говорить конкретнее, изменения позволят днищу работать при несколько больших значениях клиренса, что станет несомненным шагом вперед. Разумеется, один новый компонент не решит проблему, но это шаг в верном направлении».

Правда, Юки Цунода осложнил задачу команде, когда уже в пятницу выехал с трассы и повредил новое днище. Но данные с машины Ника де Вриса вселили в команду оптимизм.

Эггинтон добавил: «Наши ожидания оправдались. Скажу даже, что мы довольны поведением обновлений. Они стали базисом, который позволит двигаться дальше.

Но даже важнее, что новое днище стало лишь первой из наших новинок. Дальше их будет куда больше».

Дополнительная информация: Адам Купер