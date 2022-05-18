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В Брэкли не привыкли быть в догоняющих. С 2014 года, когда в Формуле 1 началась турбоэра, команда формировала собственную программу доработки машины без оглядки на конкурентов – зная, что в любом случае имеют весомое преимущество над всем остальным пелотоном.

Главным козырем Mercedes все эти годы оставалась силовая установка, но теперь соперники смогли в значительной степени уравнять силы в этом компоненте, а радикальная смена регламента и новые требования к аэродинамике и вовсе отбросили чемпионов восьми последних лет на третью строчку Кубка конструкторов.

На предстоящем Гран При в Барселоне команде предстоит принять принципиальное решение о том, оставлять ли нынешнюю концепцию шасси W13 с узкими понтонами или возвращаться к самому началу и тому варианту, что использовался на самых первых тестах в феврале.

Сравнение понтонов и днища Red Bull RB18 с Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Нынешний вариант машины очень страдает от вертикальной раскачки на прямых – в команде уверены, что из-за этого теряют целую секунду на каждом круге. Но проблема здесь не только в аэродинамике – выбранная концепция не позволяет добиться достаточной жесткости шасси, из-за чего и возник вопрос: продолжить биться над «беспонтонной» машиной или по сути вернуться на несколько месяцев назад и начинать все с начала.

Сравнение нового и старого (во врезке) варианта торцевой пластины переднего крыла Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Нельзя сказать, что за прошедшее со старта сезона время Mercedes активно модернизировала свою машину. Основные силы были брошены на решение главной задачи, однако определенные обновления на W13 все же появлялись. Главным из них, стала, пожалуй, измененная форма переднего крыла в месте перехода от закрылков с торцевым пластинам.

Цель этого решения в том, чтобы направлять больше воздуха в обход передних колес и формировать завихрения, которые дают возможность лучше «запечатывать» днище и повышать отдачу от граунд-эффекта.

Детали переднего антикрыла Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Источники говорят, что результат применения новинки оказался положительным, но все же не таким значительным, как рассчитывали в самой команде – продувки в трубе давали несколько больший эффект. Впрочем, это вовсе не значит, что Mercedes откажется от этой идеи.

Более того, к Барселоне готовятся другие доработки. Есть основания говорить, что они могут принести W13 до четырех десятых на круге. Что именно придумали в команде, пока неизвестно – однако именно от работы новых деталей будет во многом зависеть то, по какому принципиальному пути Mercedes пойдет дальше.

Если выяснится, что те решения, которые подготовлены с учетом упорной работы на протяжении многих недель, добавят машине скорости (и прежде всего стабильности), то шансы «беспонтонной» концепции остаться в Ф1 заметно вырастут.