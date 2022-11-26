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Новые правила Формулы 1, вступившие в силу с чемпионата-2022, радикально изменили технику Больших Призов. При этом их разрабатывали максимально тщательно, чтобы избежать «серых зон» и возможности получения командами несправедливого преимущества.

В целом следует признать, что с задачей удалось справиться гораздо лучше, час в аналогичных случаях прежде. Однако конструкторы команд вновь доказали, что в стремлении найти выгоду им нет равных. Двумя самым яркими примерами, когда букву закона удалось соблюсти с явным нарушением их духа, в прошедшем сезоне стали прорези в передних крыльях Mercedes и утолщения в верхней части торцевых пластин задних крыльев Aston Martin.

Оба решения, появившись на машинах, вызвали немалое удивление соперников. Но техническая группа FIA подтвердила легальность как одного, так и другого

Крыло Mercedes (на верхнем фото) появилось весной на Гран При Майами. Его особенностью стала конструкция сопряжения закрылков с торцевой пластиной. Перенос точек соединения вперед позволил открыть большую прорезь. Она обеспечила протекание потоков в обход колеса – это именно то, что должен был исключить новый регламент.

Aston Martin показала свою новинку (на иллюстрации ниже) летом в Венгрии. Пожалуй, в этом случае отступление от духа правил было еще более вопиющим.

Поверх торцевых пластин заднего крыла появились каплевидные элементы, которые соответствовали всем требованиям к кривизне закруглений, но радикально нарушали практику плавного перехода пластин в плоскости крыла и позволяли создавать дополнительную прижимную силу.

FIA уже объявила, что оба решения будут запрещены с 2023 года, для чего в правила были внесены формальные уточнения.

Технический директор по формульным сериям Николас Томбасис отметил: «Разумеется, на этот [2022-й] год две эти находки остались легальными. Но регламент на переднюю и заднюю часть машины уже скорректирован так, чтобы остановить использование таких решений в будущем».

Заднее антикрыло Aston Martin AMR22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Несмотря на то, что идея Aston Martin уже попала под запрет, главный гоночный инженер Том Маккаллоу признал, что горд умением команды найти подобную возможность в условиях очень строгих правил.

«Думаю, было очень приятно отыскать что-то новое и необычное, – рассказал он Motorsport.com. – Было очень сложно найти в правилах возможность повысить эффективность нашей машины. При этом соперники просто не могли скопировать такую деталь оперативно , так как требовалось добиться соответствия сразу нескольким пунктам регламента.

В каком-то смысле мы получили преимущество, ведь привезли эту штуку в Будапешт. После этого осталось совсем мало времени, чтобы разобраться в ее работе и скопировать, ведь все уже подготовили свои собственные крылья для большого прижима. Так что я был очень доволен.

В этот проект были вовлечены многие наши сотрудники, он потребовал времени. Мы несколько месяцев обсуждали его с FIA. Но я лишний раз убедился, что наша работа состоит в умении выжать из правил максимум, а если они меняются – адаптироваться как можно быстрее».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

В свою очередь, Томбасис подчеркнул, что в подобных случаях, хоть FIA и не в восторге от стремления команд получить выходу любой ценой, руководящие органы будут строго придерживаться всех процедур – проще говоря, хитрые решения станут запрещать в рамках действующих механизмов.

Они включают диалог с командами и обсуждение на Комиссии Ф1, чтобы затем утвердить принятые решения на Всемирном совете FIA применительно к будущему сезону.

Статья 3.2.1 Технического регламента Ф1 гласит: «Важная задача действующих правил состоит в том, чтобы позволить машинам следовать друг за другом на близком расстоянии. Для этого необходимо обеспечить, чтобы аэродинамические потери автомобиля, находящегося прямо позади другого, оставались бы минимальными. Чтобы добиться этого, FIA может запросить у любого участника любую необходимую информацию».

На вопрос о том, возможны ли новые запреты в 2023-м, Томбасис ответил, что не исключает подобного, но FIA продолжит действовать в рамках правил.

«Мы действительно внесли некоторые изменения в правила, руководствуясь требованиями [указанной выше статьи], – объяснил он. – Но эта статья не говорит, что если кто-то все же смог найти что-то хитрое, то мы сразу запретим эту находку.

Мы просто просим предоставить нам всю информацию и порой корректируем регламент.

Но каждый раз это делается через механизмы управления. У нас нет права просто сказать: "Нам такое не нравится, мы запрещаем это"».