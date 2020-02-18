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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ: главные тенденции Ф1 2020 года

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Технический анализ: главные тенденции Ф1 2020 года
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
18 февр. 2020 г., 18:55

Наши эксперты изучили машины, показанные командами в преддверии старта тестов, и выделили главные особенности в конструкции их подвески, аэродинамических элементов, системы охлаждения и еще ряда узлов.

За исключением Racing Point, которая выкатила на презентацию старое шасси в новой ливрее, все остальные команды в том или ином виде уже показали свои машины 2020 года, с которыми утром в среду начнут официальные зимние тесты. 

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Предстоящий сезон станет последним для действующего технического регламента, после чего на трассу выйдут совсем другие машины. В таких условиях сложно ожидать революционных прорывов – командам куда логичнее чуть доработать уже существующие конструкции, сэкономив ресурсы и избежав лишнего риска.  

Однако, несмотря ни на что, Формула 1 становится все быстрее с каждым годом. Технические специалисты вновь и вновь находят резервы скорости там, где, казалось, их уже просто не может быть, и умудряются еще больше оптимизировать то, что давным-давно было оптимизировано. 

Проанализировав новые машины, показанные в последние дни, наши эксперты определили несколько областей, которые представляют наибольший интерес. 

Mercedes AMG F1 W11, dettaglio della sospensione anteriore rialzata

Детали передней подвески Mercedes F1 W11

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Всё устройство современных гоночных машин подчинено одной глобальной идее – аэродинамической эффективности. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску Mercredes: нижний треугольный рычаг расположен на одной высоте с рулевой тягой (показана стрелкой). При этом они подняты по высоте до оси колеса и имеют обтекаемую форму. 

Такое расположение является не самым лучшим с точки зрения кинематики, зато позволяет открыть снизу большое свободное пространство для воздушных потоков, которым не угрожает турбулентность. 

В данном случае тяга с рычагом помогают разделять потоки. Дальше по ходу машину в дело вступят элементы дефлектора, но уже здесь, на уровне передних колес, воздух будет разделен на верхнюю и нижнюю часть, у каждой из которых своя задача. Одна попадает в воздухозаборник понтона, вторая будет направлена вдоль днища к диффузору. 

Также ради аэродинамической эффективности приподнят верхний треугольник подвески. Для его крепления к ступице использована дополнительная вертикальная деталь – кажется, она теперь вообще присутствует на всех машинах пелотона. Расположение этого рычага тоже выбрано не просто так – он лежит точно в той же плоскости, что и большой горизонтальный элемент у верхней кромки понтона. Рычаг вновь является разделителем: весь воздух, протекающий под ним, попадает в воздухозаборник, а над ним – уходит выше. 

Невероятная простота и понятность этого решения на самом деле служит свидетельством потрясающей работы Джеймса Эллисона и его коллег из Брэкли, которые не стали делать упор на перенаправление воздуха к внешней стороне передних колес. Подобный подход переняли и многие другие конструкторы.

Red Bull Racing RB16: ecco la sospensione anteriore

Red Bull Racing RB16: ecco la sospensione anteriore

Photo by: Red Bull Content Pool

Ferrari SF1000, dettaglio della sospensione anteriore con uno schema più tradizionale

Ferrari SF1000, dettaglio della sospensione anteriore con uno schema più tradizionale

Photo by: Ferrari

Достаточно сказать, что схожую концепцию в своих машинах внедрили Эдриан Ньюи из Red Bull и Джеймс Ки из McLaren. Те же решения мы легко найдем у AlphaTauri, Alfa Romeo и Renault, а в Williams хоть и избрали свой собственный путь, но действовали явно с оглядкой на Mercedes. 

В то же время, Ferrari (а за ней и Haas) предпочли принципиально иной подход. Еще в 2017 году Скудерия поразила всю Формулу 1 решением понтонов с перенесенной вниз боковой защитной структурой. Нет сомнений, что такой вариант тоже имеет право на существование.

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Ferrari SF1000 dettaglio della bocca dei radiatori fra i due profili aerodinamici

Ferrari SF1000 dettaglio della bocca dei radiatori fra i due profili aerodinamici

Photo by: Ferrari

Red Bull RB16: ecco la pancia molto stretta che ha fatto scuola per tutti

Red Bull RB16: ecco la pancia molto stretta che ha fatto scuola per tutti

Photo by: Red Bull Content Pool

Примечательно, что в 2019-м находкой Скудерии воспользовались в Red Bull. В первом сезоне с моторами Honda команде было крайне важно избежать проблем с охлаждением, и большие воздухозаборники пришлись тут как нельзя кстати.

Конечно, Эдриан Ньюи не был бы сам собой, если бы не усовершенствовал идею, добавив машине несколько панелей перед воздухозаборником. Тут уже Ferrari, да и многие другие, воспользовались удачной находкой соперников.  

Детали центральной части Mercedes F1 W11

Детали центральной части Mercedes F1 W11

Фото: Mercedes AMG

На Mercedes W11 входные отверстия для воздуха в понтонах меньше, что компенсирует увеличенная площадь радиаторов. При этом чемпионы мира добились того, что вода в системе охлаждения не кипит даже при 125 градусах. Это достигается повышением ее давления до 2 атмосфер и специальными присадками от Petronas.

Использующие те же силовые установки Williams и Racing Point постарались сделать понтоны своих машин как можно более компактными, при этом использовать несколько иной подход: поднять повыше отверстия для выхода горячего воздуха в задней части понтонов, чтобы не мешать потокам, протекающим вдоль днища к «бутылочному горлышку» у задних колес. 

Red Bull RB16: ecco la nuova sospensione posteriore rialzata con un grande bracket

Задняя подвеска Red Bull RB16

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В этой области машины мы вновь обнаруживаем удивительное сходство между Mercedes и Red Bull. В обоих случаях конструкторы изогнули верхний треугольный рычаг, чтобы оставить под ним как можно больше свободного места.

При этом нижний рычаг находится в одной плоскости с приводным валом: на RB16 обе его ветви располагаются впереди, а вал в аэродинамическом кожухе – следом за ними. 

Мы уже писали, что ранее конструкторы использовали единый углепластиковый корпус для вала и ветви рычага, но он получался слишком толстым, сильно мешая протеканию воздуха. 

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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11

Фото: Mercedes AMG

Концепция W11 очень похожа на RB16, как вы можете видеть на фото со съемочного для в Сильверстоуне. Как к решению этого вопроса подошли в Ferrari, пока судить сложно – на презентации в Реджо-Эмилии машину показывали лишь издалека и при недостаточном освещении, а студийные фото специально сделаны так, чтобы рассмотреть что-то было невозможно.

Но все-таки похоже, что общие принципы здесь те же, что и у главных соперников, разве что приводной вал может проходить в общем кожухе с ветвью нижнего рычага. 
Ferrari SF1000, dettagli del retrotreno con una zona Coca Cola molto grande grazie al micro cambio

Детали задней части Ferrari SF1000

Фото: Ferrari

Для Скудерии важным вопросом при подготовке к сезону была разработка новой коробки передач, еще более компактной, чем прежде. Она получила очень тонкие стенки, за счет чего получилось освободить в области «бутылочного горлышка» дополнительное пространство для протекания воздуха к диффузору. Это, в свою очередь, позволило увеличить прижимную силу в задней части машины, которой Скудерии очень не хватало в прошлом сезоне. 

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Верхний воздухозаборник Ferrari SF1000

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Вопрос компоновки компонентов силового агрегата тоже играет в последнее время важную роль. Здесь есть два принципиально разных подхода: или переносить максимально возможное число элементов в понтоны, получая компактный капот двигателя, – или, напротив, размещать больше радиаторов над блоком внутреннего сгорания, экономя место в понтонах.

Ferrari пошла по первому пути, что позволило сделать верхний воздухозаборник и кузовные панели SF1000 весьма компактными. 

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Верхний воздухозаборник Red Bull RB16

Иллюстрация: Джорджо Пиола

У Red Bull отверстие для входа воздуха над головой пилота гораздо крупнее. По соседству с ним можно обнаружить горизонтальные и вертикальные «плавнички» (показаны стрелками).

Те, что выше, оптимизируют протекание потоков в сторону заднего крыла, а нижние имеют еще одну цель. По правилам боковины кокпита должны иметь определенную высоту. Использование «плавничков» позволяет уложиться в требования, но за счет чуть более низкой боковой защиты одновременно уменьшить лобовое сопротивление. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Франко Нуньес

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