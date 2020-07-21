Технический анализ: главные темы начала сезона

Mercedes

Чемпионы мира очередной раз доказали, что не случайно являются сильнейшей командой Формулы 1. Столкнувшись в первой гонке с опасными вибрациями, угрожавшими коробке передач, конструкторы из Брэкли в течение всего нескольких дней смогли не только установить причину неполадок, но и устранить ее. В Будапеште об этой теме никто уже и не вспомниал.

Напомним, из-за изменения конструкции задней подвески верхний треугольный рычаг стал крепиться к картеру коробки передач в другой точке (показана стрелкой).

По сравнению с 2019 годом сам рычаг переместился вверх, а его задняя ветвь, кроме того, еще и назад. Из-за этого в коробке при проезде поребриков начали возникать паразитные вибрации, которые и сбивали с толку сенсоры.

Для устранения проблем были сделаны сразу несколько шагов, включая перенос жгутов проводки и изменение конструкции углеплпстиково кожуха поверх коробки, к которому крепятся рычаги.

McLaren

McLaren привезла в Венгрию несколько обновлений, которые показывает представленное выше видео. Их главной целью было повышение уровня прижимной силы и улучшение охлаждения. Некоторые элементы уже появлялись на MCL35 по ходу зимних тестов и на тренировках в Австрии.

Прежде всего обращают на себя внимание Т-крыло с двумя плоскостями и небольшие закрылки у задней кромки понтонов.

Плоскости Т-крыла в внешней стороны соединены между собой металлической проставкой сложной формы, которая призвана не допустить излишней деформации под нагрузкой, из-за чего могут генерироваться вредные завихрения.

Закрылок ниже имеет тот же принчип действия, что и концевая кромка на плоскостях антикрыла. Он не только добавляет прижимной силы, но и помогает «вытягивать» из понтона горячий воздух за счет разницы в давлениях.

Еще одну доработку, которая ненадолго появилась по ходу тренировок Гран При Штирии, в Венгрии команда задействовать не стала: речь о небольшом открылке на днище перед задними колесами. Вместо этого в McLaren предпочли использовать традиционный вертикальный бортик в стиле Ferrari.

AlphaTauri

Т-крыло AlphaTauri AT01 Иллюстрация: Джорджо Пиола

AlphaTauri продолжает подход Toro Rosso и предпочитает поиск собственных решений, а не копирование чужих идей. В данном случае речь о центральном пилоте заднего крыла и Т-крыле.

На считая Mercedes, где попеременно используют варианты с одним и двумя пилонами, команда из Фаэнцы остается единственной в пелотоне, у кого всего одна центральная стойка.

Это позволяет экономить вес и получать выигрыш в аэродинамике, а также размещать небольшое дополнительное крылышко над выхлопной трубой.

Racing Point

Racing Point RP20 front brake drum Photo by: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10, front brake Photo by: Giorgio Piola

Главным скандалом в Ф1 по ходу первых этапов стала, конечно, попытка Renault опротестовать законность машин Racing Point. Весь паддок называет PR20 «розовым Mercedes», но формально объектом протеста стали тормозные воздухозаборники.

С 2020 года каждая команда Ф1 обязана разрабатывать их самостоятельно, однако в Сильверстоуне подготовили решение (оно слева), до мелочей напоминающее прошлогоднюю чемпионскую W10 (справа). В Racing Point уверяют, что тщательно анализировали подход Mercedes по фотоснимкам и затем копировали его.

До возобновления чемпионата в Сильверстоуне FIA планирует изучить внутреннее строение элементов – то, что нельзя разглядеть на фото. Если после этого эксперты придут к выводу, что незаконное копирование действительно имело место, коллективу Лоуренса Стролла не позавидуешь.