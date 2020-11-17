Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
23 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Турции / Аналитика

Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом

Поделились
Комментарии
Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола

Турецкая погода и скользкий асфальт «Истанбул-парка» стали главными факторами уик-энда. Между тем, в техническом плане этап тоже принес кое-что любопытное

При взгляде сзади на Red Bull RB16 внимательный наблюдатель мог отметить, что расположение двух малых выхлопных труб на прошедшем Гран При стало иным. По регламенту эти трубки, предназначенные для повышения громкости мотора за счет сброса части давления в обход турбины, можно располагать в определенной зоне – как выше основного выхлопа, так и под ним. 

Считалось, что их максимально высокое положение помогает направлять больше воздуха к заднему крылу, повышая аэродинамическую эффективность. Однако в Стамбуле прежнее положение трубок (слева на верхней иллюстрации Джорджо Пиолы) Red Bull заменила новым (справа). Чем же руководствовались конструкторы команды, делая такой шаг?

На турецком этапе «звуковые» трубки (1) переехали вниз, теперь они проходят под верхним треугольным рычагом задней подвески. Это особенно наглядно видно на фото ниже. 

Новое расположение позволяет кузовным панелям вплотную облегать основную выхлопную трубу (2), что снижает лобовое сопротивление и уменьшает турбулентность – как одно, так и другое позитивно влияет на общую аэродинамическую эффективность.  

При этом на новом месте трубки удалось разместить, не меняя геометрию панелей. 

Детали задней части Red Bull RB16

Детали задней части Red Bull RB16

Фото: Джорджо Пиола

Но еще важнее другое соображение. Мы уже упоминали, что в верхнем положении трубки работают, направляя больше воздуха в сторону антикрыла. В нижнем же они помогают «вытягивать» горячий воздух из понтонов и в конечном счете повышают эффективность диффузора. 

Обратите внимание, что одновременно с переносом выхлопа кромки, формирующие диффузор, в центральной части получили жаростойкое покрытие (3) – это решение команды явно подтверждает изложенную выше теорию.

Аналогичное покрытие традиционно используют для пилонов заднего крыла в районе основной выхлопной трубы – без него раскаленные газы из двигателя в состоянии прожечь карбон, как это когда-то давно случилось с подвеской на Ferrari Михаэля Шумахера в Монако. 

Одновременно было скорректировано гнездо крепление заднего домкрата (4), которое используют для подъема машины во время пит-стопов.

Читайте также:

И немного надрезать

Варианты носового обтекателя Red Bull RB16

Варианты носового обтекателя Red Bull RB16

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Помимо этого, в передней части машины конструкторы Red Bull дополнили «бивни» – большие плоскости под носовым обтекателем, несколько лет назад придуманные Mercedes и успешно скопированные соперниками – прорезями с обеих сторон. 

На RB16 «бивни» срослись в единый крупный элемент, и именно в нем были сделаны разрезы, позволяющие воздуху перетекать сверху вниз. Это повышает энергию потока и формирует небольшие завихрения, защищающие от «утекания» воздуха из-под днища.   

Примечательно, что оба решения – как «низкий» выхлоп, так и прорези в передней части – особенно помогают работе диффузора на малой скорости. Это повышает загрузку шин и облегчает их прогрев, а также добавляет машине стабильности на выходе из поворотов. 

Впрочем, воспользоваться улучшением Макс Ферстаппен с Алексом Элбоном смогут теперь только в Бахрейне и Абу-Даби. На Гран При Турции эту возможность они упустили.

Читайте также:

Баттон: Гонки спорткаров научили Алонсо работать в команде

Предыдущая новость

Баттон: Гонки спорткаров научили Алонсо работать в команде
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Гонка
Местонахождение Истанбул-парк
Команды Red Bull Racing
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое Сегодня

Росс Браун объяснил разницу между Шумахером и Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун объяснил разницу между Шумахером и Хэмилтоном

«Все это уже обсудили много лет назад». FIA ответила Феттелю
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Все это уже обсудили много лет назад». FIA ответила Феттелю

Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом

Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена
Формула 1 Формула 1 / Реакция

Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена

Мнение: Хэмилтон в Турции показал настоящее величие
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон в Турции показал настоящее величие

Баттон: Гонки спорткаров научили Алонсо работать в команде
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Гонки спорткаров научили Алонсо работать в команде

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Хюлькенберг объявил о контракте с Red Bull. Но в шутку
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хюлькенберг объявил о контракте с Red Bull. Но в шутку

Самое важное:

Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом

Баттон: Гонки спорткаров научили Алонсо работать в команде
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Гонки спорткаров научили Алонсо работать в команде

Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена
Формула 1 Формула 1 / Реакция

Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена

Ниссани выступит в пятничной тренировке Ф1 на Гран При Бахрейна
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ниссани выступит в пятничной тренировке Ф1 на Гран При Бахрейна

Самое читаемое

1
Формула 1

Росс Браун объяснил разницу между Шумахером и Хэмилтоном

2
Формула 1

«Все это уже обсудили много лет назад». FIA ответила Феттелю

3
Формула 1

Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом

43min
4
Формула 1

Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена

5
Формула 1

Мнение: Хэмилтон в Турции показал настоящее величие

1d

Самое важное:

Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом
Формула 1

Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом

Баттон: Гонки спорткаров научили Алонсо работать в команде
Формула 1

Баттон: Гонки спорткаров научили Алонсо работать в команде

Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена
Формула 1

Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена

Ниссани выступит в пятничной тренировке Ф1 на Гран При Бахрейна
Формула 1

Ниссани выступит в пятничной тренировке Ф1 на Гран При Бахрейна

«Все это уже обсудили много лет назад». FIA ответила Феттелю
Формула 1

«Все это уже обсудили много лет назад». FIA ответила Феттелю

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.