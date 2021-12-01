В последние годы пилоты Ferrari использовали один удлиненный рычажок – технически он носит название актуатора – для управления сцеплением. Когда FIA обязала команды отказаться от разного назначения правого и левого «лепестков», Скудерия первой реализовала нынешнее решение. Оно позволяет гонщику точнее дозировать усилие и потому лучше принимать старт.

Первым новинку Ferrari получил Себастьян Феттель, следом ее освоил Шарль Леклер – а с начала нынешнего сезона она «по наследству» досталась перешедшему в команду Карлосу Сайнсу.

Испанец сумел очень здорово интегрироваться в Маранелло и после подиумов в Монако, Будапеште и Сочи сейчас занимает в общем зачете чемпионата седьмое место, уступая всего 6,5 очков партнеру по команде.

Инженеры отмечают, что Карлос смог за короткое время наладить гармоничные отношения в своей бригаде, что позволяет ему получать максимум от Ferrari SF21.

Карлос Сайнс, Ferrari Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Хотя Карлосу всего 27 лет, он уже успел поработать во множестве команд. Начав карьеру в Toro Rosso, затем гонщик провел какое-то время в составе Renault и McLaren, и лишь после этого перешел в Ferrari.

Потому он накопил немалый опыт, но в то же время обрел собственные привычки и предпочтения.

Руль Ferrari SF21 Карлоса Сайнса. «Лепестки» привода сцепления изогнуты вниз Иллюстрация: Джорджо Пиола

Конкретным примером его подхода может служить конфигурация руля. Сайнса не устроила та, что использует его партнер по команде Леклер. Он попросил адаптировать для себя решения, которые использовал в прошлом сезоне, выступая за McLaren (на фото ниже).

Руль McLaren MCL35 Карлоса Сайнса, 2020 год Фото: Джорджо Пиола

Надо сказать, что Карлос не придумал ничего нового: когда в 2013-м Льюис Хэмилтон перешел из McLaren в Mercedes, он тоже попросил полностью скопировать для себя привычную схему органов управления всеми системами машины на руле.

Сайнс, впрочем, проявил гибкость: он адаптировался к тому, что находится на передней части руля, и изменил лишь конфигурацию «лепестков» сцепления. Гонщик так и не смог привыкнуть к одному длинному переключателю и вернулся к двум с эргономическими отверстиями для пальцев.

Руль Ferrari SF70 Себастьяна Феттеля, 2017 год. «Лепестка» два, они сделаны из металла и имеют различные функции Иллюстрация: Джорджо Пиола

История вопроса

На иллюстрации выше вы можете видеть руль машины Себастьяна Феттеля – на нем тоже два подрулевых актуатора, но расположены они горизонтально. Этот вариант с металлическими углублениями для пальцев дебютировал на Гран При Испании 2017 года. Позже по ходу сезона деталь уступила место углепластиковой, сохранив форму.

Немецкий пилот продемонстрировал инженерный подход, проведя несколько экспериментов с расположением лепестков. Он дополнял систему специальным балансиром, пытался добиться повышения чувствительности – при этом его напарник Кими Райкконен все это время ездил с двумя «лепестками» простейшей конструкции.

Руль Ferrari SF1000 Шарля Леклера, 2020 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Как известно, Себ является левшой, потому единственный длинный рычажок, появившийся позднее, он использовал именно левой рукой. Леклер, перейдя на ту же схему, задействовал правую.

Руль Ferrari SF90 Шарля Леклера, 2019 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Однако Сайнс пошел своим путем. Обнаружить его решение удалось при тщательном сравнении рулей двух гонщиков Ferrari. Карлос не просто пользуется двумя короткими рычажками вместо одного длинного: его «лепестки» изгибаются вниз, что отвечает предпочтениям пилота.

Иллюстрации Джорджо Пиолы позволят нам рассмотреть детали конструкции узла, который используется в Ф1 не так часто, но может обеспечить гонщику критически важное преимущество над соперниками в момент старта.