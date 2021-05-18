Регламент Ф1 на 2022 год показывает, что машины придется в прямом смысле проектировать с чистого листа. Возвращение граунд-эффекта изменит саму суть шасси – прижимная сила теперь будет генерироваться совершенно иначе, а потому большинство наработок последних лет и даже десятилетий окажется по сути не востребованным.

Чуть менее двух месяцев назад команды получили от организаторов Ф1 детали новых правил – в первую очередь относительно аэродинамических параметров. Окончательный текст еще проходит утверждение и может меняться в мелочах, но базовые вещи уже определены.

Разработкой документа занималась специальная группа при FOM, которую возглавил опытный конструктор Пэт Симондс, недавно ушедший из Williams. Работы велись в том числе в аэродинамической трубе, что позволило выбрать концепцию, при которой гонщики смогут преследовать друг друга, не опасаясь потери прижима в поворотах.

Первый же анализ нового регламента показал, что в ряде узлов у команд есть выбор, какое решение применить. В частности это касается всей концепции подвески. В последние годы в Ф1 доминирует идея с толкающими рычагами спереди и сзади. Но теперь, не исключено, мы увидим возвращение тянущих рычагов.

Если говорить кратко, то две схемы отличаются расположением диагонального элемента: на иллюстрации ниже вариант с толкающим рычагом изображен слева – он выделен зеленым и, как видно, расположен под большим углом.

Тянущий рычаг (справа) устанавливают почти горизонтально, при этом элементы подвески, скрытые в корпусе машины, необходимо развернуть на 180 градусов.

Более подробно о разнице тянущей и толкающей схем можно узнать из нашей публикации пятилетней давности, не утратившей своей технической актуальности:

Сравнение передней подвески Ferrari SF16H и SF15T Иллюстрация: Джорджо Пиола

Из теории известно, что ни один из двух вариантов не является однозначно более выгодным – при выборе конструкторы руководствуются комбинацией факторов. Анализ правил 2022 года показывает, что вполне можно ожидать возвращения тянущих рычагов. Как всегда, здесь не обошлось без соображений аэродинамики…

По слухам из Маранелло, которые достигли Motorsport.com, есть веские основания говорить, что Ferrari попробует «перевернуть» свою подвеску и заменить нынешние толкатели на тянущие рычаги.

Стоит признать, что в последнее время Скудерия крайне редко разует нас чем-то неожиданным, предпочитая делать ставку на традиционные и проверенные решения. Это особенно заметно на фоне Mercedes и Red Bull, которые готовы в сражении друг с другом пробовать подчас весьма рискованные новинки.

Источники говорят, что в 2022-м у Ferrari будет серьезно обновленный мотор, мощность которого дает основания рассчитывать на борьбу за лидерство. И теперь важно все сделать правильно по части шасси, чтобы не упустить свой шанс.

Уже понятно, что носовая часть машин нового поколения будет гораздо более низкой, чем сейчас. Среди преимуществ схемы с тянущими рычагами – более низкий центр тяжести, потому в теории переход на нее обещает принести преимущество.

На Minardi PS01 в сезоне-2001 использовались тянущие рычаги Иллюстрация: Джорджо Пиола

С другой стороны, сзади на машинах появятся большие «трубки Вентури» под днищем, которые теперь станут генерировать большую часть прижимной силы. Исходя из геометрии и ее анализа с помощью средств вычислительной гидродинамики, в этом случае переход на тянущую схему выглядит менее предпочтительной.

В теории получается, что оптимальной будет конструкция шасси с разными концепциями подвески спереди и сзади. Для Маранелло подобное станет отказом от подхода последних лет.

Впрочем, у команды достаточно знаний в этой области. Она перешла на толкатели спереди только с 2016 года, а до этого на протяжении четырех сезонов на алых машинах использовались именно тянущие рычаги.

Тот же подход был, например, у Minardi в 2001-м (на иллюстрации выше).

Задняя подвеска Ferrari F150 Italia (2011 год) с толкающим рычагом Иллюстрация: Джорджо Пиола

Сзади толкатели появились у Ferrari в 2012-м, когда конструкторы воплотили идеи Red Bull – в Милтон-Кинсе нашли этот вариант еще в 2009-м, после чего его постепенно заимствовали все соперники по пелотону.

Разумеется, после недавнего спада в Маранелло не жалеют сил, чтобы вернуться в борьбу за победы. Потому важно как можно точнее соразмерять риск от внедрения тех или иных идей с той выгодой, которую они способны принести.

Понятно, что соперники тоже не сидят сложа руки и ведут активный поиск путей к успеху. Есть основания говорить, что сейчас Ferrari проводит параллельное исследование двух схем подвески – пока окончательный выбор еще не сделан.

Многое решат и данные, полученные на тестах новых 18-дюймовых шин Pirelli. Недавно спортивный директор Лоран Мекис сказал, что команда уже направила 90-95% своих ресурсов на подготовку к сезону-2022. Интересно все же, решатся ли в Скудерии на радикальные изменения – или вновь предпочтут проверенный вариант, от которого при этом сложно ждать большого шага вперед?