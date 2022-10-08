Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ: Ferrari F1-75 получила новое оперение тоннелей Вентури
Последний раз Скудерия привозила новую версию днища еще на июльский Гран При Франции. Пришло время доработать ее
Техническая директива о борьбе с вибрациями, которая начала действовать с бельгийского этапа, заставила команды Ф1 изменить подход к выбору настроек. Несмотря на это, «французское» днище Ferrari неплохо показывало себя, потому команде направила усилия своего конструкторского штаба на другие области машины.
Однако к Сузуке команда подготовила слегка усовершенствованную версию, призванную добавить аэродинамической эффективности.
Изменения затронули входные отверстия каналов Вентури по бокам от кокпита, а также структуру самих каналов. Но едва ли не более важно, что благодаря работе с материалами Скудерии удалось повысить жесткость углепластикового днища, сохранив его массу на прежнем уровне.
Кроме того, обновления затронули заднюю часть элемента и металлическую стяжку перед задними колесами.
Но вернемся к началу каналов. Самый внешний вертикальный элемент получил на «Сухуке» более крупный вырез снизу (на фото внизу прежняя версия показана во врезке, гланица отмечена зеленым пунктиром).
Одновременно стали чуть крупнее сплиттер и связывающая его с кокпитом вертикальная деталь, а также небольшое крылышко на последней (то самое, которое вся Ф1 подсмотрела у Aston Martin).
Варианты элементов в области кокпита Ferrari F1-75
Все эти изменения направлены на коррекцию картины распределения потоков и учетом изменения дорожного просвета после начала работы директивы.
В первую очередь эта коррекция касается протекания воздуха под днищем – увы, эта часть шасси надежно укрыта от посторонних взглядов.
Можно говорить, что Ferrari продолжает развивать собственную концепцию с вертикальными бортиками у внешнего края днища и «язычком», торчащим из небольшого выреза в кромке.
Осталось увидеть, в какой степени подготовленный пакет новинок поможет команде на Гран При Японии и в последующих гонках.
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