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Формула 1 / Гран При Японии Новость

Технический анализ: Ferrari F1-75 получила новое оперение тоннелей Вентури

Последний раз Скудерия привозила новую версию днища еще на июльский Гран При Франции. Пришло время доработать ее

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: Ferrari F1-75 получила новое оперение тоннелей Вентури
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Техническая директива о борьбе с вибрациями, которая начала действовать с бельгийского этапа, заставила команды Ф1 изменить подход к выбору настроек. Несмотря на это, «французское» днище Ferrari неплохо показывало себя, потому команде направила усилия своего конструкторского штаба на другие области машины.  

Однако к Сузуке команда подготовила слегка усовершенствованную версию, призванную добавить аэродинамической эффективности. 

Изменения затронули входные отверстия каналов Вентури по бокам от кокпита, а также структуру самих каналов. Но едва ли не более важно, что благодаря работе с материалами Скудерии удалось повысить жесткость углепластикового днища, сохранив его массу на прежнем уровне. 

Кроме того, обновления затронули заднюю часть элемента и металлическую стяжку перед задними колесами. 

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Но вернемся к началу каналов. Самый внешний вертикальный элемент получил на «Сухуке» более крупный вырез снизу (на фото внизу прежняя версия показана во врезке, гланица отмечена зеленым пунктиром).

Одновременно стали чуть крупнее сплиттер и связывающая его с кокпитом вертикальная деталь, а также небольшое крылышко на последней (то самое, которое вся Ф1 подсмотрела у Aston Martin). 

Варианты элементов в области кокпита Ferrari F1-75

Варианты элементов в области кокпита Ferrari F1-75

Все эти изменения направлены на коррекцию картины распределения потоков и учетом изменения дорожного просвета после начала работы директивы. 

В первую очередь эта коррекция касается протекания воздуха под днищем – увы, эта часть шасси надежно укрыта от посторонних взглядов. 

Можно говорить, что Ferrari продолжает развивать собственную концепцию с вертикальными бортиками у внешнего края днища и «язычком», торчащим из небольшого выреза в кромке.

Осталось увидеть, в какой степени подготовленный пакет новинок поможет команде на Гран При Японии и в последующих гонках.

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