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Техническая директива о борьбе с вибрациями, которая начала действовать с бельгийского этапа, заставила команды Ф1 изменить подход к выбору настроек. Несмотря на это, «французское» днище Ferrari неплохо показывало себя, потому команде направила усилия своего конструкторского штаба на другие области машины.

Однако к Сузуке команда подготовила слегка усовершенствованную версию, призванную добавить аэродинамической эффективности.

Изменения затронули входные отверстия каналов Вентури по бокам от кокпита, а также структуру самих каналов. Но едва ли не более важно, что благодаря работе с материалами Скудерии удалось повысить жесткость углепластикового днища, сохранив его массу на прежнем уровне.

Кроме того, обновления затронули заднюю часть элемента и металлическую стяжку перед задними колесами.

Но вернемся к началу каналов. Самый внешний вертикальный элемент получил на «Сухуке» более крупный вырез снизу (на фото внизу прежняя версия показана во врезке, гланица отмечена зеленым пунктиром).

Одновременно стали чуть крупнее сплиттер и связывающая его с кокпитом вертикальная деталь, а также небольшое крылышко на последней (то самое, которое вся Ф1 подсмотрела у Aston Martin).

Варианты элементов в области кокпита Ferrari F1-75

Все эти изменения направлены на коррекцию картины распределения потоков и учетом изменения дорожного просвета после начала работы директивы.

В первую очередь эта коррекция касается протекания воздуха под днищем – увы, эта часть шасси надежно укрыта от посторонних взглядов.

Можно говорить, что Ferrari продолжает развивать собственную концепцию с вертикальными бортиками у внешнего края днища и «язычком», торчащим из небольшого выреза в кромке.

Осталось увидеть, в какой степени подготовленный пакет новинок поможет команде на Гран При Японии и в последующих гонках.

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