Технический анализ Ferrari F1-75: двойной нос и необычные сопла

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Внешность Ferrari F1-75 была частично раскрыта еще вчера, и сразу стало ясно, что машина удивляет не столько своей красотой, сколько инновациями. Эта «красотка» щеголяет двойным днищем, причем эта концепция доведена Скудерией до предела. Носовой обтекатель сделан модульным, чего ранее в Формуле 1 мы никогда не видели, но что вполне может стать новым трендом.

Итальянскую «красотку» трудно назвать по-настоящему красивой, но мы надеемся, что зато она быстра. В конце концов Энцо Феррари любил говорить, что автомобиль делают красивым его победы в гонках, и он точно был прав.

Создатели Ferrari выбрали аэродинамический концепт с двойным днищем и довели его до предела. Тоннели между понтонами и порогами днища стремительно поднимаются вверх в задней части болида, направляя воздух на заднее антикрыло.

Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

При этом болид Ferrari отличается от других машин с двойным днищем, таких как Alfa Romeo и Aston Martin тем, что понтоны у красной машины начинаются ниже среднего уровня. Это результат долгой работы в аэротрубе в Маранелло: внизу понтонов, там, где сверху заканчиваются вентиляционные прорези радиаторов, мы видим еще одно бутылочное горлышко, напоминающее диффузор в конце машины.

Это ключевая особенность автомобиля, которая стала результатом длительных исследований. Главный конструктор болида Энрико Кандиле и глава отдела аэродинамики Дэвид Санчес могли себе позволить потратить больше времени на спокойную работу над новым болидом с граунд-эффектом и на ранних стадиях проработать различные концепции, чтобы в итоге выбрать именно понтоны с эффектом двойного днища.

Фото: Ferrari

По оценке команды, такая конструкция обеспечивает на задней оси на 7% больше прижимной силы, чем схема с нисходящими понтонами, как, например, у McLaren, AlphaTauri или Willams. Конечно, эти расчеты еще предстоит подтвердить на реальной гоночной трассе.

Воздухозаборники радиаторов расположены высоко и сделаны узкими и широкими, как ни у какой другой машины 2022 года. Сразу под воздухозаборниками понтоны идут вниз образуя канал второго днища с максимально узкой частью в центре болида и расширяясь в конце понтонов, тем самым повторяя форму трубок Вентури под днищем. Проще говоря, двойное днище лучше одинарного.

Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Форма понтонов также говорит, что радиаторы теперь расположены не в ряд, но все равно представляют из себя цельную конструкцию. Исключением является система охлаждения батарей гибридной силовой установки, которая располагается под кожухом двигателя.

Ferrari капитально переделала в болиде все, что располагается за спиной пилота. Как и ожидалось, воздухозаборник получил треугольную форму, но сам он оказался компактнее, чем мы видели в предыдущие годы. Над ним, согласно техрегламенту, располагается видеокамера.

Ferrari F1-75 Фото: Ferrari

Обращают на себя внимание и два дефлектора по бокам от камеры, которые напоминают рога на шлеме какого-нибудь викинга. И, конечно, отдельные аэродинамические элементы на системе защиты головы пилота остались на своих местах.

Сам кожух двигателя имеет весьма замысловатую форму и высокий гребень позади воздухозаборника: похожий мы уже видели у Alfa Romeo. В конце есть дополнительные вентеляционные отверстия в районе пилонов крепления механизма активации DRS. Этих пилонов два, а не один, напоминающий гусиную шею, как можно было встретить на предыдущих болидах Ferrari.

Ferrari F1-75: ecco l'ala posteriore del rendering, diversa da come girerà in pista Photo by: Ferrari

Очень интересно, как сделано заднее антикрыло. Его неподвижная часть сильно вогнута вниз, напоминая две соединяющиеся в центре ложки. Очень необычно выглядит и актуатор DRS, напоминающий по форме пистолет. При этом вогнутая форма нижней планки такова, что в закрытом положении значительная часть воздушного потока все равно выдувается через стандартного размера щель между нижней и верхней плоскостями.

Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

В задней подвеске сохранена прошлогодняя схема с тянущей штангой, но теперь сами эти тяги смещены вперед, так что кинематика подвески полностью обновилась. И все же конструкторы Ferrari не стали придумывать здесь что-то принципиально новое, как сделали некоторые другие команды.

Спереди подвеска также сохранила прежнюю схему с толкающими штангами. Как всегда это сделано из аэродинамических соображений, так как позволяет воздуху лучше проходить под днище машины под расположенными сверху рычагами.

Ferrari F1-75 Фото: Ferrari

Наконец, спереди мы видим инновацию, о которой уже отдельно писали.

Носовой обтекатель сделан очень длинными и тонким с целью снизить создаваемое им сопротивление воздуху, при этом к низу он становится все более плоским. Он крепится непосредственно к большой нижней планке крыла, которая делит воздушный поток, позволяя воздуху снизу протекать прямо во входы в каналы Вентури под днищем.

Но главной инновацией является то, что носовой обтекатель сделан модульным, он состоит из двух частей, что упрощает использование крыльев в разных модификациях.

Ferrari F1-75 Фото: Ferrari

Само переднее крыло отличается от всего, что мы уже видели в этом году. Если остальные команды предпочли схему с небольшой нижней планкой, крупной секцией выше и регулируемыми третьей и четвертой секциями, то у Ferrari именно нижняя планка сделана самой большой, а все последующие расположены в порядке уменьшения.

Вы можете с чем-то не соглашаться, но F1-75 определенно отличается от всех остальных машин 2022 года, которые мы до сих пор могли видеть. Это смелая концепция, но сработает ли она? Конструкторы Скудерии говорят, что в аэродинамической трубе они получили великолепные результаты. Подтвердятся ли они в гонках?