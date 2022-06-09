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Можно долго спорить о том, какая машина сейчас является быстрейшей в Формуле 1. Поклонники Ferrari напомнят об универсальности алых F1-75 и поулах Шарля Леклера в трех последних Гран При. На это болельщики Red Bull просто укажут на список победителей гонок и положение в общем зачете.

Нет сомнений, что соперники из Маранелло и Милтон-Кинса очень сильны и достойны друг друга, а результаты соревнований, помимо чистой скорости, во многом зависят от надежности, грамотной тактики и обычной удачи.

Что же касается конструкции машин, то здесь конструкторы Скудерии пока активнее заимствуют решения у коллег из Red Bull, а это о многом говорит.

Днище Ferrari F1-75 на Гран При Монако со ступенчатым переходом (1) и продольными бортиками (2) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Когда еще зимой, на первых тестах, во всех командах столкнулись с неприятным феноменом «козления», Скудерия едва ли не первой разобрались с ним. Отчасти этому помогла концепция с более высоким, чем у большинства соперников, передком машины F1-75. Она позволила использовать более мягкую подвеску, которая лучше «глотает» неровности асфальта и обеспечивает шасси более широкий диапазон рабочих условий.

Но затем стало ясно, что не все столь здорово. Безусловно, Ferrari удалось «отключить» свою машину от стационарных колебаний, но только до определенной скорости. Как известно, продувки в аэродинамической трубе разрешено проводить только с потоками, дующими со скоростью до 150 км/ч. Все, что быстрее, можно исследовать только на практике.

Специалисты по аэродинамике попробовали опустить днище чуть ближе к асфальту. Это сразу обеспечило резкую прибавку в прижимной силе и позволило улучшить время круга. Оценки показывают, что каждые 20 мм клиренса приносят примерно 10% прижима. Это равносильно секунде с круга.

Если в первых гонках все команды стремились сделать так, чтобы их гонщики могли просто нормально управлять машинами без постоянной тряски, то затем пришло понимание, что задачу можно решить за счет повышения жесткости, но это приведет к росту нагрузки на резину.

Более того, жесткая машина по определению является менее надежной, ведь ее узлы испытывают повышенную вибрационную нагрузку. И вот тут-то соперники обратили внимание на находку Red Bull.

Когда Ferrari привезла в Барселону первый в сезоне большой пакет обновлений, его главной целью были снижение лобового сопротивления и ощутимая прибавка прижима. Тогда от глаз экспертов ускользнули некоторые решения, скрытые под днищем.

Доработанный вертикальный элемент у передней кромки днища Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Часть переделок была на виду: прежде всего это относится с более крупной направляющей для потоков к передней кромки днища – в ней сложно не увидеть возрождение запрещенных было дефлекторов.

Как рассказал глава отдела аэродинамики Давид Санчес, исследования показали, что в эту область попадает много «грязного» воздуха от передних колес, нанося серьезный вред.

Одновременно стала чуть более простой боковая кромка днища (на фото внизу) – в ней есть всего один вырез с карбоновым «язычком» в нем.

Детали днища Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Укрепление днища позволило побороть «козление» и опустить машину еще чуть ниже. После этого под шасси появились вертикальные бортики, призванные отделить внутреннее пространство от попадания внешнего воздуха. Этот прием в Маранелло посмотрели у Red Bull – он даже стал источником мини-скандала, так как новинку впервые заметили на F1-75 по ходу шинных тестов в Имоле, хотя в действительности команда использовала ее еще на Гран При в Мельбурне.

Детали диффузора Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Также доработки затронули диффузор: прежде его центральная часть была почти плоской, но теперь там появилось некое подобие вертикального киля. И вот здесь мы ближе всего подходим к тем изменениям, которые прежде не попадали в поле зрения.

Детали днища Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Благодаря иллюстрации Джорджо Пиолы у нас есть возможность рассмотреть днище Red Bull RB18, каким оно было на первом этапе нового сезона в Бахрейне. Хорошо видел тот самый «киль», но еще больший интерес в творении Эдриана Ньюи представляют своего рода ступеньки в задней части (3).

Казалось бы, новые правила написаны так, чтобы машины как можно меньше страдали от турбулентного воздуха. Но конструкция Red Bull специально нацелена на создание завихрений – причем в тех самых тоннелях Вентури. Этой цели служат выступы в передней части (1 и 2), они помогают точнее направлять потоки.

А те самые «ступеньки» (3) позволяют эффективнее наполнять диффузор воздушными потоками, добавляя прижима. Что до металлических бортиков, похожих на лезвие коньков (4), то они, как уже упоминалось, имеют защитную функцию.

Помимо прочего, более широкие каналы Вентури позволяют снизить лобовое сопротивление и добавить алой машине скорости на прямых.

Разбитая машина Даниэля Риккардо, McLaren MCL36, после аварии в Монако Фото: Джорджо Пиола

Похожие решения можено отыскать и у McLaren. У этой команды также не было серьезных проблем с вертикальной раскачкой, что позволило направить силы конструкторского штаба на повышение эффективности.

У MCL36 мы тоже видим ступенчатое расширение каналов (1 на иллюстрации ниже), продольные бортики у края (2), а также зубчатую кромку, которой нет у соперников (3).

Детали днища McLaren MCL36 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Следующий пакет обновлений Ferrari готовит к Сильверстоуну. Нет сомнений, что в командах пока еще очень далеки от предела возможностей машин нового поколения. Правда, доработки требуют денег, тогда как топ-команды уже в значительной степени исчерпали свои бюджеты, потому и просят FIA поднять планку лимита. Впрочем, это уже совсем другая история…