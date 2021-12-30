Технический анализ: эволюция машины Williams в сезоне-2021

Три предыдущих сезона Ф1 Williams заканчивала самой последней, заработав за все это время лишь восемь очков. Однако смена собственников, кадровые перестановки и сделанные инвестиции в итоге принесли результат. Конечно, без везения в сезоне-2021 тоже не обошлось, но гонщики команды заработали очки в общей сложности на четырех Гран При, что уже никак не спишешь на случайную удачу.

В Williams не стали присваивать шасси 2021 года отдельный индекс, назвав его FW43B – подобным образом поступили и в Red Bull с McLaren. И хотя доработки машины по ходу чемпионата были весьма умеренными в преддверии смены регламента, они все же выглядели масштабными в сравнении с Haas и Alfa Romeo – что и отразилось на итоговой расстановке команд в таблице Кубка конструкторов.

Область дефлекторов Williams FW43B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Весной у Williams появилось новое решение в области дефлекторов. В первых гонках машина отличалась аэродинамической нестабильностью, причиной которой стали изменения размеров днища.

Сравнение области дефлекторов Williams FW43B (новый вариант / старый)

Чтобы улучшить ситуацию, потребовалось иначе направить воздушные потоки. Для этого потребовались изменения – они выделены цветом. Появилась пара элементов дугообразной формы (желтые), два вертикальных «плавничка» в нижней части (красный и зеленый) и набор «лезвий» у боковины кокпита (синие).

Область дефлекторов Williams FW43B

В таком ракурсе новинки можно рассмотреть получше.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Williams FW43B (Монца / Сочи) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Переднее крыло Williams по ходу сезона оставалось неизменным, но на быстрых трассах вроде «Монцы» команда использовала подрезанный дальний закрылок.

Детали днища Williams FW43B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Когда все участники чемпионата начали активно переходить на Z-образную кромку днища, Williams стала шестой по счету, кто внедрил популярную новинку – это случилось в Имоле. Одновременно команда добавила две группы небольших крылышек (показаны стрелками), которые помогают перенаправлять воздушные потоки в сторону от машины.

Сравнение вариантов днища William FW43B

Дальнейшие изменения произошли на Гран При Австрии, где три Г-образных открылка в средней части днища исчезли с машины, зато «плавничков» перед задними колесами стало гораздо больше.

Сравнение вариантов днища William FW43B

В рамках того же пакета Williams переняла решение Ferrari, заменив сплошной бортик на днище в районе заднего колеса частоколом из нескольких элементов – это позволяет формировать небольшие завихрения, лучше защищающие диффузор от турбулентных потоков.

Сравнение вариантов диффузора William FW43B

Также в Шпильберге команда изменила форму направляющих в диффузоре: прежде их нижняя кромка была диагональной (во врезке), а теперь стала ближе к горизонтальной.

Заднее антикрыло Williams FW43B Фото: Джорджо Пиола

На этом фото из Джидды машину Williams можно увидеть в очень странной конфигурации: Т-крыло для медленных трасс в паре с пологим задним крылом для быстрых. Это сочетание объясняется очень просто: кадр сделан в четверг по пути на техническую инспекцию, а Т-крыло осталось с предыдущего уик-энда в Катаре. Его сняли с машины еще до начала тренировок.

Детали силовой установки Mercedes на Williams FW43B Фото: Эрик Юниус

В качестве бонуса – редкий ракурс силовой установки машины Ф1, где действительно можно рассмотреть детали. Тут видно большой воздушный радиатор, установленный диагонально в понтоне, а также воздуховоды, один из которых идет к впускному коллектору – это крупный углепластиковый цилиндр. Чуть ниже переплетены в клубок выхлопные трубы.

Машина Джорджа Расселла, Williams FW43B, после разворота Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Любопытно, что если Mercedes пришлось делать в кузовной панели своей машины специальную выпуклость ради хитрой системы «холодного» впуска, то Williams просто сделали панели более «просторными».