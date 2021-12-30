Технический анализ: эволюция машины Williams в сезоне-2021
После нескольких лет прозябания в конце пелотона команде наконец-то удалось напомнить о себе
Три предыдущих сезона Ф1 Williams заканчивала самой последней, заработав за все это время лишь восемь очков. Однако смена собственников, кадровые перестановки и сделанные инвестиции в итоге принесли результат. Конечно, без везения в сезоне-2021 тоже не обошлось, но гонщики команды заработали очки в общей сложности на четырех Гран При, что уже никак не спишешь на случайную удачу.
В Williams не стали присваивать шасси 2021 года отдельный индекс, назвав его FW43B – подобным образом поступили и в Red Bull с McLaren. И хотя доработки машины по ходу чемпионата были весьма умеренными в преддверии смены регламента, они все же выглядели масштабными в сравнении с Haas и Alfa Romeo – что и отразилось на итоговой расстановке команд в таблице Кубка конструкторов.
Область дефлекторов Williams FW43B
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Весной у Williams появилось новое решение в области дефлекторов. В первых гонках машина отличалась аэродинамической нестабильностью, причиной которой стали изменения размеров днища.
Сравнение области дефлекторов Williams FW43B (новый вариант / старый)
Чтобы улучшить ситуацию, потребовалось иначе направить воздушные потоки. Для этого потребовались изменения – они выделены цветом. Появилась пара элементов дугообразной формы (желтые), два вертикальных «плавничка» в нижней части (красный и зеленый) и набор «лезвий» у боковины кокпита (синие).
Область дефлекторов Williams FW43B
В таком ракурсе новинки можно рассмотреть получше.
Сравнение вариантов переднего антикрыла Williams FW43B (Монца / Сочи)
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Переднее крыло Williams по ходу сезона оставалось неизменным, но на быстрых трассах вроде «Монцы» команда использовала подрезанный дальний закрылок.
Детали днища Williams FW43B
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Когда все участники чемпионата начали активно переходить на Z-образную кромку днища, Williams стала шестой по счету, кто внедрил популярную новинку – это случилось в Имоле. Одновременно команда добавила две группы небольших крылышек (показаны стрелками), которые помогают перенаправлять воздушные потоки в сторону от машины.
Сравнение вариантов днища William FW43B
Дальнейшие изменения произошли на Гран При Австрии, где три Г-образных открылка в средней части днища исчезли с машины, зато «плавничков» перед задними колесами стало гораздо больше.
Сравнение вариантов днища William FW43B
В рамках того же пакета Williams переняла решение Ferrari, заменив сплошной бортик на днище в районе заднего колеса частоколом из нескольких элементов – это позволяет формировать небольшие завихрения, лучше защищающие диффузор от турбулентных потоков.
Сравнение вариантов диффузора William FW43B
Также в Шпильберге команда изменила форму направляющих в диффузоре: прежде их нижняя кромка была диагональной (во врезке), а теперь стала ближе к горизонтальной.
Заднее антикрыло Williams FW43B
Фото: Джорджо Пиола
На этом фото из Джидды машину Williams можно увидеть в очень странной конфигурации: Т-крыло для медленных трасс в паре с пологим задним крылом для быстрых. Это сочетание объясняется очень просто: кадр сделан в четверг по пути на техническую инспекцию, а Т-крыло осталось с предыдущего уик-энда в Катаре. Его сняли с машины еще до начала тренировок.
Детали силовой установки Mercedes на Williams FW43B
Фото: Эрик Юниус
В качестве бонуса – редкий ракурс силовой установки машины Ф1, где действительно можно рассмотреть детали. Тут видно большой воздушный радиатор, установленный диагонально в понтоне, а также воздуховоды, один из которых идет к впускному коллектору – это крупный углепластиковый цилиндр. Чуть ниже переплетены в клубок выхлопные трубы.
Машина Джорджа Расселла, Williams FW43B, после разворота
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Любопытно, что если Mercedes пришлось делать в кузовной панели своей машины специальную выпуклость ради хитрой системы «холодного» впуска, то Williams просто сделали панели более «просторными».